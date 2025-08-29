クォートセクション
通貨 / ASTS
ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A

41.44 USD 0.25 (0.61%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ASTSの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり40.15の安値と42.16の高値で取引されました。

AST SpaceMobile Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
40.15 42.16
1年のレンジ
17.51 60.95
以前の終値
41.19
始値
41.93
買値
41.44
買値
41.74
安値
40.15
高値
42.16
出来高
16.008 K
1日の変化
0.61%
1ヶ月の変化
-13.97%
6ヶ月の変化
81.99%
1年の変化
60.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K