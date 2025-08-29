KurseKategorien
Währungen / ASTS
Zurück zum Aktien

ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A

41.44 USD 0.25 (0.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASTS hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.15 bis zu einem Hoch von 42.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die AST SpaceMobile Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASTS News

Tagesspanne
40.15 42.16
Jahresspanne
17.51 60.95
Vorheriger Schlusskurs
41.19
Eröffnung
41.93
Bid
41.44
Ask
41.74
Tief
40.15
Hoch
42.16
Volumen
16.008 K
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
-13.97%
6-Monatsänderung
81.99%
Jahresänderung
60.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K