ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A
41.44 USD 0.25 (0.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASTS hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.15 bis zu einem Hoch von 42.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die AST SpaceMobile Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
40.15 42.16
Jahresspanne
17.51 60.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.19
- Eröffnung
- 41.93
- Bid
- 41.44
- Ask
- 41.74
- Tief
- 40.15
- Hoch
- 42.16
- Volumen
- 16.008 K
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- -13.97%
- 6-Monatsänderung
- 81.99%
- Jahresänderung
- 60.31%
