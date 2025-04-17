Divisas / AIRI
AIRI: Air Industries Group
3.12 USD 0.09 (2.80%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AIRI de hoy ha cambiado un -2.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.12, mientras que el máximo ha alcanzado 3.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Air Industries Group. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AIRI News
- Air Industries secures $6.9 million in aerospace defense contracts
- Air Industries (AIRI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Air Industries (AIRI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Intuitive Machines, Inc. (LUNR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Virgin Galactic (SPCE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Investors Heavily Search Air Industries Group (AIRI): Here is What You Need to Know
- Howmet (HWM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Air Industries (AIRI) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Air Industries stock soars after securing $5.4M B-52 contract
- Air Industries secures $5.4 million B-52 landing gear contract
- Air Industries Group increases authorized shares and amends quorum requirement
- Air Industries Group Announces Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2025
- Air Industries Group (AIRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.12 3.23
Rango anual
2.80 6.41
- Cierres anteriores
- 3.21
- Open
- 3.20
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Low
- 3.12
- High
- 3.23
- Volumen
- 51
- Cambio diario
- -2.80%
- Cambio mensual
- -0.32%
- Cambio a 6 meses
- -10.09%
- Cambio anual
- -43.58%
