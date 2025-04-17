Valute / AIRI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AIRI: Air Industries Group
3.10 USD 0.08 (2.52%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIRI ha avuto una variazione del -2.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.10 e ad un massimo di 3.21.
Segui le dinamiche di Air Industries Group. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIRI News
- Air Industries (AIRI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Air Industries secures $6.9 million in aerospace defense contracts
- Air Industries (AIRI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Air Industries (AIRI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Intuitive Machines, Inc. (LUNR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Virgin Galactic (SPCE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Investors Heavily Search Air Industries Group (AIRI): Here is What You Need to Know
- Howmet (HWM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Air Industries (AIRI) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Air Industries (AIRI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Air Industries stock soars after securing $5.4M B-52 contract
- Air Industries secures $5.4 million B-52 landing gear contract
- Air Industries Group increases authorized shares and amends quorum requirement
- Air Industries Group Announces Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2025
- Air Industries Group (AIRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.10 3.21
Intervallo Annuale
2.80 6.41
- Chiusura Precedente
- 3.18
- Apertura
- 3.21
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- Minimo
- 3.10
- Massimo
- 3.21
- Volume
- 61
- Variazione giornaliera
- -2.52%
- Variazione Mensile
- -0.96%
- Variazione Semestrale
- -10.66%
- Variazione Annuale
- -43.94%
21 settembre, domenica