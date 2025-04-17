QuotazioniSezioni
Valute / AIRI
AIRI: Air Industries Group

3.10 USD 0.08 (2.52%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIRI ha avuto una variazione del -2.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.10 e ad un massimo di 3.21.

Segui le dinamiche di Air Industries Group. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.10 3.21
Intervallo Annuale
2.80 6.41
Chiusura Precedente
3.18
Apertura
3.21
Bid
3.10
Ask
3.40
Minimo
3.10
Massimo
3.21
Volume
61
Variazione giornaliera
-2.52%
Variazione Mensile
-0.96%
Variazione Semestrale
-10.66%
Variazione Annuale
-43.94%
