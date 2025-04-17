Devises / AIRI
AIRI: Air Industries Group
3.10 USD 0.08 (2.52%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AIRI a changé de -2.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.10 et à un maximum de 3.21.
Suivez la dynamique Air Industries Group. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AIRI Nouvelles
- Air Industries (AIRI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Air Industries secures $6.9 million in aerospace defense contracts
- Air Industries (AIRI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Intuitive Machines, Inc. (LUNR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Virgin Galactic (SPCE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Investors Heavily Search Air Industries Group (AIRI): Here is What You Need to Know
- Howmet (HWM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Air Industries (AIRI) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Air Industries stock soars after securing $5.4M B-52 contract
- Air Industries secures $5.4 million B-52 landing gear contract
- Air Industries Group increases authorized shares and amends quorum requirement
- Air Industries Group Announces Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2025
- Air Industries Group (AIRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.10 3.21
Range Annuel
2.80 6.41
- Clôture Précédente
- 3.18
- Ouverture
- 3.21
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- Plus Bas
- 3.10
- Plus Haut
- 3.21
- Volume
- 61
- Changement quotidien
- -2.52%
- Changement Mensuel
- -0.96%
- Changement à 6 Mois
- -10.66%
- Changement Annuel
- -43.94%
20 septembre, samedi