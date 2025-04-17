Валюты / AIRI
AIRI: Air Industries Group
3.21 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIRI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.16, а максимальная — 3.22.
Следите за динамикой Air Industries Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AIRI
- Air Industries secures $6.9 million in aerospace defense contracts
- Air Industries (AIRI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Air Industries (AIRI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Intuitive Machines, Inc. (LUNR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Virgin Galactic (SPCE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Investors Heavily Search Air Industries Group (AIRI): Here is What You Need to Know
- Howmet (HWM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Air Industries (AIRI) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Air Industries (AIRI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Air Industries stock soars after securing $5.4M B-52 contract
- Air Industries secures $5.4 million B-52 landing gear contract
- Air Industries Group increases authorized shares and amends quorum requirement
- Air Industries Group Announces Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2025
- Air Industries Group (AIRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.16 3.22
Годовой диапазон
2.80 6.41
- Предыдущее закрытие
- 3.21
- Open
- 3.19
- Bid
- 3.21
- Ask
- 3.51
- Low
- 3.16
- High
- 3.22
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.56%
- 6-месячное изменение
- -7.49%
- Годовое изменение
- -41.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.