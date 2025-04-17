Moedas / AIRI
AIRI: Air Industries Group
3.18 USD 0.06 (1.92%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIRI para hoje mudou para 1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.12 e o mais alto foi 3.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Air Industries Group. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AIRI Notícias
- Air Industries secures $6.9 million in aerospace defense contracts
- Air Industries (AIRI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Air Industries (AIRI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Intuitive Machines, Inc. (LUNR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Virgin Galactic (SPCE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Investors Heavily Search Air Industries Group (AIRI): Here is What You Need to Know
- Howmet (HWM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Air Industries (AIRI) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Air Industries (AIRI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Air Industries stock soars after securing $5.4M B-52 contract
- Air Industries secures $5.4 million B-52 landing gear contract
- Air Industries Group increases authorized shares and amends quorum requirement
- Air Industries Group Announces Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2025
- Air Industries Group (AIRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.12 3.26
Faixa anual
2.80 6.41
- Fechamento anterior
- 3.12
- Open
- 3.19
- Bid
- 3.18
- Ask
- 3.48
- Low
- 3.12
- High
- 3.26
- Volume
- 39
- Mudança diária
- 1.92%
- Mudança mensal
- 1.60%
- Mudança de 6 meses
- -8.36%
- Mudança anual
- -42.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh