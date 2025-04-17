Währungen / AIRI
AIRI: Air Industries Group
3.17 USD 0.01 (0.31%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIRI hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.15 bis zu einem Hoch von 3.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Air Industries Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.15 3.21
Jahresspanne
2.80 6.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.18
- Eröffnung
- 3.21
- Bid
- 3.17
- Ask
- 3.47
- Tief
- 3.15
- Hoch
- 3.21
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 1.28%
- 6-Monatsänderung
- -8.65%
- Jahresänderung
- -42.68%
