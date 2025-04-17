KurseKategorien
Währungen / AIRI
Zurück zum Aktien

AIRI: Air Industries Group

3.17 USD 0.01 (0.31%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIRI hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.15 bis zu einem Hoch von 3.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Air Industries Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIRI News

Tagesspanne
3.15 3.21
Jahresspanne
2.80 6.41
Vorheriger Schlusskurs
3.18
Eröffnung
3.21
Bid
3.17
Ask
3.47
Tief
3.15
Hoch
3.21
Volumen
26
Tagesänderung
-0.31%
Monatsänderung
1.28%
6-Monatsänderung
-8.65%
Jahresänderung
-42.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K