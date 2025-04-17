通貨 / AIRI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AIRI: Air Industries Group
3.18 USD 0.06 (1.92%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AIRIの今日の為替レートは、1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり3.12の安値と3.26の高値で取引されました。
Air Industries Groupダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIRI News
- Air Industries secures $6.9 million in aerospace defense contracts
- Air Industries (AIRI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Air Industries (AIRI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Intuitive Machines, Inc. (LUNR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Virgin Galactic (SPCE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Investors Heavily Search Air Industries Group (AIRI): Here is What You Need to Know
- Howmet (HWM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Air Industries (AIRI) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Air Industries (AIRI) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Air Industries stock soars after securing $5.4M B-52 contract
- Air Industries secures $5.4 million B-52 landing gear contract
- Air Industries Group increases authorized shares and amends quorum requirement
- Air Industries Group Announces Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2025
- Air Industries Group (AIRI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.12 3.26
1年のレンジ
2.80 6.41
- 以前の終値
- 3.12
- 始値
- 3.19
- 買値
- 3.18
- 買値
- 3.48
- 安値
- 3.12
- 高値
- 3.26
- 出来高
- 39
- 1日の変化
- 1.92%
- 1ヶ月の変化
- 1.60%
- 6ヶ月の変化
- -8.36%
- 1年の変化
- -42.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K