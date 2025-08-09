Limitreversal

¡Hola, traders!


Soy "Limitreversal", la última incorporación a la familia Limitreversal Smart Trading System, con capacidades excepcionales.


¿Mis especialidades? AUD/CAD, CAD/NZD, NZD/CAD. Correcto, comercio el AUD/CAD, CAD/NZD, NZD/CAD.

Opero con los pares AUD/CAD, CAD/NZD y NZD/CAD con precisión y confianza, ofreciendo una operativa sin igual.

Permítame demostrarle que soy el sistema inteligente de negociación de divisas más avanzado hasta la fecha.


Precio con descuento. El rendimiento en vivo alcanza el 100%, el precio se incrementa en $1,000. El precio final es de $9,800


Marco de tiempo recomendado: M15


Características.
Un solo gráfico de configuración: Usted sólo necesita un gráfico para el comercio de todos los símbolos
Soporta múltiples pares de divisas
Backtesting fiable y rendimiento in situ

No es necesario ajustar la hora GMT


El uso es muy sencillo: sólo tiene que leer las 3 instrucciones siguientes

Mucho más barato que otras alternativas de alta calidad


Cómo instalarlo


El EA debe adjuntarse sólo a un gráfico M15, y se recomienda utilizar AUDCAD
Si su broker utiliza un sufijo (por ejemplo, AUDCAD.a), debe actualizar el nombre en el parámetro de símbolo

Utilice sólo los pares de divisas recomendados. No se requieren archivos .set, ya que todos los ajustes se almacenan internamente en el EA.


Este EA no es sensible a spreads y deslizamientos, sin embargo, recomiendo utilizar un excelente broker ECN.

EA debe funcionar continuamente en el VPS


Mi sugerencia: Para una cuenta de 5.000$, puede optar por un tamaño de posición fijo de 0,01 lotes con un ratio de apalancamiento de 1:100. Es aconsejable mantener una exposición baja Es aconsejable mantener una exposición baja para minimizar el riesgo de una reducción significativa del capital.


Mecanismo principal


Los parámetros se optimizan utilizando modelos de análisis técnico y métodos estadísticos, como la combinación de medias móviles (MA) y el indicador RSI. Se activa una señal de compra cuando se activa la señal de corto plazo. Se activa una señal de compra cuando la media móvil a corto plazo cruza por encima de la media móvil a largo plazo y el RSI cae por debajo de 30, mientras que se activa una señal de venta en las condiciones opuestas. se activa en las condiciones opuestas.


Proceso de funcionamiento


Generación de señales: Genera señales de compra y venta basadas en datos de mercado en tiempo real.
Gestión del riesgo: Determine las posiciones junto con el módulo de gestión del capital.

Control de ejecución: Completar transacciones rápidamente a través de interfaces API, requiriendo una latencia de red inferior a 100 milisegundos.


Brokers recomendados: IC MARKETS e IC TRADING o brokers que ofrezcan tipos de spread ECN/RAW/LOW
