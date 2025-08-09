Limitreversal
- Asesores Expertos
- Tao He
- Versión: 3.5
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Limitreversal EA
¡Hola, traders!
Soy "Limitreversal", la última incorporación a la familia Limitreversal Smart Trading System, con capacidades excepcionales.
¿Mis especialidades? AUD/CAD, CAD/NZD, NZD/CAD. Correcto, comercio el AUD/CAD, CAD/NZD, NZD/CAD.
Opero con los pares AUD/CAD, CAD/NZD y NZD/CAD con precisión y confianza, ofreciendo una operativa sin igual.
Permítame demostrarle que soy el sistema inteligente de negociación de divisas más avanzado hasta la fecha.
Precio con descuento. El rendimiento en vivo alcanza el 100%, el precio se incrementa en $1,000. El precio final es de $9,800
Rendimiento en vivo, haga clic aquí: https://www.mql5.com/zh/signals/2344046?source=Site+Signals+My
Marco de tiempo recomendado: M15
No es necesario ajustar la hora GMT
Mucho más barato que otras alternativas de alta calidad
Cómo instalarlo
Utilice sólo los pares de divisas recomendados. No se requieren archivos .set, ya que todos los ajustes se almacenan internamente en el EA.
EA debe funcionar continuamente en el VPS
Mi sugerencia: Para una cuenta de 5.000$, puede optar por un tamaño de posición fijo de 0,01 lotes con un ratio de apalancamiento de 1:100. Es aconsejable mantener una exposición baja Es aconsejable mantener una exposición baja para minimizar el riesgo de una reducción significativa del capital.
Mecanismo principal
Los parámetros se optimizan utilizando modelos de análisis técnico y métodos estadísticos, como la combinación de medias móviles (MA) y el indicador RSI. Se activa una señal de compra cuando se activa la señal de corto plazo. Se activa una señal de compra cuando la media móvil a corto plazo cruza por encima de la media móvil a largo plazo y el RSI cae por debajo de 30, mientras que se activa una señal de venta en las condiciones opuestas. se activa en las condiciones opuestas.
Proceso de funcionamiento
Control de ejecución: Completar transacciones rápidamente a través de interfaces API, requiriendo una latencia de red inferior a 100 milisegundos.