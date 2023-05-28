ASC Signal AM
- Индикаторы
- Andrii Matviievskyi
- Версия: 30.55
- Обновлено: 25 мая 2025
- Активации: 10
Сигнальный индикатор отмечающий точки покупки/продажи.
В данной версии дополнен точками оптимального SL.
Рекомендуется к применению совместно с индикатором тренда, для фильтрации сигналов.
Индикатор имеет лишь один настраиваемый параметр, определяющий его чувствительность, что сильно упрощает настройку индикатора к текущему рынку и стилю торговли пользователя.
Сигналы индикатора подаются только после полного формирования бара.
Индикатор может быть использован для торговли на любом рынке.
Его базовые параметры хорошо показывают себя в большинстве ситуаций.
В то же время перед началом торговли следует подобрать наиболее результативные настройки индикатора для стиля торговли пользователя.
Индикатор предназначен для входа в рынок и установки защитного стоп-приказа.
Индикатор не имеет функционала для выбора момента закрытия позиции.
В то же время, позиция открытая по сигналу данного индикатора может контролироваться на меньшем TF.
- Сигнал индикатора на покупку, на меньшем TF чем была открыта позиция на продажу, является сигналом о том, что следует рассмотреть вариант закрытия позиции.
- Сигнал индикатора на продажу, на меньшем TF чем была открыта позиция на покупку, является сигналом о том, что следует рассмотреть вариант закрытия позиции.
Данный индикатор:
- Подходит для любых рынков;
- Не перерисовывается;
- Интуитивно понятен и прост;
- Может быть полезен как новичкам так и опытным трейдерам;
- Позволяет идентифицировать точки входа в рынок, где высока вероятность значительного движения цены, достаточного для результативной сделки;
- Позволяет идентифицировать точки в которых должны быть установлены стоп-приказы.
- RISK - чувствительность индикатора;
- Distance - расстояние от графика цены до сигнала индикатора;
- Alerts - индикатор отображает диалоговое окно, содержащее информацию о сигнале индикатора;
- Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления";
- Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
- При появлении сигнала на покупку (сигнал ниже минимума последнего сформированного бара) устанавливается отложенный стоп-приказ на покупку на один пункт выше максимума такого бара (плюс спред);
- При появлении сигнала на продажу (сигнал выше максимума последнего сформированного бара) устанавливается стоп-приказ на продажу на один пункт ниже минимума такого бара;
- Точки графика в которых располагаются сигналы индикатора являются хорошим выбором для установки защитных стоп-приказов;
- Учитывайте тренд более долгосрочного периода. Не забывайте - тренд Ваш друг.
Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут являться эффективными в будущем.
Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.
Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Andriy Matviyevs'kyy
