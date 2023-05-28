ASC Signal AM

Сигнальный индикатор отмечающий точки покупки/продажи.

В данной версии дополнен точками оптимального SL.

Рекомендуется к применению совместно с индикатором тренда, для фильтрации сигналов.

Индикатор имеет лишь один настраиваемый параметр, определяющий его чувствительность, что сильно упрощает настройку индикатора к текущему рынку и стилю торговли пользователя.

Сигналы индикатора подаются только после полного формирования бара.

Индикатор может быть использован для торговли на любом рынке.

Его базовые параметры хорошо показывают себя в большинстве ситуаций.

В то же время перед началом торговли следует подобрать наиболее результативные настройки индикатора для стиля торговли пользователя.

Индикатор предназначен для входа в рынок и установки защитного стоп-приказа.

Индикатор не имеет функционала для выбора момента закрытия позиции.

В то же время, позиция открытая по сигналу данного индикатора может контролироваться на меньшем TF.

Сигнал индикатора на покупку, на меньшем TF чем была открыта позиция на продажу, является сигналом о том, что следует рассмотреть вариант закрытия позиции.

Сигнал индикатора на продажу, на меньшем TF чем была открыта позиция на покупку, является сигналом о том, что следует рассмотреть вариант закрытия позиции.

Подходит для любых рынков;

Не перерисовывается;

Интуитивно понятен и прост;

Может быть полезен как новичкам так и опытным трейдерам;

Позволяет идентифицировать точки входа в рынок, где высока вероятность значительного движения цены, достаточного для результативной сделки;

Позволяет идентифицировать точки в которых должны быть установлены стоп-приказы.

RISK - чувствительность индикатора;

Distance - расстояние от графика цены до сигнала индикатора;

Alerts - индикатор отображает диалоговое окно, содержащее информацию о сигнале индикатора;

Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления";

Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".

При появлении сигнала на покупку (сигнал ниже минимума последнего сформированного бара) устанавливается отложенный стоп-приказ на покупку на один пункт выше максимума такого бара (плюс спред);

При появлении сигнала на продажу (сигнал выше максимума последнего сформированного бара) устанавливается стоп-приказ на продажу на один пункт ниже минимума такого бара;

Точки графика в которых располагаются сигналы индикатора являются хорошим выбором для установки защитных стоп-приказов;

Учитывайте тренд более долгосрочного периода. Не забывайте - тренд Ваш друг.

Внимание: Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут являться эффективными в будущем. Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли. Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля. С уважением и наилучшими пожеланиями, Andriy Matviyevs'kyy

P.S. Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше. Предлагаю посетить мою страницу где Вы найдете множество уникальных авторских работ являющихся результатом многолетнего изучения биржевой торговли и торговли на FOREX.





