ASC Signal AM

Сигнальный индикатор отмечающий точки покупки/продажи.

В данной версии дополнен точками оптимального SL. 

Рекомендуется к применению совместно с индикатором тренда, для фильтрации сигналов.

Индикатор имеет лишь один настраиваемый параметр, определяющий его чувствительность, что сильно упрощает настройку индикатора к текущему рынку и стилю торговли пользователя.

Сигналы индикатора подаются только после полного формирования бара.

Индикатор может быть использован для торговли на любом рынке.

Его базовые параметры хорошо показывают себя в большинстве ситуаций.

В то же время перед началом торговли следует подобрать наиболее результативные настройки индикатора для стиля торговли пользователя. 

Индикатор предназначен для входа в рынок и установки защитного стоп-приказа.

Индикатор не имеет функционала для выбора момента закрытия позиции.  

В то же время, позиция открытая по сигналу данного индикатора может контролироваться на меньшем TF.

  • Сигнал индикатора на покупку, на меньшем TF чем была открыта позиция на продажу, является сигналом о том, что следует рассмотреть вариант закрытия позиции.
  • Сигнал индикатора на продажу, на меньшем TF чем была открыта позиция на покупку, является сигналом о том, что следует рассмотреть вариант закрытия позиции.    

Данный индикатор:
  • Подходит для любых рынков;
  • Не перерисовывается;
  • Интуитивно понятен и прост;
  • Может быть полезен как новичкам так и опытным трейдерам;
  • Позволяет идентифицировать точки входа в рынок, где высока вероятность значительного движения цены, достаточного для результативной сделки;
  • Позволяет идентифицировать точки в которых должны быть установлены стоп-приказы. 
Настраиваемые параметры:
  • RISK - чувствительность индикатора;
  • Distance - расстояние от графика цены до сигнала индикатора;
  • Alerts - индикатор отображает диалоговое окно, содержащее информацию о сигнале индикатора;
  • Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления";
  • Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
Правила использования:
  • При появлении сигнала на покупку (сигнал ниже минимума последнего сформированного бара) устанавливается отложенный стоп-приказ на покупку на один пункт выше максимума такого бара (плюс спред);
  • При появлении сигнала на продажу (сигнал выше максимума последнего сформированного бара) устанавливается стоп-приказ на продажу на один пункт ниже минимума такого бара;
  • Точки графика в которых располагаются сигналы индикатора являются хорошим выбором для установки защитных стоп-приказов;
  • Учитывайте тренд более долгосрочного периода. Не забывайте - тренд Ваш друг.
Внимание:

Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут являться эффективными в будущем.

Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.

Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Andriy Matviyevs'kyy


P.S.

Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.

Предлагаю посетить мою страницу где Вы найдете множество уникальных авторских работ являющихся результатом многолетнего изучения биржевой торговли и торговли на FOREX.



Ответ на отзыв