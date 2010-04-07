Forex account manager mt4

El botón "Tamaño del lote" alterna entre los modos de tamaño de lote fijo y automático. El modo fijo utiliza un tamaño de lote predeterminado, mientras que el modo automático calcula el tamaño de lote en función de un porcentaje personalizable del saldo de la cuenta, que se muestra en la parte inferior.

El botón "Tope dinámico" permite activar o desactivar la función de tope dinámico. Inicialmente está configurado como "Sin arrastre", pero al pulsar el botón se activa el arrastre cuando está activo y se desactiva cuando está inactivo. Debajo del botón, puede personalizar los puntos de activación de arrastre y los pasos de arrastre. Los puntos de activación determinan cuándo se activa el trailing stop, mientras que los puntos de arrastre representan la distancia desde el precio de mercado. Es importante tener en cuenta que los puntos de arrastre no pueden superar los puntos de activación.

Botones "Comprar" y "Vender", que permiten ejecutar una orden de compra o de venta. Además, los niveles de take profit y stop loss pueden establecerse en el lado de entrada al cargar la utilidad.

Entre los botones "Comprar" y "Vender" hay un campo de entrada en el que puede especificar el tamaño del lote. El importe calculado que arriesgará con ese tamaño de lote, basado en el stop loss y el tamaño de lote, se muestra en la parte inferior junto a "IMPORTE DE RIESGO".





Debajo del botón "Comprar", hay un botón "Cerrar compra", y debajo del botón "Vender", hay un botón "Cerrar venta". Estos botones se utilizan para cerrar manualmente las posiciones abiertas. Además, hay un botón "Cerrar todo" situado debajo de los botones "Cerrar compra" y "Cerrar venta", que cierra todas las posiciones a la vez. Para utilizar esta utilidad para cerrar posiciones desde otro asesor experto, simplemente configure el número mágico de su asesor experto para que coincida con el utilizado por la utilidad y abra el mismo gráfico.

Los dos últimos botones de la utilidad son "Mensaje a Telegrama" e "Imagen a Telegrama". Cuando existe una posición abierta en el gráfico y pulsas el botón "Mensaje a Telegram", se envía una señal a un canal de Telegram. El mensaje incluye el símbolo (por ejemplo, EURUSD) y proporciona detalles como el precio de entrada, los niveles de take profit y stop loss.

otro lado, si pulsas el botón "Imagen a Telegram", captura una pantalla del gráfico y la envía al canal de Telegram.

Web de Telegram Enlace de solicitud :https://api.telegram.org



