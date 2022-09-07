RelicusRoad Pro

4.63

您有多少次购买了一个交易指标，它拥有出色的回测实盘账户表现证明以及惊人的数据和无处不在的统计数据，但使用后您却最终爆仓

您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初为何出现，而这正是 RelicusRoad Pro 最擅长的！

用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 权限的私人群组 + 提供移动版本


一种全新的市场视角


RelicusRoad 是外汇、期货、加密货币、股票和指数领域全球最强大、最好的交易指标，为交易者提供账户增长所需的所有信息和工具。我们提供技术分析交易计划，帮助每一位交易者成功，无论是初学者还是高级交易者

它是一个关键交易指标，提供足够的信息来预测未来市场。我们相信一个完整的解决方案，而不是图表上几个毫无意义的不同指标。这是一个一体化指标，显示信号箭头 + 价格行为信息，这些信息无与伦比非常准确

 

RelicusRoad 利用机器学习（AI）技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功且消息灵通的交易者。

 

利用领先指标预测未来价格

几乎所有技术指标都滞后，这意味着它们只能报告已经发生的事情。因此，它们只能确认您在过去可以看到的、价格已经到达的位置。我们相信领先指标可以预测未来价格，而不会重绘，并且不过多依赖可能改变并导致重绘的滞后指标。

如果您仅根据滞后指标建仓，那就像是在拿您的钱赌博。我们认为，在您考虑建仓之前，您需要了解市场，并知道价格在何处以及为何移动

RelicusRoad 帮助您做到这一点，适用于所有交易品种，包括 XAUUSD（黄金）、XAGUSD（白银）、EURUSD、GBPUSD、NASDAQ、GER30/US30、股票、指数、加密货币等。

 

通过提供您所需的价格走向理解框架，您的入场将变得更加精确、准确和明智。

 

适用于初学者和专业人士的用户友好型市场分析和策略

RelicusRoad Pro 旨在让用户一目了然地获取完整的市场信息。它基于超过 10 年的交易经验开发，旨在实现用户友好和直观。

此外，RelicusRoad 得到了一个交易者社区的支持，该社区为初学者和专业交易者提供指导和支持。该社区还设有“名人堂”，分享积极反馈 和 每日结果，以帮助激励用户。

 

#也适用于 MAC 和移动设备，让您随时随地都能进行无与伦比的分析，能够预测任何地点、任何时间的价格。

 

初学者须知：从我们的 Discord 群组中选择7 种经过验证的策略，这些策略已得到数千名交易者的确认和验证。

指标与功能：

1) 资金天赋 / 资管公司（7 个选项）

2) 基于机器学习的流动性水平（成交量分析、布林带、TMA、价格行为）

3) 信号线 1 和 2（基于策略）（RSI、随机指标、MACD、一目均衡表、抛物线转向指标等）

4) 价格行为水平（智能资金领先概念）

5) 动态反转点（滞后、高点、低点、更高低点、更低低点、更高高点、更低高点）

6) 每日高/低点水平（领先分析、智能资金）

7) 每日枢轴点水平（基于斐波那契的领先指标）

8) 剥头皮斐波那契水平（市场缺口、公允价值缺口）

9) 供需（BOS、订单块、公允价值缺口）

10) 多周期支撑和阻力线（订单块、溢价、折价）

11) 信号云（价格行为与动量）

12) 斐波那契反转水平（价格行为）

13) 多周期趋势条（ADX 和抛物线转向指标）

14) 自动市场交易时间（纽约、伦敦、东京）

15) 蜡烛计时器（红色 = 市场休市）

 

箭头：

1) 剥头皮箭头（2 种类型）

2) 反转箭头（流动性）

3) MAO 趋势箭头（MACD）

4) 蜡烛形态箭头（价格行为）

5) 订单历史箭头

 

信息面板：

1) 服务器时间，蜡烛计时器

2) 服务器连接性和响应时间

3) 点差，手数计算，开仓手数，开仓风险

4) 账户总正余额百分比和每交易品种正余额百分比

5) RSI，随机指标，多头和空头


**观看下方视频和图片**



评分 162
Erwin Fonke
464
Erwin Fonke 2025.09.05 06:45 
 

i am using this indicator in combination with a EA trading assistent. It,s absolute amazing. Almost passed my FTMO challange now. Great work man! Keep it up!

Juan Feliciano
1731
Juan Feliciano 2025.05.07 21:26 
 

great indicator. super clean and accurate entries. just want to know how to join discord pls

Manuel Gonzalez
157
Manuel Gonzalez 2025.02.16 14:46 
 

Good morning everyone. Please to the administrator and owner of the indicator. A few years ago I bought this wonderful indicator and wanted to make it work. There was a gentleman within discord who helped me a lot but due to my inexperience I did not understand the instructions well. Now I have acquired more experience and please would like to recover the accesses to: User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available (Separately) Please help me recover these accesses. Thank you very much...

推荐产品
Insight Flow MT4
Nikola Pocuca
指标
First and foremost, the Insight Flow Indicator stands out as a Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging tool. This makes it a prime choice for both manual and algorithmic trading, ensuring reliable and consistent signals. User Manual: Settings, Inputs, and Strategy The Insight Flow Indicator leverages price action, strength, and momentum to provide a clear edge in the market. Equipped with advanced filters, it eliminates noise and false signals, enhancing trading potential. By using multip
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
指标
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
指标
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
指标
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Night ghost
Dmitriy Kashevich
指标
Night Ghost - Arrow indicator for binary options. This is a reliable assistant to you in the future! - No redrawing on the chart -Works great on EUR/USD currency pairs! -Indicator accuracy up to 90% (Especially at night) -No long setup required (Perfectly set up for Binary Options) - Not late signals - The appearance of a signal on the current candle -Perfect for M1 period (No More!) - Eye-friendly candle color (Red and Blue) -Installed Alert Working with it: - Blue arrow shows signa
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
Blahtech VWAP
Blahtech Limited
5 (3)
指标
Was: $69    Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor
Time Bubble
Ahmed Mohamed
指标
Time Bubble ***Specialized for GBPJPY 1H time frame*** (tested for two years with success rates about 82%) Time Circle's smart algorithm detects the price circles with time . give strong signals at the right time as result of combine the price and time. our team spent months to develop this indicator specially for GBPJPY ..with high success rates about 82% win trades over two years .tested from December 2016 to November 2018. *** in last two years total signals 1012 with 829 Wins and 183 Lo
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 使用 ATR 配置顏色、尺寸及其相對於價格
Pips forex
Andrey Kozak
指标
Pips forex 是一個現成的交易系統。 該指標在圖表上用箭頭顯示您需要在何時何地開訂單。 如果箭頭是綠色的，那麼我們打開一個買入交易，如果箭頭是紅色的，那麼我們打開一個賣出交易。 一切都非常簡單而且非常有效。 TakeProfit 設置 15-25 點。 止損設置在點位水平。 當點移動時，我們立即覆蓋止損。 M1 和 M5 交易的推薦時間範圍。 這是一種剝頭皮策略，在最小的時間範圍內效果最好。 貨幣對可以是任意的。 在推薦的貨幣中，我們可以提供 GBPUSD、EURUSD、XAUUSD、USDCHF。 設置可以保留為默認值。 您可以使用此策略每天進行 10-20 筆交易。 Pips Forex 指標的優勢： 這是適用於任何貨幣對的現成交易策略。 這是在最小時間框架 M1 和 M5 上交易的剝頭皮交易策略 這個策略非常簡單，不需要額外的指標。 該策略非常穩定且非常安全，因為它使用止損來限制意外損失。 該指標不會重新繪製其信號。 他畫了一支箭，它永遠留在那裡。 點數外匯指標設置： period_indicator - 指標週期。 這是唯一的指標設置，創建它是為了減少或增加信號箭
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
指标
我们的 Basic Support and Resistance 指示器是提高技术分析所需的解决方案。该指标允许您在图表/ MT5版本 功能 斐波那契水平的集成： 可以选择显示斐波那契水平以及支持和阻力水平，我们的指标使您对市场行为和可能的逆转区域有更深入的了解。 性能优化： 只能在每个栏的打开时更新扩展线，我们的指标可确保最佳性能，而无需牺牲支持和阻力级别的准确性。 输入 主设置 Timeframe:   通过此输入，您可以选择在图表上显示较高时间范围的支撑线和阻力线。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:  使用此输入，您可以确定支撑和电阻的强度。数量越高，支持/阻力越强。 Price mode: 此参数允许您选择哪种价格将用于计算支持和电阻水平。它可以是收盘价，最高价格，最低价格等。取决于您的策略和偏好，您可以选择最适合您需求的价格。 显示设置 Display Fibonacci levels: 此参数确定是否将显示斐波那契水平以及图表上的支持和电阻级别。斐波那契水平是技术分析中使用的关键水平，并使用斐波那契序列进行计算
Delta Pairs
Anatolii Zainchkovskii
指标
Delta Pairs is an indicator for pair trading, it displays the divergence of two currency pairs. Does not redraw. A useful tool for the analysis of the behavior of two currency pairs relative to each other. Purpose The Delta Pairs indicator is designed for determining the divergences in the movements of two currency pairs. This indicator is displayed as two line charts and the difference (delta) between these charts in the form of a histogram. The Delta Pairs indicator will be useful for those w
GND Tail Candle
Nguyen Dang Giang
指标
A tall upper shadow occurs when the price moves during the period, but goes back down, which is a bearish signal. A tall lower shadow forms when bears push the price down, but bulls pull it back up, which leaves a long line or shadow. This is considered a bullish signal. Some technical analysts believe a tall or long shadow means the stock will turn or reverse. Some believe a short or lower shadow means a price rise is coming. In other words, a tall upper shadow means a downturn is coming, while
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
指标
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
面向专业交易者与评估账户（Prop）的风险管理与限制监控指标 本工具仅在图表上展示风险管理与限制相关的精确信息，帮助你更专注地做出决策。该指标不执行开仓/平仓/修改操作，也不会与智能交易系统（EA）产生干扰。 功能 监控日内与总回撤 基于余额（Balance）或净值（Equity）计算并显示日内/总回撤（可配置）。 显示距离预设限制的剩余百分比。 清晰专业的图表面板 摘要表：余额、净值、当前盈亏、日内/总回撤、预警阈值。 简洁易读的界面，便于专注决策。 基于风险的仓位大小 根据百分比/固定金额风险和所选止损距离计算大致手数。 在图表上显示风险回报比（R:R）以及入场、止损（SL）、止盈（TP）水平。 警报与通知 接近日内/总回撤阈值时触发警报（阈值百分比可设置）。 价格触及 SL/TP 或其他自定义事件时发送通知。 支持向桌面和移动端推送通知。 兼容性与非干预 指标仅用于信息展示，不执行或管理订单。 可同时用于多个图表与品种。 即使在不允许 EA 的环境中也可使用。 使用方法 将指标加载到所需品种与时间周期上。 设置日内/总限制、计算基准（Balance/Equity）以及时区或每日
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
指标
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
指标
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
PipFinite Impulse PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.94 (62)
指标
Are You Tired Of Getting Hunted By Spikes And Whipsaws? Don't become a victim of the market's erratic moves.. Do Something About It! Instantly make smarter decisions with Impulse Pro's precise balance of filters and accurate statistics. Timing Is Everything In Trading To learn more, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/718212 Anticipate the next big move before it unfolds in 3 Simple Steps! Advantages You Get Early impulse detection algorithm. Flexible combination to different trading s
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
指标
我们为您提供一个指标"蜡烛收盘台"，它将成为您在贸易领域不可或缺的助手。 这就是为什么知道蜡烛何时关闭会有所帮助的原因： 如果你喜欢使用蜡烛花纹进行交易，你就会知道蜡烛何时关闭。 此指标将允许您检查是否形成了已知模式以及是否存在交易的可能性。 该指标将帮助您做好市场开放和市场关闭的准备。 可以设置一个计时器来创建计划新闻的预览，这样就可以检查市场对此的反应。 您可以设置指示灯,以便在蜡烛关闭前几秒钟发送警报/警告。 通知/警报/警报可以发送到： 屏幕警报 电子邮件 移动应用 MT4烛台计时器指示器为什么有用 那么烛台计时器什么时候有用呢?如果你长期交易，你可能不需要蜡烛计时器指示器，因为你的参赛不会受到一分钟或一小时的太大影响。但是，如果你在短时间内是黄牛或交易员，那么你知道时机非常重要。 外汇市场24小时开放，只在周末关门，有些策略可能会受到您入仓时出现错误时机的严重影响。 MT4蜡烛计时器指示器可以显示当前蜡烛中的剩余时间,以便为下一次蜡烛打开做好准备。 可以从这一指标中受益的一些情况例子有： 预定消息传出 地理市场开闭 预定发生的事件,通常是金融、经济或政治事件
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
指标
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
指标
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
PipFinite Energy Beam
Karlo Wilson Vendiola
3.94 (17)
指标
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Energy Beam with Swing Control Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Energy Beam with Trend Laser Strategy: Confirm Tre
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
指标
A technical indicator that calculates its readings on trading volumes. In the form of a histogram, it shows the accumulation of the strength of the movement of the trading instrument. It has independent calculation systems for bullish and bearish directions. Works on any trading instruments and time frames. Can complement any trading system. The indicator does not redraw its values, the signals appear on the current candle. It is easy to use and does not load the chart, does not require addition
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Strategy Tester Rsi Bears Stoch
Harun Celik
指标
The   Strategy Tester   product is an indicator where you can both test and run strategies. There are 64 strategies in total in this indicator. It uses 3 indicators. You can test tens of thousands of strategies by changing the parameter settings of these indicators. You can run 6 strategies at the same time. With this product, you will now create your own signals. Recommendations and Features Used indicators:   Rsi, Bears power, Stochastic It works on all   time frame   Recommended time frame
Market Bias Indicator
Prabagaran E
指标
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
该产品的买家也购买
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
指标
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Shogun Trade
Yuki Miyake
指标
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. 5 Strategic Benefits of Installing SHOGUN Trade SHOGUN Trade elevates your perspective from a "foot soldier" reacting to price, to a "General" commanding the battlefield. It eliminates ambiguous discretionary judgments and enforces disciplined trading. 1. Complete Graduation from "Guesswork Trading" Are you tired of entering trades based on "feelings" and regretting them later? The Benefit: The advanced "Marke
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT4買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 4上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
指标
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
指标
The BB Reversal Arrows technical trading system has been developed to predict reverse points for making retail decisions. The current market situation is analyzed by the indicator and structured for several criteria: the expectation of reversal moments, potential turning points, purchase and sale signals. The indicator does not contain excess information, has a visual understandable interface, allowing traders to make reasonable decisions. All arrows appear to close the candle, without redrawin
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
指标
GoldRush 趨勢箭頭信號 GoldRush 趨勢箭頭信號 指標為 XAU/USD 中的高速、短期短線交易者提供精確、實時的趨勢分析。 專為1分鐘時間框架設計，此工具顯示方向箭頭以明確顯示入場點，使短線交易者能在波動市場中自信操作。 該指標包含主要和次要警示箭頭。主要信號為白色和黑色方向箭頭，用於指示趨勢方向的轉變；次要信號為藍色和紅色箭頭，用於確認主要箭頭指示的方向並提示潛在交易入場點。 注意：當趨勢方向發生變化後僅出現一個主要警報箭頭時，請注意可能會出現多個次要藍/紅箭頭。次要信號將在滿足信號標準的任何蠟燭圖後出現，因此在長期趨勢移動中，螢幕上將顯示大量次要箭頭（如附帶的截圖所示）。您可在設置中開啟或關閉任一箭頭類型。 以下是我使用此指標進行交易的方式： - 對於買入入場，我會耐心等待白箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現藍箭頭時進行買入交易。 - 對於賣出入場，我會耐心等待黑箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現紅箭頭時進行賣出交易。 - 獲利了結/止損設置由使用者自行負責，但我個人使用最低R：R為1:2，並發現這在倫敦/紐約開盤等
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
指标
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
指标
"Dragon's Tail"是一种综合交易系统，而不仅仅是一个指标。这个系统以分钟为单位分析每一个蜡烛，这在市场波动性高的情况下特别有效。 "Dragon's Tail"系统确定市场的关键时刻，称为"公牛和熊的战斗"。基于这些"战斗"，系统给出交易方向的建议。在图表上出现箭头的情况下，这表明有可能在指示的方向上开设两个交易。黄线和绿线分别作为第一和第二个交易的获利水平。在达到黄线水平并关闭第一笔交易后，建议在第二笔交易开启的水平上设定止损。 时间框架和工具的选择取决于交易员的偏好，但为了达到最佳结果，建议使用H4和D1的时间框架，并考虑所选工具的差价大小。 "Dragon's Tail"的设置参数可以分为两组: 直接影响交易结果的参数: 历史深度 - 只影响图表上入口点的显示。推荐值：D1 - 10，H4 - 15，H1 - 20。 获利1和获利2 - 影响最终结果。取决于时间框架的推荐值：D1 - 250/450，H4 - 150/250，H1 - 75/150。 负责系统视觉设计的参数。可以根据交易员的意愿进行设置。 重要的是要记住，"Dragon's Tail"是一个需要交易员
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
指标
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Scalping Master M5
Andrey Kozak
指标
该指标是一款多功能技术分析工具，基于自适应指数移动平均线（EMA）与通过真实波动幅度均值（ATR）计算的波动率过滤器相结合而构建。其设计目的是精确识别当前价格方向，突出潜在趋势转折的关键区域，并直观显示可能的反转区域。 算法的核心是通过两层波动率构建动态趋势带：外层和内层。外层边界起到强突破信号的作用，而内层水平则在指数均线斜率发生变化时捕捉价格结构的温和反转。这种组合确保了指标在保持对市场噪音抗干扰性的同时，也具有较高的灵敏度。 图形表现中加入了对比鲜明的箭头标记，用于提示趋势的变化。该指标不会重绘信号，这使其在交易策略和风险管理系统中成为可靠的过滤工具。 优势 多层波动率分析 —— 通过使用内外ATR通道，既能捕捉剧烈突破，也能识别趋势的逐渐转向。 自适应平滑 —— 内置可调系数的EMA平滑算法，能够适应不同的市场环境。 无重绘 —— 信号在出现时固定不变，确保历史分析的可靠性。 清晰可视化 —— 明确的趋势线与箭头标记，可即时评估市场状态。 灵活配置 —— 广泛的参数设置，可适配各种时间周期和金融工具。 通用应用 —— 既可用于趋势跟随策略，也可作为逆势过滤器。 指标参数 算法
Forecast System
Peter Maggen
指标
---- Brand New Strategy. Three Month Rent is $30. ONE YEAR RENT ONLY $50. FREE EURUSD VERSION AVAILABLE UNDER << Forecast System Gift >>. NO NEED FOR BACKTEST! Link to the FREE version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/110085?source=Site --- This is a simple strategy based on BREAKOUT and FIBONACCI levels. After a breakout, either, the market: - continues the move directly to the 161, 261 and 423 levels, or - retraces to the 50% level (also called a correction) and thereafter continues
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
指标
Trend AI Indicator
Aleksandr Goryachev
指标
Trend AI Indicator 描述: Trend AI Indicator 是一款强大的市场分析工具，利用人工智能识别趋势和关键水平。该指标自动适应不断变化的市场条件，提供准确的数据以支持决策。 主要功能: 趋势识别:   该指标使用机器学习算法准确判断趋势方向（上升、下降、横盘）。 关键水平:   基于历史数据自动构建支撑和阻力水平。 安全交易区:   定义最小可能止损的区域，降低风险。 适应性:   该指标适应市场波动，减少错误数据。 自定义设置:   可根据不同交易策略和时间框架进行调整。 优势: 由于使用AI，具有高精度。 适用于所有市场类型（外汇、股票、加密货币）。 安全交易区通过最小止损降低风险。 易于使用，适合初学者和专业人士。 设置: Indicator Color Theme:   设置与截图中显示的颜色主题。 Sensitivity Factor:   调整指标的敏感度。 Safety Factor:   调整安全止损功能的触发条件。 Trading Area Coefficient:   安全交易区的大小。 注意: 为确保指标正常运行，至少需要1500
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
指标
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Quantum Regime Indicator
Gideon Asiamah Yeboah
指标
Stop Trading Random Signals. Start Trading with Real Confluence Are you tired of indicators that repaint, give conflicting signals, and leave you more confused than confident? The Quantum Regime Indicator is a professional, standalone trading tool designed for serious traders who demand a systematic edge. It solves the biggest problem in technical analysis— false signals —by using a powerful multi-engine framework. Every signal is confirmed by a confluence of market conditions , ensuring you onl
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
指标
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
指标
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
Opening Range Breakout with targets
AK Capital Markets Limited
指标
Offer 249 down from 350 for the next 3 copies. then back to 350 $ Are you tired of using outdated indicators that leave you guessing where to set your profit targets? Look no further than the AK CAP Opening Range Breakout Indicator. This powerful tool is backed by a US patent and has already helped countless traders pass funded challenges like FTMO. We use it daily on our prop traders and internal funds, and now it's available to you as well. The calculation behind the indicator is incredibly a
Oracle flow
Adolfina Denysenko
指标
指标目的： Oracle Flow 结合了技术指标和过滤器，旨在识别买入和卖出的市场入场点。该指标通过在图表上显示箭头信号，来提示潜在的趋势反转或延续。 ️ 主要使用元素： 指数移动平均线（EMAs） - 采用快慢两条周期线，通过交叉确认趋势强度。 相对强弱指数（RSI）： - 评估趋势强度，当突破 50 水平线时生成信号，表明多空主导权转换。 多头力量与空头力量： ——测算多空力量失衡程度，以增强信号过滤效果。 布林带： - 监测价格是否突破通道范围。 波动率过滤： 该指标通过计算K线的平均波动区间（即高低点差），以优化入场点位。 信号形成条件： 买入信号（蓝色向下箭头）： 快速EMA高于慢速EMA，基于前期值提示潜在反转； RSI 指标显示价格已突破关键支撑位。 多头动能确认上涨趋势，空头动能持续减弱。 价格位于布林带下轨下方。 附加筛选条件（特定周期内最高价与最低价的差值）可进一步增强信号强度。 卖出信号（红色上箭头）： 快速EMA低于慢速EMA。 RSI 指标呈现下降趋势。 空头力量增强，多头力量减弱。 价格位于布林带上轨
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
指标
Dual Momentum is a modern arrow indicator for MetaTrader 4, created specifically for the accurate detection of market reversals and strong impulse movements. The indicator is based on a combination of two powerful oscillators – Williams %R and RSI, which allows you to filter noise and generate more reliable signals. Thanks to this, Dual Momentum indicates only key entry points when the probability of a successful trade is highest. Key advantages: No redrawing – signals remain on the cha
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
指标
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
指标
Stochastic Oscillator is one of the most popular and accurate oscillators widely used by traders to capture overbought and oversold areas of price action. Although the Stochastic indicator works fine for an interval of the market, it fails to generate profitable signals when the market conditions change, and hence it produces wrong signals resulting in big losses. Have you ever thought about an adaptive Stochastic indicator that adapts its period of calculation based on the market conditions? Th
作者的更多信息
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
RelicusRoad MACD v2 MT5
Relicus LLC
4.75 (20)
指标
移动平均收敛发散（MACD）交易策略是一种流行的技术分析工具，用于识别动量和趋势方向的变化。MACD的计算方法是将26期指数移动平均线（EMA）减去12期EMA。然后在MACD上方绘制一个9期EMA，称为“信号线”，以充当买入和卖出信号的触发器。 当MACD线在信号线上方时，MACD被认为处于看涨区域，在下方时处于看跌区域。交易者经常使用这些信息来确定潜在的买入和卖出机会。 MACD是一种多功能指标，可以用多种方式使用，其中一些常见的用法包括： 交叉：当MACD线穿过信号线时，出现看涨交叉；当MACD线穿过信号线下方时，出现看跌交叉。 发散：当MACD正在创造新高时，而基础证券没有创造新高时，出现看涨发散；当MACD正在创造新低时，而基础证券没有创造新低时，出现看跌发散。 趋势跟踪：当MACD在零线上方时，出现看涨趋势；当MACD在零线下方时，出现看跌趋势。 需要注意的是，MACD是一种滞后指标，应与其他技术指标和分析结合使用才能做出交易决策。
FREE
RelicusRoad MACD v2
Relicus LLC
4.6 (5)
指标
移动平均收敛发散（MACD）交易策略是一种流行的技术分析工具，用于识别动量和趋势方向的变化。MACD的计算方法是将26期指数移动平均线（EMA）减去12期EMA。然后在MACD上方绘制一个9期EMA，称为“信号线”，以充当买入和卖出信号的触发器。 当MACD线在信号线上方时，MACD被认为处于看涨区域，在下方时处于看跌区域。交易者经常使用这些信息来确定潜在的买入和卖出机会。 MACD是一种多功能指标，可以用多种方式使用，其中一些常见的用法包括： 交叉：当MACD线穿过信号线时，出现看涨交叉；当MACD线穿过信号线下方时，出现看跌交叉。 发散：当MACD正在创造新高时，而基础证券没有创造新高时，出现看涨发散；当MACD正在创造新低时，而基础证券没有创造新低时，出现看跌发散。 趋势跟踪：当MACD在零线上方时，出现看涨趋势；当MACD在零线下方时，出现看跌趋势。 需要注意的是，MACD是一种滞后指标，应与其他技术指标和分析结合使用才能做出交易决策。
FREE
RelicusRoad CopyTrader
Relicus LLC
5 (2)
实用工具
您想在只使用一个账户（主账户）进行交易的同时管理多个账户，同时管理风险和手数吗？ 特征： 主（主）/从（复制帐户） 接受的滑点（价格差异） 乘/除（复制批次除法或乘法系数） 手数因子（除法或乘法的因子） 全部关闭（关闭所有活动头寸按钮） 快来了： 全部关闭 - 仅从站 关闭所有获利头寸 - 主从 关闭所有利润 - 仅限从站 Check out our indicator RelicusRoad for best results: https://www.mql5.com/en/market/product/861300 Join our discord group as well   RelicusRoaders with guides, trainings and help.
FREE
筛选:
Erwin Fonke
464
Erwin Fonke 2025.09.05 06:45 
 

i am using this indicator in combination with a EA trading assistent. It,s absolute amazing. Almost passed my FTMO challange now. Great work man! Keep it up!

Juan Feliciano
1731
Juan Feliciano 2025.05.07 21:26 
 

great indicator. super clean and accurate entries. just want to know how to join discord pls

Danny Tsang
288
Danny Tsang 2025.05.01 08:58 
 

用户没有留下任何评级信息

Relicus LLC
31453
来自开发人员的回复 Waleed Ur Rehman 2025.05.01 21:40
Sure. Welcome to the RelicusRoad Community! Please check your private message.
Manuel Gonzalez
157
Manuel Gonzalez 2025.02.16 14:46 
 

Good morning everyone. Please to the administrator and owner of the indicator. A few years ago I bought this wonderful indicator and wanted to make it work. There was a gentleman within discord who helped me a lot but due to my inexperience I did not understand the instructions well. Now I have acquired more experience and please would like to recover the accesses to: User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available (Separately) Please help me recover these accesses. Thank you very much...

Relicus LLC
31453
来自开发人员的回复 Waleed Ur Rehman 2025.02.17 17:25
Please check your private message :)
ashiem1
49
ashiem1 2024.07.26 23:01 
 

Before I read and understood the documentation or the training that accompanied this indicator, I placed this on my demo chart and was truly overwhelmed with all of the information and insight into what price was doing. What I did understand was I saw price hitting and reacting to a level of resistance along with (at one simple glance) seeing the indicator telling me all of the HTFrames were also trending down. I took that trade and easily hit my TP. I have since been able to go through the training and see where this indicator is much more robust than I could have ever imagined. Anyone trading one of the many strategies included or trading their own can't help but benefit from this purchase. Truly AMAZING!

CHUNGSIK YOU
672
CHUNGSIK YOU 2024.02.09 02:56 
 

Hello, it's been 8 months since I bought the product. I'd like to get a lot of help.

1. RelicusRoad User Guide

2. Training Videos

3. Private Discord Group Access

4. VIP Status

How can I get four support?

please can you send me manual and discord? Thank you

Relicus LLC
31453
来自开发人员的回复 Waleed Ur Rehman 2024.02.14 09:55
Indicator manual has been sent to your private message and you may find required full support guide in it.
Oscar Jesus Murillo Zamora
294
Oscar Jesus Murillo Zamora 2024.02.03 21:55 
 

developer always looking to optimized the product, really good indicator, has evrything you need for your trading, love it

moneyfx3593
19
moneyfx3593 2024.01.24 18:11 
 

I've been using this since April 2021 before it was on MQL5 . Amazing indicator with top notch support and commitment for ongoing development from the RR team. Great/friendly Discord group too!

zaid filtons
136
zaid filtons 2024.01.23 15:53 
 

(i love this indicator) At first i didn't know what i was doing i lost money even though there was tutorial videos i speeded through the tutorial videos thinking i was confident to have a go again and lost again, then i got frustrated thinking it was the creator that had made a bad indicator also put a bad review, the creator contacted me he is really nice guy he offered a 1 to 1 session or either a refund for the indicator... and i am glad i chose the 1 to 1 session. after the 1 to1 session i had it took me a few days to get use to the indicator and the losses i made were made back within few days. yes i do feel like a fool after what i did but most of all this indictor is worth penny the creator has made a discord channel for those who have purchased the indicator in this discord channel you have everything you need for the indicator ... even the creator works on the indicator near enough everyday to make it perfect for those who find faults as in small to big details on the indicator like the alerts signal performance etc. it feels like the creator has made an indicator that is probably worth a lot more than it is like an advert you see with for 2000 dollar plus indicator which a lot cant afford which am glad i bought, i usually wake up late nearly everyday in the afternoon time and for this indicator i wake up so early excited just to trade with the indicator. once a again thank you to the creator and please try not to do what i did at the beginning if you are struggling and you dont know what you are doing , speak to the creator he will help you out the creator took one hour of his time just to teach me what to do which i am very happy he did.

Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2024.01.19 13:43 
 

Not honest business practices. Good luck with your business endeavors with repainting indicator.

Relicus LLC
31453
来自开发人员的回复 Waleed Ur Rehman 2024.01.19 13:58
Our indicator consists of 24 different features. 20 features are non-repaint and only 4 features are repaint. I do not understand what you're referring to and why are you saying it's not honest practice? We have open discord group to discuss any issues, we do not ban anyone unless they try to spam or try to sell their services to other people.
Oneill The Best
57
Oneill The Best 2024.01.05 09:11 
 

don t trust this guys they sell this system but if u don t know how to use it and u ask for help they want 60 $ per month to tell u how it s works lol. so u send me to the guy who have asked for the money Ș))))))) is this a joke? i have spoked to this salahudin today and it was the one asking for the money

Relicus LLC
31453
来自开发人员的回复 Waleed Ur Rehman 2024.01.19 13:56
We do not charge any of our customers to provide guidance on the indicator. Please co-ordinate with Salahuddin on Discord to assist you.
tomaszroman26
146
tomaszroman26 2023.12.03 21:28 
 

A stunning piece of art. This system will provide you with all you need to learn how to build a profitable empire slowly. I have tested it for more than a month and already have great results. The support the developer gives you makes it even better. They always answer with help. I give it 5 stars and highly recommend it if you search for complex solutions!

Qinchao Zhang
660
Qinchao Zhang 2023.11.30 09:37 
 

Many functions are numerous but lack refinement, making them mostly trivial and of little practical value, especially unsuitable for long-term trading.

gogibaidwan
34
gogibaidwan 2023.11.22 23:17 
 

用户没有留下任何评级信息

Relicus LLC
31453
来自开发人员的回复 Waleed Ur Rehman 2023.11.23 05:12
Indicator manual and discord invitation link has been sent to your private message
Arthit Fx
198
Arthit Fx 2023.11.19 09:50 
 

用户没有留下任何评级信息

Relicus LLC
31453
来自开发人员的回复 Waleed Ur Rehman 2023.11.20 05:00
Indicator manual has been sent to your private message
maido
505
maido 2023.11.17 02:37 
 

Please send me the manual and invite me to the discord.

Relicus LLC
31453
来自开发人员的回复 Waleed Ur Rehman 2023.11.17 13:13
Indicator manual and discord invitation have been sent to your private message
aa973140507
42
aa973140507 2023.11.11 04:28 
 

我已经购买了这个指标，使用了几个月，后面才发现没有手册也没有加入discord 小组。

Relicus LLC
31453
来自开发人员的回复 Waleed Ur Rehman 2023.11.15 14:28
一旦您购买并向我们发送消息。然后，我们会通过私人消息向您发送手册以及私人群组的邀请。
Welber Goncalves
412
Welber Goncalves 2023.11.03 16:50 
 

用户没有留下任何评级信息

Relicus LLC
31453
来自开发人员的回复 Waleed Ur Rehman 2023.11.04 16:53
Indicator manual with discord invitation link has been sent to your private message
mjh12345
263
mjh12345 2023.10.31 12:56 
 

Plenty of support if you join Discord, plenty of options to improve your trading combined in one indicator, plenty of strategies to select from dependent upon your trading style, Salahuddin is both friendly and helpful, I'm pretty confident that there is not much else out there that comes close for $147, constant improvement. Once you realise that there are VERY few consistantly profitable EA's and switch your attention and education to manual trading you will realise what an asset this indicator is..........in my opinion.

Update. 31/01/2024

I'm still using the indicator and I have no idea why we have the bad reviews here. I'm very pleased and will most likely purchase the complete set (TV,MT5&4) in the coming months. Thank you guys.

Steve Agleron
319
Steve Agleron 2023.10.20 14:46 
 

Hard to use. its a bit complicated to use and there isn't really much help or support to get started.

Relicus LLC
31453
来自开发人员的回复 Waleed Ur Rehman 2023.10.23 01:58
Did you join the discord group? Because we have dedicated people to help. You can contact Salahuddin for any help. Also if you look at the manual, you can just choose from any one of the strategies and follow through with the strategies on the discord server.
123456789
回复评论