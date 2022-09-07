您有多少次购买了一个交易指标，它拥有出色的回测、实盘账户表现证明以及惊人的数据和无处不在的统计数据，但使用后您却最终爆仓？



您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初为何出现，而这正是 RelicusRoad Pro 最擅长的！

用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 权限的私人群组 + 提供移动版本





一种全新的市场视角

RelicusRoad 是外汇、期货、加密货币、股票和指数领域全球最强大、最好的交易指标，为交易者提供账户增长所需的所有信息和工具。我们提供技术分析和交易计划，帮助每一位交易者成功，无论是初学者还是高级交易者。

它是一个关键交易指标，提供足够的信息来预测未来市场。我们相信一个完整的解决方案，而不是图表上几个毫无意义的不同指标。这是一个一体化指标，显示信号、箭头 + 价格行为信息，这些信息无与伦比且非常准确。

RelicusRoad 利用机器学习（AI）技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功且消息灵通的交易者。

利用领先指标预测未来价格

几乎所有技术指标都滞后，这意味着它们只能报告已经发生的事情。因此，它们只能确认您在过去可以看到的、价格已经到达的位置。我们相信领先指标可以预测未来价格，而不会重绘，并且不过多依赖可能改变并导致重绘的滞后指标。

如果您仅根据滞后指标建仓，那就像是在拿您的钱赌博。我们认为，在您考虑建仓之前，您需要了解市场，并知道价格在何处以及为何移动。

RelicusRoad 帮助您做到这一点，适用于所有交易品种，包括 XAUUSD（黄金）、XAGUSD（白银）、EURUSD、GBPUSD、NASDAQ、GER30/US30、股票、指数、加密货币等。

通过提供您所需的价格走向理解框架，您的入场将变得更加精确、准确和明智。

适用于初学者和专业人士的用户友好型市场分析和策略

RelicusRoad Pro 旨在让用户一目了然地获取完整的市场信息。它基于超过 10 年的交易经验开发，旨在实现用户友好和直观。

此外，RelicusRoad 得到了一个交易者社区的支持，该社区为初学者和专业交易者提供指导和支持。该社区还设有“名人堂”，分享积极反馈 和 每日结果，以帮助激励用户。

#也适用于 MAC 和移动设备，让您随时随地都能进行无与伦比的分析，能够预测任何地点、任何时间的价格。

初学者须知：从我们的 Discord 群组中选择7 种经过验证的策略，这些策略已得到数千名交易者的确认和验证。

指标与功能：



1) 资金天赋 / 资管公司（7 个选项） 2) 基于机器学习的流动性水平（成交量分析、布林带、TMA、价格行为） 3) 信号线 1 和 2（基于策略）（RSI、随机指标、MACD、一目均衡表、抛物线转向指标等） 4) 价格行为水平（智能资金领先概念） 5) 动态反转点（滞后、高点、低点、更高低点、更低低点、更高高点、更低高点） 6) 每日高/低点水平（领先分析、智能资金） 7) 每日枢轴点水平（基于斐波那契的领先指标） 8) 剥头皮斐波那契水平（市场缺口、公允价值缺口） 9) 供需（BOS、订单块、公允价值缺口） 10) 多周期支撑和阻力线（订单块、溢价、折价） 11) 信号云（价格行为与动量） 12) 斐波那契反转水平（价格行为） 13) 多周期趋势条（ADX 和抛物线转向指标） 14) 自动市场交易时间（纽约、伦敦、东京） 15) 蜡烛计时器（红色 = 市场休市） 箭头： 1) 剥头皮箭头（2 种类型） 2) 反转箭头（流动性） 3) MAO 趋势箭头（MACD） 4) 蜡烛形态箭头（价格行为） 5) 订单历史箭头 信息面板： 1) 服务器时间，蜡烛计时器 2) 服务器连接性和响应时间 3) 点差，手数计算，开仓手数，开仓风险 4) 账户总正余额百分比和每交易品种正余额百分比 5) RSI，随机指标，多头和空头





