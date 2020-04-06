Major Trend EA

Major Trend Expert Advisor - Opere con confianza en los principales pares de divisas

Después de años de operar en vivo con resultados consistentes, les presento el Major Trend EA. ElEA de Tendencia Principal está diseñado para operar con los pares de divisas principales de mayor rendimiento, con un enfoque especial enel AUDUSD y el NZDUSD, donde ofrece sus resultados más consistentes. Aplica una combinación de técnicas avanzadas de análisis de tendencias para identificar puntos de entrada de alta probabilidad, ayudando a reducir las caídas y mejorar la rentabilidad a largo plazo.

Señal |Señal 2 | Setfile |Guía Manual

Pares con mejor rendimiento:

  • Primario: AUDUSD , NZDUSD (rendimiento más seguro y estable)

  • Secundario: EURUSD , GBPUSD, USDCAD, AUDCAD, USDCHF, NZDCAD

Configuración y condiciones de negociación

  • Marco temporal: H1

  • Depósito recomendado: $500 - $1,000

  • Tipo de cuenta: Cobertura

Requisitos técnicos y recomendaciones

  • Alojamiento VPS: Muy recomendable para un rendimiento estable e ininterrumpido.

  • Filtrode noticias: Filtro de noticias configurado

  • Configuración optimizada: Utilice el archivo de configuración incluido para obtener la máxima eficacia.

Soporte y asistencia

¿Necesita ayuda con la instalación o configuración? Simplemente envíe un mensaje privado - nos aseguraremos de que obtenga el máximo provecho deMajor Trend EA.

Aviso de Riesgo

Operar en Forex conlleva riesgos. Sólo opere con dinero que pueda permitirse perder, y asegúrese de que entiende completamente los riesgos que implica. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.


