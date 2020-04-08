Visión general

Happy Croc es un indicador técnico de seguimiento de tendencia y basado en el impulso, está construido sobre la lógica clásica de Bill Williams Alligator y mejorado significativamente mediante la adición de dos filtros críticos: 200 SMA y Oscilador Estocástico para la confirmación del impulso. El indicador está diseñado para identificar eventos de "cruce" específicamente en la dirección de la tendencia dominante del mercado.

Funciones clave

Filtro de tendencia (SMA 200)

Actúa como guardián primario de las señales: Las flechas de compra sólo se permiten cuando el precio está por encima de la SMA 200, mientras que las flechas de venta sólo se permiten cuando el precio está por debajo. Esta función asegura que usted siempre está operando en la dirección de la tendencia institucional a largo plazo.





Confirmación del Momento (Estocástico)

Calcula el impulso del precio para asegurar que el mercado no está sobreextendido. Libera la condición de señal sólo cuando el Estocástico se encuentra dentro de la zona "neutral" (entre sus niveles de Sobrecompra y Sobreventa definidos en ), evitando operaciones durante condiciones de mercado agotadas .





Lógica Alligator Crossover

Utiliza el método de la Media Móvil Suavizada (SMMA ) para calcular las Mandíbulas, los Dientes y los Labios. Las señales se activan en la barra exacta en la que los "Labios" (línea rápida) cruzan los "Dientes" (línea media) de mientras que las "Mandíbulas" (línea lenta) se ordenan correctamente.





Espaciado de las señales

Implementa un periodo de "enfriamiento" (N barras) antes de permitir que aparezca otra flecha del mismo color, lo que limpia el gráfico y reduce las señales repetitivas durante la acción lateral del precio .





Motor de personalización

Todos los componentes -desde los periodos de retrospección y los desplazamientos del Alligator hasta los umbrales del filtro- están expuestos en el menú de entrada del usuario. Esto permite al usuario "liberar" o ajustar las condiciones de sin tocar el código subyacente.





Soporte

Si tiene alguna pregunta o desea compartir sugerencias, deje su comentario o póngase en contacto a través del sistema de mensajería MQL5.





