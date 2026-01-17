Happy Koala

Visión general

El indicadorHappy Koala utiliza dos conjuntos de medias: una BBI a corto plazo (derivada de 4 medias móviles rápidas) y una BBI a largo plazo (derivada de 4 medias móviles lentas). Codifica por colores estas líneas en función de si el precio está por encima o por debajo de ellas y traza flechas de entrada cuando la tendencia a corto plazo cruza la tendencia a largo plazo.

Funciones clave

  • Cálculo de BBI de doble banda: Esta lógica crea una línea de tendencia "suavizada" que es más estable que una media móvil simple.
  • Cambio dinámico de colores:
El indicador utiliza dos buffers para cada línea BBI (Azul para alcista, Rojo para bajista).
Si Cierre > BBI, la línea se vuelve Azul.
Si Cierre < BBI, la línea se vuelve Roja.

  • Lógica de la señal de cruce:

Flecha de Compra (Azul): Se activa cuando el BBI corto cruza por encima del BBI largo, siempre que el precio actual también esté por encima del BBI corto.
Flecha de venta (roja): Se activa cuando el BBI corto cruza por debajo del BBI largo, siempre que el precio actual también esté por debajo del BBI corto.
Las flechas se desplazan 20 puntos desde el máximo/mínimo para permanecer visibles en el gráfico.


Soporte

    Si tiene alguna pregunta o desea compartir sugerencias, deje su comentario o póngase en contacto a través del sistema de mensajería MQL5.


    Productos recomendados
    LDS Scalper
    Justice Chinemelum Clement
    Indicadores
    DÉJENOS UN COMENTARIO DE 5 ESTRELLAS Manual del usuario de LDS Scalper+ INDICADOR LDS CSDIF adicional + Vídeos de formación ACERCA DE LA ESTRATEGIA DEL INDICADOR LDS SCALPER Construido en más de 15 años de experiencia comercial . LDS Scalper es un indicador de comercio muy potente para la estrategia de scalping, devuelve muy alta tasa de precisión en forex, futuros, criptomonedas, acciones e índices. Este indicador muestra señales de flecha basadas en la información de la acción del precio con a
    Happy Jaguar
    Pui Yan Leung
    Indicadores
    Visión general: Happy Jaguar es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias para MT4 que utiliza un algoritmo de suavizado especializado para visualizar el impulso del mercado. Está diseñado para actuar como un "semáforo" para los operadores, proporcionando información visual inmediata sobre si el mercado está en tendencia alcista, bajista o en consolidación. Funciones clave: 1. Lógica de tendencia : A diferencia de las medias móviles estándar, este indicador cambia de colo
    BinaryScalping
    Andrey Spiridonov
    Indicadores
    BinaryScalping es un indicador profesional para operar con opciones binarias y scalping. El algoritmo del indicador se basa en el cálculo de puntos de pivote para cada período de tiempo por separado, se analiza la ubicación del precio del instrumento de negociación en relación con los puntos de pivote y se calcula la probabilidad de una operación comercial. El indicador tiene incorporado un filtro de señales de negociación basado en la tendencia global. El indicador se instala de la forma habitu
    Quantum Pulse EA
    Jingzhi Wang
    Asesores Expertos
    Libere su potencial de trading con Quantum Pulse EA Este sistema de trading automatizado está diseñado para llevar a cabo operaciones de "pullback", con un enfoque específico en pares sin tendencia como AUDCAD y NZDCAD. Está programado para reconocer importantes niveles de soporte y resistencia en el mercado Forex, con énfasis en los retrocesos de precios después de notables movimientos de precios en diferentes direcciones. Mediante la utilización de medias móviles y Average True Range, el Aseso
    Limitless MT4
    Dmitriy Kashevich
    Indicadores
    El MT4 ilimitado es un indicador universal adecuado para todos los operadores principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas, acciones en bruto MT4 ilimitado: ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué MT4 ilimitado? 1 falta total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en comercio 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 tuvo un buen desempeño en el comercio durant
    King Binary Magnet Indicator
    Md Meraz Mahmud
    Indicadores
    Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
    ZigZag TrendLine MT4 Indicator
    Nattadecha Tangpakinwat
    Indicadores
    Este indicador utiliza el zigzag para calcular el límite superior e inferior y la tendencia alcista y bajista. Rojo para la tendencia bajista, verde para la tendencia alcista y amarillo para la tendencia horizontal, esta tendencia horizontal también marca el límite superior y el límite inferior de las oscilaciones del precio, o simplemente el nivel de soporte y resistencia. Sin embargo, puede utilizar el Heikin Ashi para confirmar la tendencia de la señal de compra venta anterior. No puedo garan
    Towers
    Yvan Musatov
    Indicadores
    Towers - Indicador de tendencia, muestra señales, se puede utilizar con una relación de riesgo óptima. Utiliza algoritmos fiables en sus cálculos. Muestra momentos favorables para entrar en el mercado con flechas, es decir, utilizar el indicador es bastante sencillo. Combina varios filtros para mostrar flechas de entrada al mercado en el gráfico. Dada esta circunstancia, un especulador puede estudiar el historial de señales del instrumento y evaluar su eficacia. Como puede ver, operar con un ind
    Smart Reversal Signal
    Evgeny Belyaev
    3 (2)
    Indicadores
    Smart Reversal Signal es un indicador profesional para la plataforma MetaTrader 4; ha sido desarrollado por un grupo de operadores profesionales. Este indicador está diseñado para el comercio de Forex y opciones binarias. Al comprar este indicador, usted recibirá: Excelentes señales del indicador. Soporte gratuito del producto. Actualizaciones regulares. Varias opciones de notificación: alerta, push, correos electrónicos. Puede utilizarlo en cualquier instrumento financiero (Forex, CFD, opciones
    Forex Uturn Detector Indicator
    Elias Mtwenge
    Indicadores
    Convierta cada giro del mercado en una oportunidad de ganar dinero con el indicador detector de giros en U. Imagínese tener una herramienta que revela visualmente el momento exacto en que el precio está a punto de dar la vuelta - antes de que la multitud se dé cuenta. El Detector de Giro en U no es sólo otro indicador... es su ventaja para detectar entradas y salidas limpias y seguras en forex. Si alguna vez se ha sentido frustrado por rupturas falsas, señales tardías o gráficos desordenados, es
    HFT Golden
    Geethika Rasnayake Mudiyanselage
    Asesores Expertos
    HFT Golden EA: Sistema avanzado de trading de precisión Bienvenido a la nueva generación de excelencia en trading algorítmico HFT Golden EA representa un enfoque sofisticado del trading moderno, ejecutando operaciones de precisión con un potencial de beneficios excepcional, protección fija de stop-loss y un drawdown notablemente bajo . No se basa en ningún indicador - se basa puramente en el precio y la mecánica del mercado. DESCARGAR SETFILES | Setfile 1 El precio especial de $750 está disponi
    Bruces Price Predictor Dashboard
    Bruce Webb
    Indicadores
    Este es un Indicador de Tablero basado en el Indicador Pronosticador de Precios de Bruce . Este tablero le dará una visual para ver la dirección de la tendencia sin tener que cambiar a través de marcos de tiempo, por lo que siempre se puede operar en dirección de la tendencia, con poco esfuerzo. Recomiendo www.CoinexxBroker.com como un gran corredor y el que yo personalmente uso *Flechas del Dashboard no repintadas *Solo para MT4 de Escritorio *Grande para Scalping *Grandioso para Swing Trading
    Hull Pro MTF Indicator
    Elias Mtwenge
    Indicadores
    Estimados operadores este es Nuestro nuevo Indicador llamadoHull Pro MTF Indicador - Precision Multi-Timeframe Trend Visualizer Visión general El Indicador Hull Pro MTF es una herramienta visual multitemporal basada en Heiken-Ashi de última generación diseñada para el análisis descendente del mercado . Combina la potencia de la lógica de las medias móviles de Hull (HMA ) y el suavizado Heiken-Ashi multinivel para revelar el sesgo direccional, los rangos de volatilidad y la simetría de precio
    BSA Indicator
    Ahmet Metin Yilmaz
    Indicadores
    El indicador BSA es un indicador basado en ZigZag. Este indicador se utiliza para encontrar el nivel de reversión del precio. Puede utilizar el ratio de riesgo y el marco de tiempo de cálculo existentes en las entradas optimizándolos según su preferencia de uso. En marcos de tiempo más bajos, el indicador puede repintar. Para obtener resultados más sanos, puede detectar el menor repintado observando durante un tiempo según el gráfico que vaya a aplicar.
    City Lights
    Vitalii Zakharuk
    Indicadores
    City Lights vigila la formación de la tendencia y ayuda al usuario a identificar los puntos de entrada. Gracias a estos datos, el inversor es capaz de predecir la situación y formar una estrategia de juego. Son las señales de tendencia las que permiten a los clientes de las empresas de corretaje lograr la eficacia en el uso de los instrumentos de negociación y conseguir la mayor rentabilidad. El cálculo correcto de la tendencia actual es la clave del éxito de las operaciones con activos en el
    Baba Vanga SS
    Burak Baltaci
    Asesores Expertos
    Baba Vanga Smart Scalper - Asesor experto Par recomendado: XAUUSD Marco temporal recomendado: M5 / M15 Características generales: Este EA es un robot inteligente de scalping que realiza operaciones automatizadas. Con su interfaz fácil de usar, muestra la información de su cuenta y los datos de rentabilidad en tiempo real en el gráfico. Características principales: Gestión de riesgos: cálculo automático de lotes basado en el saldo de su cuenta. Control de tiempo: opera solo durante
    The Hurricane Forex Cave indicator
    Paul Nicholas Clevett
    Indicadores
    El indicador Hurricane Cave muestra diferentes áreas de negociación basadas en la acción del precio. Busca en el pasado y elabora patrones que pueden reforzar el soporte y la resistencia como objetivos. Cuando el precio rompe una zona comercial, puede apuntar justo dentro de la siguiente zona comercial. Si usted no puede ver el objetivo sólo tiene que ir a un marco de tiempo más lento, significa que el precio no ha estado allí por mucho tiempo. El Hurricane Cave Indicator está diseñado para ser
    FREE
    ScalpGuard Pro Arrows
    Obaida Kusibi
    Indicadores
    Este indicador está diseñado para scalping en plazos bajos (M1-M15) en mercados volátiles como los principales pares de divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD). Genera señales de compra (flecha verde hacia arriba) y de venta (flecha roja hacia abajo) que no se repiten, basándose en el cruce de la EMA confirmado por el impulso del RSI y los cruces del MACD, minimizando las señales falsas en mercados oscilantes. Cómo utilizarlo: Coloque el indicador en su gráfico MT4. Busque las flechas en el gráf
    Signal From Level
    Yaroslav Varankin
    Indicadores
    Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
    Scalping Master M5
    Andrey Kozak
    Indicadores
    Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
    Pro Trend Lucem
    Lucas Kamau
    Indicadores
    Indicador de tendencia Este indicador detecta el impulso esencial en el mercado y le permite saber cuando el mercado tiene una tendencia potencial. Verde significa que estamos subiendo y Rojo significa que estamos bajando, Puede personalizar la línea a cualquier color. Las alertas llegan inmediatamente cuando hay una señal potencial. Longitud por defecto: 55 Esta es la profundidad del cálculo del promedio. Cuanto mayor sea, más ruido se filtrará. 55 es el mejor ajuste para este indicador.
    Rapture
    Evgeniy Zhdan
    Asesores Expertos
    El sistema de negociación automatizada se desarrolla sobre la base de la teoría del "Rango de Comodidad". Según esta teoría, el gráfico de cada instrumento de negociación tiene su propio rango de movimiento que cambia dinámicamente. La habilidad para determinar dicho rango permite utilizar esta información como indicador adelantado y predecir el movimiento de los precios en un futuro próximo. El Asesor Experto Rapture determina el "Rango de Comodidad" del instrumento de negociación y trabaja
    PipStartex
    Andrey Kozak
    Indicadores
    PipStartex es un indicador para scalping. Dibuja zonas de sobrecompra/sobreventa en el gráfico, formando un canal. También dibuja puntos amarillos cuando el precio supera el canal. Cuando el precio supera este canal, siempre intenta volver. Conociendo este patrón, cualquier trader puede usarlo para operar. Cuando el precio en la zona de sobreventa supera el canal por debajo de la zona roja, abrimos una operación de compra. Cuando el precio en la zona de sobrecompra supera el canal por encima de
    Binary Options Momentum Signals
    Majeed Odubela
    Indicadores
    INTRODUCCIÓN AL SISTEMA : El Sistema Momentum de Opciones Binarias está diseñado específicamente para el comercio de opciones binarias. A diferencia de otros sistemas e indicadores que fueron adoptados de otros entornos comerciales para las opciones binarias. No es de extrañar por qué muchos de estos sistemas no hacer dinero. Un hecho muy importante que debe tenerse en cuenta es el hecho de que la aplicación de Martingala no es necesario. Por lo tanto lo que es más seguro para el uso de los com
    Trend Flasher
    Amarnath K M
    Indicadores
    Flasher de Tendencia La tendencia es su amigo es la edad vieja cita refrán en el ámbito comercial, hay aunque muchas maneras de medir la tendencia y su dirección, la medida más científica y lógicamente significativa será un ATR romper outs para identificar y detectar la tendencia y su aceleración, por lo que hemos creado este fácil de usar panel de identificación de tendencias y optimizado super tendencia basada en múltiples marcos de tiempo del sistema de entrada del panel para ayudar y ayudar
    BinaryGrail
    Justine Kelechi Ekweh
    Indicadores
    Ideal para opciones binarias. Funciona en todos los plazos. Recomendado para M5 timeframe. una vela de expiración. Los operadores experimentados pueden explorar. La estrategia se basa en la acción del precio y el análisis multi timeframe. Recomendado durante las sesiones de alta volatilidad, como las sesiones de Londres y Nueva York. Para el marco de tiempo M1 (Un minuto), los operadores pueden utilizar cuatro o cinco velas de expiración, esto significa que se puede aplicar para 4, 5 o más minut
    BinaryUniversal
    Andrey Spiridonov
    Indicadores
    BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
    Binary Scanner PRO
    Roman Kucher
    Indicadores
    El indicador más nuevo para opciones binarias. El indicador busca grandes giros del mercado y da señales cualitativas para 2 velas por delante. El indicador también funciona en Forex, pero fue desarrollado inicialmente en las opciones binarias. Después de la aparición de la flecha, recibe una notificación por correo electrónico, notificación PUSH al teléfono o una alerta en el terminal. Las señales aparecen al principio de la nueva barra. Plazo 1 hora. Periodo de expiración 2 velas. Más del
    Gann Zone Pro
    Kirill Borovskii
    Indicadores
    Este indicador identifica y muestra zonas, por así decirlo áreas de fuerza, donde el precio se desplegará. El indicador puede funcionar en cualquier gráfico, cualquier instrumento, en cualquier marco temporal. El indicador tiene dos modos. El indicador está equipado con un panel de control con botones para mayor comodidad y se divide en dos modos. Modo manual: Para trabajar con el modo manual, es necesario pulsar el botón NEW, aparecerá un segmento. Este segmento se extiende sobre el movimiento
    ON Trade Numerology Station
    Abdullah Alrai
    Indicadores
    Enlace de descarga del manual de usuario: https://ontrd.com/our-books/ Para todos los que preguntan sobre el indicador ON Comercio Numerología Estación Se obtienen alrededor de 16 estrategias de numerología que hacen juntos unidad completa de control de su comercio . Estrategias básicas para trabajar con él son 3 estrategias estadísticas sobre ellos son los siguientes : 1. RBA niveles tasa de éxito más de 95%. 2. FF más del 96 3.RBA SOL 98% No vamos a decir 100%, ya que son ... Ratio tasas como
    Los compradores de este producto también adquieren
    Miraculous Indicator Binary and Forex
    Ramzi Abuwarda
    Indicadores
    Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
    F 16 Plane Indicator
    Ramzi Abuwarda
    Indicadores
    Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
    Gold Channel XAUUSD
    Paulo Rocha
    5 (4)
    Indicadores
    Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
    OrderFlow Absorption
    Chi Sum Poon
    Indicadores
    OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
    Dynamic Scalper System
    Vitalyi Belyh
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
    BinaryIndicator
    Andrey Spiridonov
    Indicadores
    BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
    Scalping signals M1
    Andrey Kozak
    Indicadores
    Cada comprador del indicador Scalping signals M1 recibe GRATIS un robot automático que opera siguiendo las señales del propio indicador. Scalping signals M1 — sistema completo de entradas por tendencia para M1 Scalping signals M1 convierte el gráfico en un mapa claro de acción: el canal de tendencia muestra la dirección del mercado, y las flechas señalan posibles puntos de entrada. Solo necesitas seguir la dirección del canal y las flechas. Incluso un principiante puede utilizarlo sin dificultad
    The Hurricane Indicator
    Paul Nicholas Clevett
    5 (1)
    Indicadores
    Actualmente cambiado al gráfico de 4 horas - pero el uso de otros marcos de tiempo para la confirmación. :-) Yo cambio mi marco de tiempo principal basado en el movimiento del mercado en el momento. El Hurricane Forex Indicator es un indicador multi-marco de tiempo que incluye cosas tales como Notificaciones de Comercio, Calculadora de Comercio, Indicador de Momento, recompensa de riesgo y mucho más. Tenemos una sala de comercio libre para nuestros usuarios también. Por favor, echa un vistazo al
    Rtc ML Ai Predictor MT4
    Muhammad Faisal Sagala
    Indicadores
    Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
    FFx Engulfing Setup Alerter
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
    FFx InsideBar Setup Alerter
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
    FFx OutsideBar Setup Alerter
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
    FFx PinBar Setup Alerter
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
    Lineverse Trendlines
    Arkady Segal
    5 (1)
    Indicadores
    Imagen automática, en directo e interactiva de todas las líneas de tendencia. Asigne alertas push, de correo electrónico y sonoras a las líneas de su elección y manténgase informado sobre el retroceso del precio, la ruptura, el retroceso después de la ruptura, el número de retrocesos, la expiración de la línea por doble ruptura. Corrija, arrastre o elimine las líneas y ajuste interactivamente el sistema de líneas. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Ejemplos de gráficos https://www.mql5.com/en/users/e
    FFx MACD Divergences
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
    FFx Stochastic Divergences
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
    FFx RSI Divergences
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
    FFx CCI Divergences
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
    FFx Williams Percent Range Divergences
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
    FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
    FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
    FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
    FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
    FFx MA Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
    FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal. Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta. Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado
    FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
    FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
    FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
    Eric Venturi-Bloxs
    Indicadores
    El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado verde/rojo: vela alc
    THE GRAFF III
    Antonin Skaryd
    Indicadores
    El sistema de trading manual [GRAFF] III se basa en múltiples indicadores de MetaTrader (MT4). En conjunto, el PACK completo de indicadores GRAFF III constituye una herramienta de trading avanzada. El sistema consta de más de 20 indicadores personalizados diferentes que han sido cuidadosamente seleccionados y probados a largo plazo para producir señales de trading fuertes y eficientes. Los indicadores particulares se basan en diferentes fórmulas matemáticas, por lo que todo el sistema está calib
    Otros productos de este autor
    Happy Lion
    Pui Yan Leung
    Indicadores
    Visión general: Happy Lion escanea los datos históricos para identificar patrones específicos de velas, estas son las zonas donde las grandes instituciones (bancos/fondos de cobertura) dejan "huellas" significativas en forma de órdenes no cumplidas. Zonas de demanda (alcistas): Destaca la última vela bajista antes de una fuerte e impulsiva ruptura al alza. Zonas de oferta (bajistas): Destaca la última vela alcista antes de una ruptura fuerte e impulsiva a la baja. Dibujo automático: Una vez que
    Happy Jaguar
    Pui Yan Leung
    Indicadores
    Visión general: Happy Jaguar es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias para MT4 que utiliza un algoritmo de suavizado especializado para visualizar el impulso del mercado. Está diseñado para actuar como un "semáforo" para los operadores, proporcionando información visual inmediata sobre si el mercado está en tendencia alcista, bajista o en consolidación. Funciones clave: 1. Lógica de tendencia : A diferencia de las medias móviles estándar, este indicador cambia de colo
    Happy Devil
    Pui Yan Leung
    Indicadores
    Visión general: Happy Devil es un indicador Auto-Fibonacci Retracement diseñado para eliminar la subjetividad del dibujo manual. Identifica las oscilaciones del mercado de forma automática Funciones clave: 1. Leyenda Visual Líneas azules (0,0% y 100,0%): Representan los límites de la oscilación actual del precio. Línea roja (61,8%): Destaca el "Golden Ratio", un nivel crítico para las inversiones de tendencia o los retrocesos. Líneas blancas: Representan los niveles de retroceso secundarios (23,
    Happy Peacock
    Pui Yan Leung
    Indicadores
    Visión General: Happy Peacock es un sofisticado medidor de fuerza de divisas diseñado para MT4. Proporciona un panel visual que calcula y muestra la fuerza relativa de las 8 divisas principales (USD, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD) y sus pares de divisas asociados basados en el movimiento histórico de precios. Funciones clave: El indicador funciona midiendo el cambio porcentual de los pares de divisas durante un periodo de barras retrospectivas definido por el usuario. Al promediar estos movi
    Happy Croc
    Pui Yan Leung
    Indicadores
    Visión general Happy Croc es un indicador técnico de seguimiento de tendencia y basado en el impulso, está construido sobre la lógica clásica de Bill Williams Alligator y mejorado significativamente mediante la adición de dos filtros críticos: 200 SMA y Oscilador Estocástico para la confirmación del impulso. El indicador está diseñado para identificar eventos de "cruce" específicamente en la dirección de la tendencia dominante del mercado. Funciones clave Filtro de tendencia (SMA 200) Actúa como
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario