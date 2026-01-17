Happy Koala

Visión general

El indicadorHappy Koala utiliza dos conjuntos de medias: una BBI a corto plazo (derivada de 4 medias móviles rápidas) y una BBI a largo plazo (derivada de 4 medias móviles lentas). Codifica por colores estas líneas en función de si el precio está por encima o por debajo de ellas y traza flechas de entrada cuando la tendencia a corto plazo cruza la tendencia a largo plazo.

Funciones clave

Cálculo de BBI de doble banda: Esta lógica crea una línea de tendencia "suavizada" que es más estable que una media móvil simple.

Cambio dinámico de colores:

El indicador utiliza dos buffers para cada línea BBI (Azul para alcista, Rojo para bajista).Si Cierre > BBI, la línea se vuelve Azul.Si Cierre < BBI, la línea se vuelve Roja.

Lógica de la señal de cruce:

Flecha de Compra (Azul): Se activa cuando el BBI corto cruza por encima del BBI largo, siempre que el precio actual también esté por encima del BBI corto.

Flecha de venta (roja): Se activa cuando el BBI corto cruza por debajo del BBI largo, siempre que el precio actual también esté por debajo del BBI corto.

Las flechas se desplazan 20 puntos desde el máximo/mínimo para permanecer visibles en el gráfico.







Soporte



Si tiene alguna pregunta o desea compartir sugerencias, deje su comentario o póngase en contacto a través del sistema de mensajería MQL5.