Happy Devil
- Indicadores
- Pui Yan Leung
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Visión general:
Happy Devil es un indicador Auto-Fibonacci Retracement diseñado para eliminar la subjetividad del dibujo manual. Identifica las oscilaciones del mercado de forma automática
Funciones clave:
1.Leyenda Visual
- Líneas azules (0,0% y 100,0%): Representan los límites de la oscilación actual del precio.
- Línea roja (61,8%): Destaca el "Golden Ratio", un nivel crítico para las inversiones de tendencia o los retrocesos.
- Líneas blancas: Representan los niveles de retroceso secundarios (23,6%, 38,2%, 50,0%, 78,6%).
- Auto-Extend Right: Todas las líneas se extienden automáticamente hasta el extremo derecho del gráfico para que pueda ver dónde interactúa el precio con los niveles en tiempo real.
- Etiquetas Fibo %: Los valores porcentuales se muestran al final de cada línea para una rápida identificación.
2.Consejos operativos
- Cambio de plazos: El indicador ajusta automáticamente su rango cuando se cambia de (por ejemplo, M15 a H4).
- Cambio de barras: Siempre mirará las últimas X barras del marco temporal actual.
- Reducción del Ruido: Si el gráfico tiene muchas mechas largas debido a noticias, cambie la Base de Cálculo a Apertura/Cierre para obtener una estructura Fibonacci mucho más limpia.
- Congelar y Analizar: Congele la fase en la que desea "pausar" el gráfico para planificar la entrada de una orden limitada.
- Seguimiento de Tendencias: Utilice Mantener Punto de Inicio Fijo (es decir, Falso) durante una tendencia fuerte. Permite expandirse a medida que la tendencia continúa, sin saltar a un nuevo swing pequeño.
Si tiene preguntas o necesita ayuda, ¡no dude en dejar un comentario!