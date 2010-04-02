Happy Devil

Visión general:

Happy Devil es un indicador Auto-Fibonacci Retracement diseñado para eliminar la subjetividad del dibujo manual. Identifica las oscilaciones del mercado de forma automática

Funciones clave:

1.Leyenda Visual

  • Líneas azules (0,0% y 100,0%): Representan los límites de la oscilación actual del precio.
  • Línea roja (61,8%): Destaca el "Golden Ratio", un nivel crítico para las inversiones de tendencia o los retrocesos.
  • Líneas blancas: Representan los niveles de retroceso secundarios (23,6%, 38,2%, 50,0%, 78,6%).
  • Auto-Extend Right: Todas las líneas se extienden automáticamente hasta el extremo derecho del gráfico para que pueda ver dónde interactúa el precio con los niveles en tiempo real.
  • Etiquetas Fibo %: Los valores porcentuales se muestran al final de cada línea para una rápida identificación.

2.Consejos operativos

  • Cambio de plazos: El indicador ajusta automáticamente su rango cuando se cambia de (por ejemplo, M15 a H4).
  • Cambio de barras: Siempre mirará las últimas X barras del marco temporal actual.
  • Reducción del Ruido: Si el gráfico tiene muchas mechas largas debido a noticias, cambie la Base de Cálculo a Apertura/Cierre para obtener una estructura Fibonacci mucho más limpia.
  • Congelar y Analizar: Congele la fase en la que desea "pausar" el gráfico para planificar la entrada de una orden limitada.
  • Seguimiento de Tendencias: Utilice Mantener Punto de Inicio Fijo (es decir, Falso) durante una tendencia fuerte. Permite expandirse a medida que la tendencia continúa, sin saltar a un nuevo swing pequeño.


Si tiene preguntas o necesita ayuda, ¡no dude en dejar un comentario!


Productos recomendados
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Asesores Expertos
Su clave para superar los retos de las empresas de financiación de alta frecuencia ¿Está listo para entrar en el mundo de la negociación de alta frecuencia (HFT ) y enfrentarse a los retos que plantean las empresas de negociación por cuenta propia? No busque más allá de PropFirmFastPass , el último Asesor Experto (EA) diseñado para ayudarle a pasar los desafíos ilimitados HFT prop firm sin esfuerzo . Desafíos Ilimitados, Cuota Única Conquiste las evaluaciones de más de 13 firmas de props sop
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Banev EA
Akram Azizi
Asesores Expertos
Este Experto utiliza múltiples indicadores y un algoritmo especial para elegir los puntos de entrada y proporcionar la máxima Ganancia con el mínimo Riesgo . Ejecute el BackTest y compruebe la eficiencia del producto. Condiciones de trabajo : Este EA funciona en todos los pares en 15M Timeframe. Con 1000 $ de saldo Parámetros de entrada : Modo de operación : Elija entre 3 modos. AutoGestión : El lote aumentará con el incremento del saldo. Lote : El lote se fija manualmente. Take Profit : S
Galaxy MT4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
GALAXY es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales GALAXY Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático . SIN ENTRADA PARA SELECCIONAR PARA EL COMERCIANTE TODO AUTOMATIZADO ESTE SISTEMA ES ALWAIS EN EL MERCADO EN LOS DOS DIRECCTION HACER CICLOS GANADORES GALAXIA . Es un
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Indicadores
Implementar analiza la dinámica del mercado para los puntos de pivote. Si quiere aprender a detectar los retrocesos correctos para operar con probabilidades de rentabilidad constantes, compre este indicador. Muestra momentos favorables de entrar en el mercado en rayas. Listo sistema de comercio. El principio de funcionamiento del indicador es determinar automáticamente el estado actual del mercado cuando se coloca en un gráfico, analizar los datos históricos sobre la base de los datos históric
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
Indicadores
El uso de múltiples marcos temporales para el análisis con Multi Timeframe Average Directional Index puede proporcionar varios beneficios significativos para los operadores: Visión completa del mercado: Al aplicar Mtf ADX Standard a través de diferentes marcos temporales, los operadores obtienen una perspectiva más amplia de la dinámica del mercado. Esto les permite identificar tendencias, patrones y posibles puntos de reversión que podrían ser más evidentes o consistentes en varias escalas. May
FREE
TrixEA
Gabriel Selegean
Asesores Expertos
mql5 equivalente: https://www.mql5.com/en/market/product/43341#!tab=overview TrixEA es un EA que utiliza la estrategia de triple exponencial, utilizando el cruce de 15 exponencial agerage móvil, 25 exponencial media móvil, y 50 exponencial media móvil. Configuración recomendada: take profit: 390 stop loss: 455 valor de arrastre: 295 ema corta: 15 ema medio: 25 ema largo 50 Periodo: M30 Para USCrude, teniendo en cuenta un spread de 10, que es el peor escenario posible para los brokers de nivel
Tops RangeR
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
El experto coloca órdenes limitadas por encima o por debajo de los niveles de precio clave (soporte y resistencia) intentando comprar por debajo y vender por encima de los niveles de precio clave y cuando la suma total de las órdenes de compra, en moneda, o la suma total de las órdenes de venta alcanza el factor de beneficio o el factor de pérdida máxima permitido, el EA cierra todas las órdenes abiertas. El parámetro LotMultiplier multiplica el tamaño del lote de acuerdo con la pérdida flotant
Manual Entry Trader
David Joseph
Asesores Expertos
Multi Level 11 Stealth EA es una herramienta de trading que permite gestionar hasta 11 niveles de entrada independientes por símbolo, cada uno con su propio tamaño de lote, take-profit, stop-loss y parámetros de trailing. El EA admite la gestión oculta (stealth) de TP y SL, manteniéndolos invisibles para el bróker, y ofrece ajuste de niveles directamente en el gráfico mediante arrastrar y soltar. Puede utilizarse en cualquier símbolo y marco temporal, guardando y restaurando la configuración tra
Fibo Engulfing MA TS Indie
Opengates Success International
Indicadores
Fibo_Engulfing_Trading_System Fibo_Engulfing_Trading_System is a great indicator created to locate an engulfing candle on the Chart with the aid of an Arrow and Popup alerts system. For accurate working of an engulfing candle based on market structure, it must be used with an Moving Average but we discovered that Moving average is subjected to individual trader's preferences, therefore it has been coded in a way that the Trader can choose MA he/she desires with a preferred PERIOD, SHIFT, METHOD
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Utilidades
QuantumGuard Pro - Sistema Inteligente de Gestión de Riesgo Cuántico Características principales Cinco grupos independientes de gestión de fondos para una diversificación inteligente del riesgo Triple mecanismo de protección: objetivo de beneficios + protección contra caídas + control global del riesgo Panel de negociación profesional para la ejecución de operaciones en un solo lugar Control y protección del riesgo en tiempo real 24/7 Visualización automática de las líneas de precios medios de
Mtf Bands Standard
Ka Ka Ho
Indicadores
El uso de múltiples marcos temporales para el análisis con las Bandas de Bollinger Multi Timeframe puede proporcionar varios beneficios significativos para los operadores: Visión completa del mercado: Al aplicar Mtf Bands Standard a través de diferentes marcos temporales, los operadores obtienen una perspectiva más amplia de la dinámica del mercado. Esto les permite identificar tendencias, patrones y potenciales puntos de reversión que podrían ser más evidentes o consistentes a través de varias
FREE
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Scalping Power EA
Andrew Fedotov
Asesores Expertos
Scalping Power EA: un potente asesor de scalping totalmente automático con un panel de información comercial. La lógica de su funcionamiento es la negociación activa multidireccional. Cuando se cierra una de las órdenes, el asesor aumenta la posición abierta, esperando que vuelva al valor medio del precio, y al mismo tiempo opera en la dirección del movimiento del precio. Funciona en cualquier marco temporal, apto para operar con cualquier par: divisas, índices, metales, etc. Seguimiento de las
EA Morpheus
Ruslan Pishun
2.42 (12)
Asesores Expertos
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado. Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA
Ugenesys AI MT4
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
Indicadores
uGenesys AI - 90% de precisión Daytrading Indicador Presentamos lo último en sistemas de indicadores de Forex, uGenesys AI, impulsado por la tecnología de IA de vanguardia y técnicas analíticas avanzadas, incluyendo análisis de series temporales y algoritmos genéticos. Nuestro sistema de trading basado en IA aprovecha el poder del análisis de series temporales para identificar tendencias y patrones en los datos históricos de precios, lo que permite a los operadores realizar predicciones informa
BO Time Trading
Chi Sum Poon
Asesores Expertos
---Bar Open Time Trading--- La mayoría de los EA en el mercado, es frecuente que las operaciones se ejecuten al principio de cada barra, lo que se conoce como "Por Barra". Podemos inferir la tendencia futura en los primeros segundos de cada barra. ¡Que vuelen las balas! Este EA compara el precio de apertura de cada barra con el precio "después de unos segundos" para realizar operaciones. Este EA es adecuado para todos los mercados, incluyendo oro, índices, divisas y más. Exploremos diferentes es
GoldMachina
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Asesores Expertos
Te invito a comprar mi EA y apoyarme, GoldMachina MT4 Quedan 10 copias por $50 Precio con descuento . El precio aumentará en $20 con cada 10 compras. Precio final $399 ¡Atención! ¡Experto no comercia a menudo, tenga esto en cuenta antes de comprar! No espere una operación todos los días! Las operaciones son raras! La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con un mínimo de $ 200 de depósito inicial, que el comercio de apoyo en XAUUSD (Oro) y el tamaño del lote se
MarketReact EA
Mohd Hakim Johari
Asesores Expertos
MarketReact EA: El motor de negociación multiestrategia ¿Por qué conformarse con un EA fijo y unidimensional? La mayoría de los sistemas automatizados le encierran en una única estrategia rígida. En un mercado que cambia constantemente, necesita una herramienta que se adapte a él. MarketReact EA es un sistema de trading de nivel profesional diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad. Le permite construir su propia señal de trading personalizada combinando tres de los indicadores técnicos más
Forex Blow Up Manager
Chun Kit Lee
Asesores Expertos
Forex Blow Up Manager El Spacial Forex Blow up Manager es un programa que le ayuda a gestionar su cuenta con un margen insuficiente. El programa se inicia cuando se alcanza el nivel de margen introducido, el sistema averigua la orden de máximo beneficio y la corta . El Para Lower Margin Level Start Close Order - si el nivel de margen está por debajo del valor, inicia la orden de corte. Nivel de Margen Inferior Orden de Cierre Final - si el nivel de margen es superior al valor, detener la orden
Tops Scalper
Catalin Zachiu
4.2 (10)
Asesores Expertos
El robot coloca órdenes BuyStop/SellStop a poca distancia de los niveles de precio clave, intentando aprovechar la activación de stops u órdenes pendientes acumuladas en esos niveles. Es muy recomendable utilizar un bróker con bajo deslizamiento, bajo spread, un ordenador o VPS rápido y un servidor de operaciones de baja latencia para que el robot pueda funcionar correctamente. Las operaciones también se pueden gestionar por ganancia o pérdida en divisas cancelando TakeProfit, StopLoss, TrailS
YinYang Reverse
Chi Sum Poon
Asesores Expertos
Lo que va al extremo debe revertirse; lo que va al negativo traerá prosperidad. Este EA captura rallies técnicos cuando hay velas bajistas (alcistas) consecutivas haciendo nuevos mínimos (máximos). Compra en la reversión alcista cuando una vela bajista consecutiva comienza a retroceder desde una posición baja. Vende en la reversión bajista cuando una vela alcista consecutiva comienza a retroceder desde una posición alta. === 物極必反、否極泰來 此 EA 捕捉連續陰(陽)燭創新低(高)時的技術性反彈(Rally Técnico) 在連續陰燭低位回調開始時反手買升
Exotic Adv
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Exotic Bot es un asesor multifuncional que trabaja en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. El trabajo del robot se toma como un sistema de promedio con la progresión no -geométrica de la construcción de una rejilla de comercio. Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, spreading, restricción interna del tiempo de negociación. Construcción de una parrilla de negociación, teniendo en cuenta importantes niveles internos. Posibilidad de configurar la agresivi
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Asesores Expertos
Basándome en mi estrategia de trading original, parece que este EA está programado para utilizar el análisis técnico para identificar un patrón de vela interior en la vela actual y esperar una ruptura en cualquier dirección. Si el precio rompe al alza, el EA colocará una orden de compra, y si rompe a la baja, el EA colocará una orden de venta. Los niveles de take profit y stop loss se fijan en 50 pips cada uno. Además, el uso de una estrategia de martingala, que implica aumentar el tamaño del
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Reiona
Ubaidillah
Asesores Expertos
Reiona es un Asesor Experto (EA) que se basa en la martingala y el método de cobertura. La idea principal es colocar la compra y venta en paralelo, guardar las posiciones no rentables con martingala, y mantener el beneficio durante el comercio con la cobertura. Para las entradas se utilizan los indicadores RSI, iClose, iHighest e iLowest. Los precios más altos y más bajos son para indicar el rango de nuevas órdenes, donde la siguiente orden, con el mismo tipo debe ser mayor que el 75% de difer
Trend Market EA
Aleksandr Somov
Asesores Expertos
Trend Market EA es un sistema totalmente automático. En este momento el EA se vende a un precio promocional de $ 499 en lugar de $ 999 Trend Market EA - trabaja en la dirección de la tendencia en el marco de tiempo superior. La señal para abrir una orden es la señal del indicador HMA en el gráfico del timeframe actual en el que está instalado el EA. Si la señal coincide con la dirección de la tendencia en el timeframe senior, el EA abre una orden de mercado en la dirección de la tendencia. Si n
Wardtrade17
Ahmed Wardan Atik
5 (1)
Asesores Expertos
¡¡¡Su opinión es muy importante , Por favor envíe su opinión y póngase en contacto conmigo para obtener una configuración para otros pares !!! Este asesor de expertos es una muy lógica, no promete riqueza irracional como en muchos asesores que se ofrecen a la venta, que da un beneficio anual que van desde 10% a 42%, el asesor de expertos está destinado a trabajar sólo en un par, que es el EURUSD Marco de tiempo H1 y en un solo día, que es Lunes . Sólo tiene que ejecutar el asesor de expertos e
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto es una combinación entre un grid y un scalper y utiliza un grid de diez órdenes pendientes , cinco para largos y cinco para cortos , con una separación de 500 puntos entre ellas con un objetivo de scalping de 100 puntos. Tiene tres modos de funcionamiento, primero, la entrada por nivel, el experto comienza a operar cuando el precio se acerca a un nivel importante de comercio (una antigua resistencia o soporte), en segundo lugar, la entrada por el tiempo, lanza el experto a una hora
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
Los compradores de este producto también adquieren
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicadores
Amigos, presentamos a su atención nuestro nuevo indicador Forex Gump Laser. Dado que no hay diseñadores en nuestro equipo, pero principalmente matemáticos, financieros, programadores y comerciantes, no hicimos ningún cambio especial en el diseño del indicador. En apariencia, se asemeja a la habitual Forex Gump. Por otra parte, Forex Gump se ha convertido no sólo en el nombre de un indicador, es una marca. Y tratamos de preservar la identidad corporativa en todas sus variedades. Toda la esencia d
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicadores
SHOGUN Trade - Analizador de la estructura del mercado y cuadro de mandos multihorario Concepto del producto: visión estratégica a vista de pájaro del campo de batalla SHOGUN Trade ha sido diseñado para llevar la perspectiva del operador de las "fluctuaciones transitorias" a la "comprensión de toda la estructura del mercado". El sistema sincroniza y escanea siete marcos temporales (M1 a D1) en tiempo real y cuantifica objetivamente la madurez del mercado. Esto crea un "entorno de negociación es
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.6 (173)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
La única herramienta 100% universal ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador enraizado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan-ésta revela la verdad. Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en el Algoritmo de Algún Tipo: Deje que el mercado se ajuste a la Geometría de los Ciclos Ocultos - no al revés. La mayoría de los indicadores se basan en u
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Cluster order flow footprint with volume profile
Abdul Jalil
Indicadores
INDICADOR PROFESIONAL DE GRÁFICO DE HUELLA Un gráfico de huella es una herramienta avanzada de visualización del flujo de órdenes que muestra el volumen negociado en cada nivel de precios dentro de una vela. A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre, los gráficos de huella revelan la batalla entre compradores y vendedores en cada nivel de precios. CONCEPTO CLAVE: Los gráficos de huella muestran DÓNDE se produjo el volu
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
¡¡ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO !! Este indicador es una super combinación de nuestros dos indicadores principales ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Muestra los valores de la Fuerza de la Divisa para TICK-UNIDADES y señales de alerta para 28 pares de divisas. Se pueden utilizar 11 Tick-Units diferentes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 segundos. La barra de Tick-Unit en la sub-ventana se mostrará y se desplazará hacia la izquierda cuando haya
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (61)
Indicadores
Current event:  https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif A. ¿Qué es A2SR ?   * Es un indicador técnico líder (sin repintado, sin retraso). -- Guía : -- en https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- y https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog A2SR tiene una técnica especial para determinar los niveles de Soporte (demanda) y Resistencia (oferta). A diferencia de la forma ordinaria que vimos en la red, A2SR tiene un concepto original para determinar los niveles real
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicadores
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper no es un santo grial pero cuando lo use en un sistema que se explica en los videos, sentirá la diferencia. Si no está dispuesto a centrarse en los gráficos diseñados con Cycle Sniper y otras herramientas gratuitas que proporcionamos, le recomendamos que no compre este indicador. Recomendamos ver los videos sobre el indiactor y el sistema antes de comprarlo. Los videos, c
Otros productos de este autor
Happy Lion
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general: Happy Lion escanea los datos históricos para identificar patrones específicos de velas, estas son las zonas donde las grandes instituciones (bancos/fondos de cobertura) dejan "huellas" significativas en forma de órdenes no cumplidas. Zonas de demanda (alcistas): Destaca la última vela bajista antes de una fuerte e impulsiva ruptura al alza. Zonas de oferta (bajistas): Destaca la última vela alcista antes de una ruptura fuerte e impulsiva a la baja. Dibujo automático: Una vez que
Happy Jaguar
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general: Happy Jaguar es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias para MT4 que utiliza un algoritmo de suavizado especializado para visualizar el impulso del mercado. Está diseñado para actuar como un "semáforo" para los operadores, proporcionando información visual inmediata sobre si el mercado está en tendencia alcista, bajista o en consolidación. Funciones clave: 1. Lógica de tendencia : A diferencia de las medias móviles estándar, este indicador cambia de colo
Happy Peacock
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión General: Happy Peacock es un sofisticado medidor de fuerza de divisas diseñado para MT4. Proporciona un panel visual que calcula y muestra la fuerza relativa de las 8 divisas principales (USD, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD) y sus pares de divisas asociados basados en el movimiento histórico de precios. Funciones clave: El indicador funciona midiendo el cambio porcentual de los pares de divisas durante un periodo de barras retrospectivas definido por el usuario. Al promediar estos movi
Happy Koala
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general El indicador Happy Koala utiliza dos conjuntos de medias: una BBI a corto plazo (derivada de 4 medias móviles rápidas) y una BBI a largo plazo (derivada de 4 medias móviles lentas). Codifica por colores estas líneas en función de si el precio está por encima o por debajo de ellas y traza flechas de entrada cuando la tendencia a corto plazo cruza la tendencia a largo plazo. Funciones clave Cálculo de BBI de doble banda: Esta lógica crea una línea de tendencia "suavizada" que es más
Happy Croc
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general Happy Croc es un indicador técnico de seguimiento de tendencia y basado en el impulso, está construido sobre la lógica clásica de Bill Williams Alligator y mejorado significativamente mediante la adición de dos filtros críticos: 200 SMA y Oscilador Estocástico para la confirmación del impulso. El indicador está diseñado para identificar eventos de "cruce" específicamente en la dirección de la tendencia dominante del mercado. Funciones clave Filtro de tendencia (SMA 200) Actúa como
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario