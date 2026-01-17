Happy Jaguar

Visión general:

Happy Jaguar es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias para MT4 que utiliza un algoritmo de suavizado especializado para visualizar el impulso del mercado. Está diseñado para actuar como un "semáforo" para los operadores, proporcionando información visual inmediata sobre si el mercado está en tendencia alcista, bajista o en consolidación.

Funciones clave:

1. Lógica de tendencia: A diferencia de las medias móviles estándar, este indicador cambia de color en función de la posición del precio frente a la línea:

  • Aqua: El precio se mantiene estrictamente por encima de la línea .
  • Rojo: El precio se mantiene estrictamente por debajo de la línea .
  • Gris: El precio está tocando o cruzando la línea .
  • Límites: Presenta dos "Envolventes Exteriores" para ayudar a los operadores a identificar movimientos de precios sobreextendidos .

2. 2 .Cuadro de mandos en tiempo real:

  • Una etiqueta de texto en pantalla en la esquina superior izquierda proporciona una descripción literal del estado actual de la tendencia (ALCISTA, BAJA o NEUTRA).

3. Escenarios típicos de uso

  • Utilizar los colores Aqua/Red para confirmar que están operando en la dirección de la tendencia dominante comoconfirmación de tendencia;
  • El cambio de un estado de color a un estado Gris a menudo indica que una tendencia se está debilitando o que se está iniciando una inversión; y
  • Las líneas exteriores sirven como objetivos secundarios o áreas donde el precio podría "rebotar" hacia la línea principal como señal desoporte y resistencia.


Si tiene preguntas o necesita ayuda, ¡no dude en dejar un comentario!

Productos recomendados
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Magic Trades
Kamel Zerki
Indicadores
Presentamos el "Magic Trades" para MetaTrader 4: su herramienta definitiva para operar con precisión en mercados dinámicos. Este innovador indicador revoluciona la forma de percibir las tendencias del mercado, aprovechando el poder del análisis avanzado para detectar cambios sutiles en el carácter, allanando el camino para oportunidades de negociación óptimas. El indicador Magic Trades está diseñado para capacitar a los operadores con puntos de entrada perspicaces y niveles de gestión de riesgo
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
The Binary Profit Maker, Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al principio de la siguiente vela. Una flecha púrpura hacia arriba significa comprar y una flecha púrpura hacia abajo significa vender. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo entrar en el comercio? 1 minuto vela 1 minuto expi
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indicadores
Este indicador está diseñado para scalping en plazos bajos (M1-M15) en mercados volátiles como los principales pares de divisas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD). Genera señales de compra (flecha verde hacia arriba) y de venta (flecha roja hacia abajo) que no se repiten, basándose en el cruce de la EMA confirmado por el impulso del RSI y los cruces del MACD, minimizando las señales falsas en mercados oscilantes. Cómo utilizarlo: Coloque el indicador en su gráfico MT4. Busque las flechas en el gráf
SystemBinaryM1
Andrey Spiridonov
Indicadores
SystemBinaryM1 - un indicador profesional para el comercio de opciones binarias a corto plazo, es una estrategia completa y autónoma del autor para trabajar en el mercado de opciones binarias. El algoritmo único para analizar el mercado de divisas se basa en el cálculo de puntos de referencia en tres períodos de tiempo diferentes M15, M5. M1. Así, el indicador analiza simultáneamente el comportamiento de los precios a largo, medio y corto plazo antes de emitir una señal. El indicador se configu
Shark Trading
Yaroslav Varankin
Indicadores
El indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias en pequeños marcos de tiempo de hasta m 30 Señales La flecha azul hacia arriba es una señal de compra. La flecha roja dn es una señal de venta. La señal aparecerá junto con el advenimiento de una nueva vela y durante la formación Señales en la vela actual Tiempo de expiración una vela del marco temporal en el que está operando Puede utilizar la media móvil para filtrar señales falsas. O niveles de soporte de escolta. Esta herramien
Exclusive Bollinger
Evgeny Belyaev
4.2 (5)
Indicadores
Exclusive Bollinger es un indicador profesional basado en el popular indicador de las Bandas de Bollinger y dotado de un algoritmo avanzado. A diferencia del Bollinger estándar, mi Exclusive Bollinger proporciona mejores señales y está equipado con una configuración flexible que permite a los operadores ajustar este indicador a su estilo de negociación. En el indicador, puede configurar alertas (alerta, correo electrónico, push), para que no se pierda ni una sola señal de trading. Bollinger excl
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indicadores
¡Buenos días queridos traders! A su atención el indicador creado y trabajando sobre la base del indicador de tendencia ADX, para el comercio en el cambio de dirección, que tiene en cuenta la corrección y le da la oportunidad de ganar en él. Yo uso este indicador para scalping. Recomiendo marcos de tiempo de 15 minutos (M15) a períodos de una hora (H1). Círculo rojo es una señal de venta (Sell) El círculo verde es una señal de compra (Buy). Cuanto más pequeño sea su marco de tiempo, menos pips ga
ON Trade Numerology Station
Abdullah Alrai
Indicadores
Enlace de descarga del manual de usuario: https://ontrd.com/our-books/ Para todos los que preguntan sobre el indicador ON Comercio Numerología Estación Se obtienen alrededor de 16 estrategias de numerología que hacen juntos unidad completa de control de su comercio . Estrategias básicas para trabajar con él son 3 estrategias estadísticas sobre ellos son los siguientes : 1. RBA niveles tasa de éxito más de 95%. 2. FF más del 96 3.RBA SOL 98% No vamos a decir 100%, ya que son ... Ratio tasas como
Invincible Arrow
Quan Li
Indicadores
Se trata de un indicador de flecha sin función de futuro, desarrollado en base a los algoritmos de negociación de beneficios más avanzados.Cuenta con el módulo de análisis de tendencia dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencia de mercado más reciente y altamente eficaz. Cuenta con el módulo de análisis de tendencias dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencias de mercado más reciente y eficaz. Cuenta con el módulo
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Market Vortex
Adolfina Denysenko
Indicadores
Market Vortex.mq4 es un potente indicador de flecha diseñado para identificar con precisión puntos de inversión y continuaciones de tendencia. Construido sobre un oscilador suavizado y medias móviles adaptativas, ayuda a los operadores a encontrar rápidamente puntos de entrada y salida del mercado sin cálculos complejos. Características principales: Señales de flecha claras: El indicador muestra flechas de Compra/Venta directamente en el gráfico. Funcionamiento en tiempo real: Las señale
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
Hull Pro MTF Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
Estimados operadores este es Nuestro nuevo Indicador llamadoHull Pro MTF Indicador - Precision Multi-Timeframe Trend Visualizer Visión general El Indicador Hull Pro MTF es una herramienta visual multitemporal basada en Heiken-Ashi de última generación diseñada para el análisis descendente del mercado . Combina la potencia de la lógica de las medias móviles de Hull (HMA ) y el suavizado Heiken-Ashi multinivel para revelar el sesgo direccional, los rangos de volatilidad y la simetría de precio
Forex Uturn Detector Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
Convierta cada giro del mercado en una oportunidad de ganar dinero con el indicador detector de giros en U. Imagínese tener una herramienta que revela visualmente el momento exacto en que el precio está a punto de dar la vuelta - antes de que la multitud se dé cuenta. El Detector de Giro en U no es sólo otro indicador... es su ventaja para detectar entradas y salidas limpias y seguras en forex. Si alguna vez se ha sentido frustrado por rupturas falsas, señales tardías o gráficos desordenados, es
LDS Scalper
Justice Chinemelum Clement
Indicadores
DÉJENOS UN COMENTARIO DE 5 ESTRELLAS Manual del usuario de LDS Scalper+ INDICADOR LDS CSDIF adicional + Vídeos de formación ACERCA DE LA ESTRATEGIA DEL INDICADOR LDS SCALPER Construido en más de 15 años de experiencia comercial . LDS Scalper es un indicador de comercio muy potente para la estrategia de scalping, devuelve muy alta tasa de precisión en forex, futuros, criptomonedas, acciones e índices. Este indicador muestra señales de flecha basadas en la información de la acción del precio con a
GM Arrows Pro
Guillaume Pierre Philippe Mesplont
Indicadores
Nombre del producto: GM Arrows Pro - Señales y Alertas Descripción breve: GM Arrows Pro es un indicador MT4 limpio y fiable que muestra flechas de COMPRA/VENTA en el gráfico con alertas únicas en el momento en que aparece la señal. Descripción completa: GM Arrows Pro es un indicador MT4 profesional diseñado para traders que quieren señales claras y accionables: Flechas de COMPRA y VENTA visibles en todo el historial del gráfico Alertas únicas cuando aparece una nueva señal (sin alertas repetid
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Two Candles to Glory
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
Este es un indicador de señal de opciones binarias. Extremadamente potente para el gráfico de 1 minuto. Las señales se basan en mi ajuste personal (basado en ensayo y error real y backtested) del RSI, ADX y Ichimoku y mi observación sobre cómo se mueve el precio. Resulta que la expiración de 2 velas es la más consistente con esta configuración. Cómo utilizar: 1. Espere a que la señal de flecha para mostrar. 2. Coloque una expiración de 2 velas justo después del cierre de la vela de señal. Así qu
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Power Renko es un indicador que traza ladrillos Renko debajo del gráfico utilizando un histograma. Puede seleccionar el tamaño del ladrillo y el marco temporal de los ladrillos Renko, así como si desea o no utilizar el precio de cierre o el precio alto/bajo de las velas. Los ladrillos Renko se basan únicamente en el precio, no en el tiempo, por lo que los ladrillos Renko no estarán alineados con el tiempo del gráfico. Son extremadamente útiles para el comercio de tendencia y muchas estrategias d
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicadores
El MT4 ilimitado es un indicador universal adecuado para todos los operadores principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas, acciones en bruto MT4 ilimitado: ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué MT4 ilimitado? 1 falta total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en comercio 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 tuvo un buen desempeño en el comercio durant
One Minutes Scalper
David Jumbo
Indicadores
Perfecto para el comercio de un minuto de alta y scalping. Este indicador es muy eficaz para el comercio en un minuto, en la hora. Una combinación de medias móviles y cálculo de STOCHASTICS para producir una señal muy convincente cada hora. El color azul señala una oportunidad de compra. Siga las señales X para posibles puntos de compra. La línea media azul sirve como posible dirección de tendencia y soporte. El color rojo indica una oportunidad de venta. Siga las señales X para encontrar posibl
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indicadores
El indicador King of Forex Trend Cloud es un indicador de seguimiento de tendencia basado en medias móviles. El indicador pretende captar tanto el principio como el final de una tendencia. Este indicador puede utilizarse para predecir tendencias de mercado a corto y largo plazo. El rey de Forex Trend Cloud si emparejado junto con el rey de Forex Trend Indicador puede dar una imagen amplia en el análisis de mercado y las previsiones. He adjuntado imágenes tanto para el rey de Forex Trend Cloud po
Los compradores de este producto también adquieren
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
Scalping signals M1
Andrey Kozak
Indicadores
Cada comprador del indicador Scalping signals M1 recibe GRATIS un robot automático que opera siguiendo las señales del propio indicador. Scalping signals M1 — sistema completo de entradas por tendencia para M1 Scalping signals M1 convierte el gráfico en un mapa claro de acción: el canal de tendencia muestra la dirección del mercado, y las flechas señalan posibles puntos de entrada. Solo necesitas seguir la dirección del canal y las flechas. Incluso un principiante puede utilizarlo sin dificultad
The Hurricane Indicator
Paul Nicholas Clevett
5 (1)
Indicadores
Actualmente cambiado al gráfico de 4 horas - pero el uso de otros marcos de tiempo para la confirmación. :-) Yo cambio mi marco de tiempo principal basado en el movimiento del mercado en el momento. El Hurricane Forex Indicator es un indicador multi-marco de tiempo que incluye cosas tales como Notificaciones de Comercio, Calculadora de Comercio, Indicador de Momento, recompensa de riesgo y mucho más. Tenemos una sala de comercio libre para nuestros usuarios también. Por favor, echa un vistazo al
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
Imagen automática, en directo e interactiva de todas las líneas de tendencia. Asigne alertas push, de correo electrónico y sonoras a las líneas de su elección y manténgase informado sobre el retroceso del precio, la ruptura, el retroceso después de la ruptura, el número de retrocesos, la expiración de la línea por doble ruptura. Corrija, arrastre o elimine las líneas y ajuste interactivamente el sistema de líneas. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Ejemplos de gráficos https://www.mql5.com/en/users/e
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal. Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta. Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado verde/rojo: vela alc
Otros productos de este autor
Happy Lion
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general: Happy Lion escanea los datos históricos para identificar patrones específicos de velas, estas son las zonas donde las grandes instituciones (bancos/fondos de cobertura) dejan "huellas" significativas en forma de órdenes no cumplidas. Zonas de demanda (alcistas): Destaca la última vela bajista antes de una fuerte e impulsiva ruptura al alza. Zonas de oferta (bajistas): Destaca la última vela alcista antes de una ruptura fuerte e impulsiva a la baja. Dibujo automático: Una vez que
Happy Devil
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general: Happy Devil es un indicador Auto-Fibonacci Retracement diseñado para eliminar la subjetividad del dibujo manual. Identifica las oscilaciones del mercado de forma automática Funciones clave: 1. Leyenda Visual Líneas azules (0,0% y 100,0%): Representan los límites de la oscilación actual del precio. Línea roja (61,8%): Destaca el "Golden Ratio", un nivel crítico para las inversiones de tendencia o los retrocesos. Líneas blancas: Representan los niveles de retroceso secundarios (23,
Happy Peacock
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión General: Happy Peacock es un sofisticado medidor de fuerza de divisas diseñado para MT4. Proporciona un panel visual que calcula y muestra la fuerza relativa de las 8 divisas principales (USD, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD) y sus pares de divisas asociados basados en el movimiento histórico de precios. Funciones clave: El indicador funciona midiendo el cambio porcentual de los pares de divisas durante un periodo de barras retrospectivas definido por el usuario. Al promediar estos movi
Happy Koala
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general El indicador Happy Koala utiliza dos conjuntos de medias: una BBI a corto plazo (derivada de 4 medias móviles rápidas) y una BBI a largo plazo (derivada de 4 medias móviles lentas). Codifica por colores estas líneas en función de si el precio está por encima o por debajo de ellas y traza flechas de entrada cuando la tendencia a corto plazo cruza la tendencia a largo plazo. Funciones clave Cálculo de BBI de doble banda: Esta lógica crea una línea de tendencia "suavizada" que es más
Happy Croc
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general Happy Croc es un indicador técnico de seguimiento de tendencia y basado en el impulso, está construido sobre la lógica clásica de Bill Williams Alligator y mejorado significativamente mediante la adición de dos filtros críticos: 200 SMA y Oscilador Estocástico para la confirmación del impulso. El indicador está diseñado para identificar eventos de "cruce" específicamente en la dirección de la tendencia dominante del mercado. Funciones clave Filtro de tendencia (SMA 200) Actúa como
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario