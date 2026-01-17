Visión general:

Happy Jaguar es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias para MT4 que utiliza un algoritmo de suavizado especializado para visualizar el impulso del mercado. Está diseñado para actuar como un "semáforo" para los operadores, proporcionando información visual inmediata sobre si el mercado está en tendencia alcista, bajista o en consolidación.

Funciones clave:

1. Lógica de tendencia: A diferencia de las medias móviles estándar, este indicador cambia de color en función de la posición del precio frente a la línea:

Aqua : El precio se mantiene estrictamente por encima de la línea .

. Rojo : El precio se mantiene estrictamente por debajo de la línea .

. Gris : El precio está tocando o cruzando la línea .

. Límites : Presenta dos "Envolventes Exteriores" para ayudar a los operadores a identificar movimientos de precios sobreextendidos .

2. 2 .Cuadro de mandos en tiempo real:

Una etiqueta de texto en pantalla en la esquina superior izquierda proporciona una descripción literal del estado actual de la tendencia (ALCISTA, BAJA o NEUTRA).





3. Escenarios típicos de uso

Utilizar los colores Aqua/Red para confirmar que están operando en la dirección de la tendencia dominante como confirmación de tendencia ;

El cambio de un estado de color a un estado Gris a menudo indica que una tendencia se está debilitando o que se está iniciando una inversión; y

Las líneas exteriores sirven como objetivos secundarios o áreas donde el precio podría "rebotar" hacia la línea principal como señal de soporte y resistencia .