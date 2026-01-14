Liquidity Sweeper

Barredora de Liquidez EA

Liquidity Sweeper EA es un Asesor Experto basado en reglas para MetaTrader 5 que opera con un flujo de trabajo limpio y ampliamente utilizado de Smart Money Concepts:

  1. Detecta oscilaciones de la estructura del mercado (HH/HL o LL/LH)
  2. Confirmar una ruptura de estructura (BOS) utilizando un cierre de vela más allá de la oscilación anterior
  3. Espere a un barrido de liquidez del nivel de oscilación opuesto (SSL/BSL)
  4. Entre sólo después de que el precio se desplace y cierre hacia el interior, alineándose con la dirección de la BOS.

El EA está construido con un motor orientado al rendimiento (tasas almacenadas en caché, procesamiento basado en barras), controles de riesgo y comprobaciones de restricciones del broker para reducir las órdenes rechazadas.

Lógica de la estrategia

Detección de Swing y Estructura

  • Utiliza una SwingLength configurable (barras izquierda/derecha) para etiquetar los puntos de oscilación:
    • Máximos: H / HH / LH
    • Mínimos: L / LL / HL
  • Confirma BOS sólo después de que un cierre rompa el nivel de estructura anterior.

Entrada de barrido de liquidez

Después de que se confirme la BOS, el EA se dirige al grupo de liquidez opuesto:

  • BOS alcista → Compra de barrido de liquidez
    • El precio se mueve por debajo del último mínimo oscilante (liquidez), y luego cierra de nuevo por encima.
    • La vela debe ser alcista (cierre > apertura)
  • BOS Bajista → BSL Barrido Venta
    • Mechas del precio por encima del último máximo oscilante (liquidez), luego vuelve a cerrar por debajo
    • La vela debe ser bajista (cierre < apertura)

La señal se "consume" después de la entrada para evitar operaciones repetidas en la misma configuración.

Riesgo y Ejecución

Stop Loss y Take Profit

  • SL se coloca más allá del extremo de barrido con un búfer configurable (puntos).
  • TP utiliza un ratio fijo de Riesgo:Recompensa (RRR), por defecto 2.0.

Tamaño de la posición

Elija entre:

  • Tamaño de lote fijo, o
  • Porcentaje de riesgo por operación (tamaño del lote calculado a partir de la distancia del SL utilizando el tamaño/valor del tick)

Filtros de Broker y Seguridad

  • Filtro de spread máximo (en puntos)
  • Stops / comprobaciones de distancia de nivel de congelación
  • Modo de llenado compatible (FOK/IOC/RETURN)
  • Desviación de órdenes de mercado configurable

Control de frecuencia de operaciones

  • Limita las posiciones abiertas máximas por símbolo/número mágico
  • Barras de enfriamiento después de cada operación
  • Cierre opcional de posiciones opuestas antes de abrir una nueva

Gestión de operaciones (basada en RR)

Funciones opcionales de gestión avanzada basadas en la distancia inicial "1R

  • Movimiento de equilibrio después de +X R (con compensación BE)
  • Cierre parcial después de +X R (una vez por posición)
  • Trailing stop basado en RR después de +X R, manteniendo el SL a una fracción fija de R por detrás del precio

Visualización (Opcional)

Si se activa, el EA dibuja:

  • Marcadores y etiquetas de puntos de oscilación (H/HH/LH, L/LL/HL)
  • Niveles BOS (línea discontinua de ruptura de estructura)
  • Zonas de barrido de liquidez (rectángulos SSL/BSL + línea de nivel)
  • Flechas de entrada

También incluye la poda automática de objetos antiguos para mantener los gráficos limpios.

Kit de herramientas de optimización (incluido)

Puntuación de optimización profesional incorporada:

  • Salida de un CSV por optimización
  • Puntuación compuesta basada en las estadísticas del probador MT5 (PF, Recuperación, DD%, Remuneración Esperada, Armonía Win↔RRR, Suavidad)
  • Control estricto opcional para rechazar conjuntos de parámetros frágiles (operaciones mín., DD% máx., PF mín.)

Resumen de entradas

Las entradas clave incluyen:

  • SwingLength, RiskRewardRatio, SL buffer
  • Filtro de diferencial, desviación, operaciones máximas, enfriamiento
  • Tamaño de Risk% o lotes fijos
  • Interruptores de punto de equilibrio / arrastre / cierre parcial
  • Interruptores visuales y poda de objetos
  • Optimización CSV + parámetros de puntuación

Uso recomendado

  • Se utiliza mejor en las principales divisas líquidas, el oro y los principales índices (dependiendo de las condiciones del corredor).
  • Realice las optimizaciones del Probador de Estrategias por símbolo + marco temporal, y valídelas con pruebas a futuro.
  • Mantenga el filtro de spread activado para ejecuciones más limpias durante sesiones volátiles.

Notas importantes / Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta de trading sistemático. Los resultados dependen del símbolo, la ejecución del broker, el spread y el régimen de mercado. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo. Ninguna estrategia garantiza beneficios.

