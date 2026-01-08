Reconocimiento de patrones de huellas dactilares

Utilidad no comercial para MetaTrader 5.





Carga una plantilla CSV de "huella digital" (OHLC), escanea gráficos históricos en busca de una acción de precios similar y exporta cada coincidencia a un CSV de resultados para su posterior análisis y etiquetado. Incluye un detector de formaciones secundarias (patrones de gráficos clásicos) como función adicional.





Qué hace esta utilidad



Fingerprint Pattern Recognition le ayuda a crear conjuntos de datos de acciones de precios recurrentes:





- Modo de huella digital (primario):

Compara velas cerradas recientes con una plantilla CSV proporcionada por el usuario (OHLC). Cuando se encuentra una coincidencia, el EA la marca en el gráfico y escribe una fila en un CSV de resultados, incluyendo las barras hacia adelante después de la coincidencia (para el análisis de resultados).





- Biblioteca de formaciones (secundario / bonus):

Detecta un pequeño conjunto de formaciones comunes y dibuja anotaciones limpias (pivotes/niveles + marcador de vela de ruptura).

Nota: Esta es una característica de ayuda. No es una "AI chartista" perfecta; está diseñada para una detección rápida y transparente basada en reglas.





No negocia No se abren ni gestionan órdenes.

Funciona en cualquier símbolo y marco temporal.

Utiliza velas cerradas (señales estables; sin repintado en la barra en formación actual).





Flujo de trabajo típico (recomendado)

1. Capture una plantilla de huellas digitales utilizando el "Script de Captura de Huellas Digitales" complementario.

- El script exporta una plantilla CSV a la carpeta Archivos comunes del terminal.

2. Adjunte el reconocimiento de patrones de huellas dactilares a un gráfico.

3. Seleccione:

- Modo: Reconocimiento de huellas dactilares (Primario)

- Plantilla CSV: su archivo de huellas dactilares

- Etiqueta de ejecución: asigne un nombre a la ejecución de su conjunto de datos (símbolo / marco temporal / nombre del experimento)

4. 4. Deje que se ejecute en Strategy Tester. Cada coincidencia se escribe en un CSV de resultados (archivos comunes).

5. Analizar / etiquetar los partidos exportados:

- En Excel/Python, o

- en Patternica Desktop App (recomendado, enlace en el perfil del vendedor ).





Archivos y ubicaciones

- Plantilla CSV de entrada: escrita en / leída desde Common Files

- Salida CSV de resultados: escrita en archivos comunes

- Este diseño facilita la ejecución de múltiples terminales o múltiples símbolos/marcos de tiempo y mantener los archivos en un solo lugar.



Qué se exporta (resultados CSV)



Cada coincidencia escribe una fila que contiene

- Un resumen compacto OHLC de la ventana coincidente

- La puntuación del partido y las banderas

- OHLC para N velas adelant adas después de la coincidencia (N = Barras adelantadas)





Está diseñado específicamente para el análisis posterior (tasa de victorias, distribución, agrupación, etiquetado, etc.).





Notas importantes / descargo de responsabilidad

- Esta utilidad no proporciona señales de trading ni promesas de rentabilidad.

- La coincidencia de patrones es probabilística por naturaleza; los resultados dependen del régimen de mercado, la liquidez del símbolo, el diferencial y la calidad de la plantilla de la huella digital.

- Utilícelo para la investigación, la creación de conjuntos de datos y el estudio visual.



