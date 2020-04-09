Risk Based Lot Panel

1. Visión general

Panel de lotes basado en el riesgo

Este panel es una práctica utilidad diseñada para gestionar su riesgo de forma eficaz. Calcula automáticamente el tamaño de lote ideal en función del capital de su cuenta y de un porcentaje de riesgo predefinido, lo que le permite centrarse por completo en la acción del precio en lugar de realizar cálculos manuales.

2. Características principales

Cálculo inteligente del lote: La herramienta determina el tamaño preciso del lote analizando su capital actual, los ajustes de riesgo y la distancia a su stop loss.

Planificación visual de operaciones: Dibuja las líneas de stop loss (SL) y take profit (TP) directamente en el gráfico, proporcionando una visión clara de su relación riesgo-recompensa antes de comprometerse con una operación.

Seguridad de ejecución: Incluye una ventana emergente de confirmación para evitar entradas accidentales, junto con filtros opcionales como límites máximos de posición y comprobaciones de margen libre.

Lógica de objetivos flexible: Puede establecer objetivos de beneficios por porcentaje o una cantidad específica en dólares. También admite órdenes directas (en el servidor) y virtuales (ocultas).

3. Interfaz y controles

Panel de órdenes: Muestra el tamaño de lote calculado en tiempo real con botones de Compra y Venta sensibles.

Muestra el tamaño de lote calculado en tiempo real con botones de Compra y Venta sensibles. Cerrar todo: Un botón dedicado para aplanar instantáneamente todas las posiciones abiertas para el símbolo actual.

Un botón dedicado para aplanar instantáneamente todas las posiciones abiertas para el símbolo actual. Optimización: El panel está diseñado para ser ligero, actualizándose sólo cuando sea necesario para mantener el uso de la CPU al mínimo.

4. Parámetros de entrada

[Parámetros de entrada] InpPercent: Distancia de Stop Loss desde el precio de entrada (%).

InpAllocation: Porcentaje de capital a arriesgar por operación.

InpMaxPositions: Límite de posiciones abiertas por símbolo (0 = ilimitado).

InpUseFreeMargin: Activar/desactivar la comprobación de disponibilidad de margen. [Configuración de órdenes y objetivos] InpSendHardSL/TP: Activar o desactivar el envío de órdenes al servidor del broker.

InpTPMode: Elija entre los modos de objetivo porcentual o monetario.

InpTPValue: Su valor objetivo basado en el modo seleccionado.

5. Requisitos y configuración