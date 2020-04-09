Risk Based Lot Panel
- Utilidades
- Jiho Kim
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
1. Visión general
Este panel es una práctica utilidad diseñada para gestionar su riesgo de forma eficaz. Calcula automáticamente el tamaño de lote ideal en función del capital de su cuenta y de un porcentaje de riesgo predefinido, lo que le permite centrarse por completo en la acción del precio en lugar de realizar cálculos manuales.
2. Características principales
Cálculo inteligente del lote: La herramienta determina el tamaño preciso del lote analizando su capital actual, los ajustes de riesgo y la distancia a su stop loss.
Planificación visual de operaciones: Dibuja las líneas de stop loss (SL) y take profit (TP) directamente en el gráfico, proporcionando una visión clara de su relación riesgo-recompensa antes de comprometerse con una operación.
Seguridad de ejecución: Incluye una ventana emergente de confirmación para evitar entradas accidentales, junto con filtros opcionales como límites máximos de posición y comprobaciones de margen libre.
Lógica de objetivos flexible: Puede establecer objetivos de beneficios por porcentaje o una cantidad específica en dólares. También admite órdenes directas (en el servidor) y virtuales (ocultas).
3. Interfaz y controles
- Panel de órdenes: Muestra el tamaño de lote calculado en tiempo real con botones de Compra y Venta sensibles.
- Cerrar todo: Un botón dedicado para aplanar instantáneamente todas las posiciones abiertas para el símbolo actual.
- Optimización: El panel está diseñado para ser ligero, actualizándose sólo cuando sea necesario para mantener el uso de la CPU al mínimo.
4. Parámetros de entrada
[Parámetros de entrada]
- InpPercent: Distancia de Stop Loss desde el precio de entrada (%).
- InpAllocation: Porcentaje de capital a arriesgar por operación.
- InpMaxPositions: Límite de posiciones abiertas por símbolo (0 = ilimitado).
- InpUseFreeMargin: Activar/desactivar la comprobación de disponibilidad de margen.
[Configuración de órdenes y objetivos]
- InpSendHardSL/TP: Activar o desactivar el envío de órdenes al servidor del broker.
- InpTPMode: Elija entre los modos de objetivo porcentual o monetario.
- InpTPValue: Su valor objetivo basado en el modo seleccionado.
5. Requisitos y configuración
- Probado y optimizado principalmente para el entorno de IC Markets.
- Asegúrese de que el botón "Algo Trading" está activado en su terminal MT5 para que el panel funcione.
- Una vez comprado, usted puede encontrar la herramienta en la sección de Asesores Expertos en su ventana del Navegador.