MTF MADashboard Pro


MTF MA Dashboard Pro v1.04 - Analizador Profesional de Medias Móviles Multi-Tiempo

Indicador técnico avanzado para MT5 que proporciona un análisis completo de medias móviles en múltiples marcos temporales con detección inteligente de Cruce Dorado/Mortal y panel visual totalmente personalizable.

¡Deje de cambiar entre marcos temporales! Analice hasta 4 marcos temporales simultáneamente y detecte alineaciones de tendencias al instante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

▶ ANÁLISIS DE MÚLTIPLES MARCOS TEMPORALES
- Supervisa hasta 4 marcos temporales simultáneamente (M1-MN1 + periodos personalizados).
- Cada marco temporal configurable de forma independiente
- Sincronización en tiempo real a través de todos los marcos temporales
- Funciona en cualquier símbolo (divisas, oro, índices, cripto)

SISTEMA DUAL MA
- Dos medias móviles por marco temporal (rápida y lenta)
- Periodos: 1-500 (totalmente personalizable)
- Métodos: SMA, EMA, SMMA, LWMA
- Precio aplicado: Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, Mediana, Típico, Ponderado.

▶ DETECCIÓN DE CRUCES DE ORO/MUERTE
- Identificación automática de Golden Cross alcista (Fast MA cruza por encima de Slow MA).
- Identificación automática de cruce mortal bajista (MA rápida cruza por debajo de MA lenta)
- Señales visuales claras en el tablero de instrumentos
- Sin repintado - las señales permanecen fijas una vez confirmadas

▶ ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN TIEMPO REAL
- Clasificación instantánea de la tendencia: Alcista/bajista/mixta
- Basado en la posición del precio en relación con las medias móviles
- Resumen de mercado que muestra el sesgo general en todos los marcos temporales
- Flechas direccionales (↑↓→) que muestran los cambios de impulso

VISUALIZACIÓN PROFESIONAL
- 10 tipos de fuente: Arial, Arial Bold, Consolas, Courier, Tahoma, Verdana, Calibri, Segoe UI, Lucida Console, Times New Roman
- 5 temas de color: Clásico, Modo oscuro, Azul, Verde, Personalizado
- Posición ajustable, tamaño de fuente (8-12), altura de línea (20-30)
- Mostrar/ocultar: Valores MA, flechas de dirección, estado de cruce, recuento de barras.

SISTEMA DE ALERTA INTELIGENTE
- Alertas de cruce de MA (Golden/Death Cross)
- Alertas de alineación en múltiples marcos temporales
- Plazos mínimos configurables para la alineación (2-4)
- Tres tipos de notificación: Terminal emergente, Push al móvil, Correo electrónico
- Condiciones de alerta personalizables

RENDIMIENTO Y FACILIDAD DE USO
- Motor de cálculo optimizado
- Frecuencia de actualización ajustable (100-2000ms)
- Uso reducido de la CPU
- Fácil configuración en 30 segundos
- 10 activaciones incluidas

═══ PERFECTO PARA ═════
✓ Estrategias de confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales
✓ Swing y day trading
✓ Sistemas de trading de cruce de MA
✓ Análisis de la estructura del mercado
✓ Enfoques de seguimiento de tendencias

═══ WHAT MAKES IT SPECIAL ═══
⭐ El cuadro de mandos de MA más personalizable de MQL5
⭐ Único indicador con 10 fuentes profesionales
⭐ Detección avanzada de la cruz dorada/muerte
⭐ Funciona en TODOS los marcos temporales incluyendo periodos personalizados
⭐ Control total sobre cada uno de los parámetros

🎯 LISTO PARA USAR EN 30 SEGUNDOS
¡Sólo tiene que adjuntar a cualquier gráfico y empezar a analizar! Todos los ajustes accesibles a través de una interfaz intuitiva.

Únete a los traders profesionales que utilizan MTF MA Dashboard Pro para tomar decisiones de trading más inteligentes.
