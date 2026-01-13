Price Alert MT4 J26

Price Alert - Sistema profesional de notificación de precios para MetaTrader



Vea más, opere mejor - mejore su experiencia en MetaTrader con esta herramienta esencial de alerta de precios, extraída de la potente suite Meta Extender.

Qué ofrece: Cree ilimitadas alertas de precios personalizables que le notificarán instantáneamente cuando se alcancen niveles de precios específicos. Cada alerta puede ser renombrada con notas personales, lo que facilita el seguimiento de múltiples niveles de soporte y resistencia, puntos de ruptura, o zonas clave de negociación en todos sus gráficos.

Ventajas clave:

No se pierda nunca los movimientos importantes de los precios: reciba alertas a través de notificaciones de gráficos, correo electrónico y notificaciones push móviles.

Supervise los niveles de soporte y resistencia sin esfuerzo y sin tener que mirar constantemente los gráficos.

Seguimiento automático de niveles de ruptura y precios objetivo

Perfecto para swing traders y operadores de posición que no pueden mirar los gráficos continuamente

Cómo funciona: Simplemente establezca el precio de alerta que desee utilizando la línea del gráfico o el campo de entrada, asigne un nombre a la alerta para facilitar su consulta y actívela. Cuando el precio alcance el nivel especificado, recibirá notificaciones instantáneas a través de la interfaz de MetaTrader. Active las notificaciones por correo electrónico y móvil en la configuración para mantenerse informado esté donde esté. Funciona en todos los pares de divisas, plazos y brokers.

Documentación y soporte

Para un apoyo detallado y personal, no dude en contactar con nosotros o dejar un comentario aquí. Encuentre la documentación completa enlazada en nuestro perfil.