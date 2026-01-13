Chart Analyzer MT4 J26

Chart Analyzer - Análisis avanzado de la estructura del mercado para MetaTrader



Vea más, opere mejor - mejore su experiencia en MetaTrader con esta potente herramienta de análisis de mercado, extraída de la potente suite Meta Extender.

Qué ofrece:Análisis interactivo en tiempo real de niveles de soporte y resistencia, fases de oscilación (ZigZag), estructura de mercado y niveles de retroceso. Visualice niveles de precios críticos y fases de mercado directamente en su gráfico con múltiples opciones de visualización, incluyendo líneas de soporte/resistencia, extremos de oscilación con porcentajes de cambio relativo y detección de volatilidad.

Principales ventajas:

Detecte automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia sin dibujo manual.

Visualice las fases de oscilación y los cambios porcentuales entre cada movimiento del mercado

Analice al instante la fase actual del mercado, los niveles de retroceso y la estructura de la tendencia

Parámetros totalmente ajustables mientras se ejecuta la aplicación - no es necesario reiniciar

Parámetros por defecto optimizados y listos para usar inmediatamente

Cómo funciona: Conecte Chart Analyzer a cualquier gráfico e inmediatamente escaneará el área visible en busca de máximos, mínimos y niveles clave. Configure los ajustes de precisión, la detección de volatilidad y los elementos visuales sobre la marcha mediante la intuitiva interfaz del widget. Todos los ajustes se guardan automáticamente y se restauran al volver a abrir el mismo símbolo. Perfecto para identificar oportunidades de negociación basadas en la estructura del mercado. Funciona en todos los plazos, pares de divisas y corredores.

Documentación y soporte

Para un soporte detallado y personalizado, no dude en contactar con nosotros o dejar un comentario aquí. Encuentre la documentación completa enlazada en nuestro perfil.