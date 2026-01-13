Stop Loss Manager MT4 J26

Stop Loss Manager - Gestión de riesgos de precisión para MetaTrader



Precision Risk Management - mejore su estrategia de trading con la automatización inteligente de stop-loss. Minimice el riesgo, maximice el control y asegure los beneficios con métodos de trailing de nivel profesional.

Qué ofrece: Detección y gestión automática de stop loss para todas las operaciones manuales mediante cinco métodos de trailing profesionales de eficacia probada: Market Trailing (basado en velas recientes), ATR Trailing (ajustado a la volatilidad), Parabolic SAR Trailing (seguimiento de tendencias), Fixed Distance Trailing (distancia constante entre pips) y Breakeven Trailing (protección del precio de entrada).

Principales ventajas:

Detecta automáticamente nuevas posiciones y fija el stop loss inicial al instante

Protege el capital de negociación de pérdidas catastróficas durante eventos inesperados del mercado

Elimina la toma de decisiones emocionales automatizando la gestión del riesgo

Funciona con operaciones de MetaTrader de escritorio y móvil simultáneamente

Gestiona todas las operaciones en el símbolo actual, independientemente de cómo se abrieron

Cómo funciona: Conecte el Stop Loss Manager a cualquier gráfico y opere con normalidad. La aplicación detecta automáticamente todas las operaciones que abre y aplica inmediatamente una gestión inteligente de Stop Loss basada en el método de arrastre seleccionado. Funciona perfectamente con operaciones abiertas desde dispositivos móviles. Compatible con todos los plazos, pares de divisas y brokers.

Documentación y soporte

Para un soporte detallado y personalizado, no dude en contactar con nosotros o dejar un comentario aquí. Encuentre la documentación completa enlazada en nuestro perfil.