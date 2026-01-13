Closing Assistant MT4 J26
- Utilidades
- FEATrading OÜ
- Versión: 3.40
Asistente de cierre - Gestión de múltiples operaciones con un solo clic para MetaTrader
Vea más, opere mejor - mejore su experiencia en MetaTrader con esta herramienta esencial de gestión de operaciones, extraída de la potente suite Meta Extender.
Qué ofrece: Cierre múltiples operaciones simultáneamente con un solo clic, organizadas por dirección (compra/venta) o rendimiento (ganadora/perdedora). Seleccione entre tres opciones de alcance: Sólo operaciones de Meta Extender, operaciones del símbolo actual o todas las operaciones de MetaTrader, lo que le da un control total sobre qué posiciones salir al instante.
Beneficios Clave:
-
Ejecute cierres masivos en condiciones de mercado de ritmo rápido cuando cada segundo cuenta.
-
Cierre todas las operaciones ganadoras para bloquear los beneficios durante los retrocesos volátiles
-
Salga rápidamente de todas las posiciones perdedoras para limitar el drawdown
-
Perfecto para scalpers y day traders que gestionan múltiples posiciones
-
Sin necesidad de buscar en listas de operaciones: un botón lo hace todo
Cómo funciona: Seleccione el ámbito deseado (Meta Extender, Símbolo, o MetaTrader), a continuación, utilice los botones intuitivos para cerrar operaciones por dirección o rendimiento. El widget ejecuta todos los cierres automáticamente sin diálogos de confirmación adicionales, asegurando salidas rápidas cuando las condiciones del mercado exigen una acción inmediata. Funciona con operaciones manuales y abiertas por otros EAs. Compatible con todos los pares de divisas y brokers.
Documentación y soporte
Para un soporte detallado y personalizado, no dude en contactar con nosotros o dejar un comentario aquí. Encuentre la documentación completa enlazada en nuestro perfil.