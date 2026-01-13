Second Timeframe MT5 J26

Second Timeframe - Análisis Profesional Multi-Timeframe para MetaTrader



Vea más, opere mejor - mejore su experiencia en MetaTrader con esta herramienta esencial de análisis multitiempo, extraída de la potente suite Meta Extender.

Qué ofrece: Visualice datos de marcos temporales superiores superpuestos directamente en su gráfico activo sin cambiar entre ventanas. Este widget independiente muestra un segundo marco temporal simultáneamente con su gráfico nativo, proporcionando un contexto de mercado completo de un vistazo.

Principales ventajas:

Evite las operaciones contra tendencia analizando las tendencias de los plazos superiores y programando las entradas en los plazos inferiores.

Active o desactive la visibilidad del marco temporal nativo para centrarse únicamente en la estructura del marco temporal superior.

Actualizaciones automáticas a medida que se forman nuevas barras en el marco temporal superpuesto

No es necesario cambiar de gráfico: vea ambos marcos temporales en una sola vista

Cómo funciona: Simplemente conecte el widget a cualquier gráfico, seleccione la superposición de marco temporal superior que prefiera y obtenga al instante una perspectiva completa del mercado. La aplicación muestra las velas del marco temporal elegido directamente en el gráfico actual, ayudándole a identificar la tendencia general mientras ejecuta entradas precisas. Funciona con todos los pares de divisas, plazos y brokers.

Documentación y soporte

Para soporte detallado y personal, no dude en contactarnos o dejar un comentario aquí. Encuentre la documentación completa enlazada en nuestro perfil.