Visión general

Sky Dragon EA es un sistema avanzado de trading automatizado para MetaTrader 4 que combina la detección inteligente de tendencias, la estrategia de martingala adaptativa y la gestión de riesgos. El EA utiliza un indicador de tendencia personalizado para identificar condiciones de mercado de alta probabilidad y sólo ejecuta operaciones cuando se confirma una tendencia válida, evitando el exceso de operaciones y mejorando la tasa de ganancias.

Recomendado

Gráfico: XAUUSD (cualquier divisa)



Marco temporal: H1 (cualquier marco temporal)

Saldo: $1000

Trading Habilitado : Activa/desactiva el EA

Modo Sólo Compra : El EA sólo abre operaciones de compra

Modo Sólo Venta: El EA sólo abre operaciones de venta

CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO DE LA POSICIÓN

Usar Lote Fijo : Utiliza un tamaño de lote fijo para todas las operaciones.

Lote Inicial : Tamaño del lote cuando se utiliza lote fijo (por ejemplo, 0,01)

Utilizar gestión monetaria : Calcular automáticamente el tamaño del lote en función del saldo de la cuenta

Lote por 1000: Cuánto lote negociar por cada $1000 de saldo (por ejemplo, 0.01 lote por $1000)

GESTIÓN DE OPERACIONES

Take Profit : Objetivo de beneficio en pips (por ejemplo, 10 pips)

Distancia Martingale : Cuánto debe moverse el precio en su contra antes de abrir la siguiente operación (50 pips)

Multiplicador del lote : Multiplica el tamaño del lote por cada paso de la martingala (1.3x significa 30% de incremento)

Martingala Máxima: Número máximo de operaciones de martingala (máximo 20)

FILTRO DE NOTICIAS

Usar filtro de noticias : Pausa la negociación en torno a noticias económicas importantes

Minutos antes/después de las noticias: Cuánto tiempo detener la negociación antes/después de las noticias (30 minutos cada uno)

GESTIÓN DEL RIESGO

Trailing Stop : Bloquea los beneficios a medida que se mueve el precio (20 pips)

Límite de caída diario : Detener la operación si la pérdida diaria supera el 4%.

Objetivo de beneficio diario : Deje de operar si obtiene un beneficio diario del 1%.

Beneficio Objetivo Saldo: Stop EA después de que la cuenta crezca un 8%.

FILTRO DE TIEMPO

Hora de inicio/fin: Sólo operar entre estas horas (00:00-23:59 significa todo el día)

OTROS

Min Retraso Martingala : Espere al menos 1 minuto entre operaciones de martingala

Número Mágico: ID único para las operaciones del EA (769545)

NOTAS IMPORTANTES: No active los modos Sólo Compra y Sólo Venta a la vez.

Si tanto el Lote Fijo como la Gestión Monetaria están activados, la Gestión Monetaria tiene prioridad.

Configuración del Filtro de Noticias (Obligatorio si Filtro de Noticias = true)

Vaya a MT4: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos Marque "Permitir WebRequest para la URL listada" Añadir URL: https: //nfs.faireconomy.media Haga clic en OK

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE TRADING