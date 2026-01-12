Sky Dragon EA

Visión general

Sky Dragon EA es un sistema avanzado de trading automatizado para MetaTrader 4 que combina la detección inteligente de tendencias, la estrategia de martingala adaptativa y la gestión de riesgos. El EA utiliza un indicador de tendencia personalizado para identificar condiciones de mercado de alta probabilidad y sólo ejecuta operaciones cuando se confirma una tendencia válida, evitando el exceso de operaciones y mejorando la tasa de ganancias.

Recomendado

  • Gráfico: XAUUSD (cualquier divisa)
  • Marco temporal: H1 (cualquier marco temporal)
  • Saldo: $1000
CONFIGURACIÓN BÁSICA DE TRADING

  • Trading Habilitado: Activa/desactiva el EA

  • Modo Sólo Compra: El EA sólo abre operaciones de compra

  • Modo Sólo Venta: El EA sólo abre operaciones de venta

CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO DE LA POSICIÓN

  • Usar Lote Fijo: Utiliza un tamaño de lote fijo para todas las operaciones.

  • Lote Inicial: Tamaño del lote cuando se utiliza lote fijo (por ejemplo, 0,01)

  • Utilizar gestión monetaria: Calcular automáticamente el tamaño del lote en función del saldo de la cuenta

  • Lote por 1000: Cuánto lote negociar por cada $1000 de saldo (por ejemplo, 0.01 lote por $1000)

GESTIÓN DE OPERACIONES

  • Take Profit: Objetivo de beneficio en pips (por ejemplo, 10 pips)

  • Distancia Martingale: Cuánto debe moverse el precio en su contra antes de abrir la siguiente operación (50 pips)

  • Multiplicador del lote: Multiplica el tamaño del lote por cada paso de la martingala (1.3x significa 30% de incremento)

  • Martingala Máxima: Número máximo de operaciones de martingala (máximo 20)

FILTRO DE NOTICIAS

  • Usar filtro de noticias: Pausa la negociación en torno a noticias económicas importantes

  • Minutos antes/después de las noticias: Cuánto tiempo detener la negociación antes/después de las noticias (30 minutos cada uno)

GESTIÓN DEL RIESGO

  • Trailing Stop: Bloquea los beneficios a medida que se mueve el precio (20 pips)

  • Límite de caída diario: Detener la operación si la pérdida diaria supera el 4%.

  • Objetivo de beneficio diario: Deje de operar si obtiene un beneficio diario del 1%.

  • Beneficio Objetivo Saldo: Stop EA después de que la cuenta crezca un 8%.

FILTRO DE TIEMPO

  • Hora de inicio/fin: Sólo operar entre estas horas (00:00-23:59 significa todo el día)

OTROS

  • Min Retraso Martingala: Espere al menos 1 minuto entre operaciones de martingala

  • Número Mágico: ID único para las operaciones del EA (769545)

NOTAS IMPORTANTES:

  • No active los modos Sólo Compra y Sólo Venta a la vez.

  • Si tanto el Lote Fijo como la Gestión Monetaria están activados, la Gestión Monetaria tiene prioridad.

Configuración del Filtro de Noticias (Obligatorio si Filtro de Noticias = true)

  1. Vaya a MT4: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos
  2. Marque "Permitir WebRequest para la URL listada"
  3. Añadir URL: https: //nfs.faireconomy.media
  4. Haga clic en OK
