Sky Dragon EA
- Asesores Expertos
- Msyaikhul Umam
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Visión general
Sky Dragon EA es un sistema avanzado de trading automatizado para MetaTrader 4 que combina la detección inteligente de tendencias, la estrategia de martingala adaptativa y la gestión de riesgos. El EA utiliza un indicador de tendencia personalizado para identificar condiciones de mercado de alta probabilidad y sólo ejecuta operaciones cuando se confirma una tendencia válida, evitando el exceso de operaciones y mejorando la tasa de ganancias.
Recomendado
- Gráfico: XAUUSD (cualquier divisa)
- Marco temporal: H1 (cualquier marco temporal)
- Saldo: $1000
-
Trading Habilitado: Activa/desactiva el EA
-
Modo Sólo Compra: El EA sólo abre operaciones de compra
-
Modo Sólo Venta: El EA sólo abre operaciones de venta
CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO DE LA POSICIÓN
-
Usar Lote Fijo: Utiliza un tamaño de lote fijo para todas las operaciones.
-
Lote Inicial: Tamaño del lote cuando se utiliza lote fijo (por ejemplo, 0,01)
-
Utilizar gestión monetaria: Calcular automáticamente el tamaño del lote en función del saldo de la cuenta
-
Lote por 1000: Cuánto lote negociar por cada $1000 de saldo (por ejemplo, 0.01 lote por $1000)
GESTIÓN DE OPERACIONES
-
Take Profit: Objetivo de beneficio en pips (por ejemplo, 10 pips)
-
Distancia Martingale: Cuánto debe moverse el precio en su contra antes de abrir la siguiente operación (50 pips)
-
Multiplicador del lote: Multiplica el tamaño del lote por cada paso de la martingala (1.3x significa 30% de incremento)
-
Martingala Máxima: Número máximo de operaciones de martingala (máximo 20)
FILTRO DE NOTICIAS
-
Usar filtro de noticias: Pausa la negociación en torno a noticias económicas importantes
-
Minutos antes/después de las noticias: Cuánto tiempo detener la negociación antes/después de las noticias (30 minutos cada uno)
GESTIÓN DEL RIESGO
-
Trailing Stop: Bloquea los beneficios a medida que se mueve el precio (20 pips)
-
Límite de caída diario: Detener la operación si la pérdida diaria supera el 4%.
-
Objetivo de beneficio diario: Deje de operar si obtiene un beneficio diario del 1%.
-
Beneficio Objetivo Saldo: Stop EA después de que la cuenta crezca un 8%.
FILTRO DE TIEMPO
-
Hora de inicio/fin: Sólo operar entre estas horas (00:00-23:59 significa todo el día)
OTROS
-
Min Retraso Martingala: Espere al menos 1 minuto entre operaciones de martingala
-
Número Mágico: ID único para las operaciones del EA (769545)
NOTAS IMPORTANTES:
-
No active los modos Sólo Compra y Sólo Venta a la vez.
-
Si tanto el Lote Fijo como la Gestión Monetaria están activados, la Gestión Monetaria tiene prioridad.
Configuración del Filtro de Noticias (Obligatorio si Filtro de Noticias = true)
- Vaya a MT4: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos
- Marque "Permitir WebRequest para la URL listada"
- Añadir URL: https: //nfs.faireconomy.media
- Haga clic en OK