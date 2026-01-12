Übersicht

Sky Dragon EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das intelligente Trenderkennung, adaptive Martingale-Strategie und Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen eigens entwickelten Trendindikator, um Marktbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen, und führt nur dann Trades aus, wenn ein gültiger Trend bestätigt wird, um Overtrading zu verhindern und die Gewinnrate zu verbessern.

Empfohlen

Chart: XAUUSD (beliebige Währungen)



Zeitrahmen: H1 (beliebiger Zeitrahmen)

Kontostand: $1000

Handel Aktiviert : Schaltet den EA ein/aus

Nur-Kauf-Modus : EA eröffnet nur Kaufgeschäfte

Nur-Verkaufs-Modus: EA öffnet nur Verkaufstransaktionen

EINSTELLUNGEN DER POSITIONSGRÖSSE

Use Fixed Lot : Feste Lotgröße für alle Trades verwenden

Anfängliches Lot : Losgröße bei Verwendung eines festen Lots (z. B. 0,01)

Geldmanagement verwenden : Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Kontostand

Lot pro 1000: Wie viel Lot pro $1000 Kontostand gehandelt werden soll (z.B. 0,01 Lot pro $1000)

HANDELSMANAGEMENT

Gewinnmitnahme : Gewinnziel in Pips (z. B. 10 Pips)

Martingale-Abstand : Wie weit muss sich der Kurs gegen Sie bewegen, bevor Sie den nächsten Handel eröffnen (50 Pips)

Lot-Multiplikator : Multipliziert die Losgröße für jeden Martingale-Schritt (1,3x bedeutet 30% Erhöhung)

Max Martingale: Maximale Anzahl von Martingale-Trades (max. 20)

NACHRICHTEN-FILTER

Nachrichtenfilter verwenden : Handelsunterbrechung bei wichtigen Wirtschaftsnachrichten

Minuten vor/nach den Nachrichten: Wie lange soll der Handel vor/nach den Nachrichten unterbrochen werden (jeweils 30 Minuten)

RISIKOMANAGEMENT

Trailing Stop : Sichern Sie Gewinne, wenn sich der Kurs bewegt (20 Pips)

Tägliches Drawdown-Limit : Stoppen Sie den Handel, wenn der tägliche Verlust 4% überschreitet.

Tägliches Gewinnziel : Beenden Sie den Handel, wenn Sie einen täglichen Gewinn von 1% erzielt haben.

Gewinnziel-Saldo: EA stoppen, wenn das Konto um 8% wächst

ZEITFILTER

Start/Endzeit: Nur zwischen diesen Zeiten handeln (00:00-23:59 bedeutet den ganzen Tag)

ANDERE

Min Martingale-Verzögerung : Warten Sie mindestens 1 Minute zwischen Martingale-Trades

Magische Nummer: Eindeutige ID für EAs Trades (769545)

WICHTIGE HINWEISE: Aktivieren Sie nicht gleichzeitig die Modi Buy Only und Sell Only

Wenn sowohl Fixed Lot als auch Money Management aktiviert sind, hat Money Management Vorrang.

News Filter Setup (Erforderlich, wenn News Filter = true)

Gehen Sie zu MT4: Tools → Optionen → Expert Advisors Markieren Sie "WebRequest für aufgelistete URL zulassen". URL hinzufügen: https: //nfs.faireconomy.media OK anklicken

GRUNDLEGENDE HANDELSEINSTELLUNGEN