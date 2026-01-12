Sky Dragon EA
- Experten
- Msyaikhul Umam
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Übersicht
Sky Dragon EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das intelligente Trenderkennung, adaptive Martingale-Strategie und Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen eigens entwickelten Trendindikator, um Marktbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen, und führt nur dann Trades aus, wenn ein gültiger Trend bestätigt wird, um Overtrading zu verhindern und die Gewinnrate zu verbessern.
Empfohlen
- Chart: XAUUSD (beliebige Währungen)
- Zeitrahmen: H1 (beliebiger Zeitrahmen)
- Kontostand: $1000
-
Handel Aktiviert: Schaltet den EA ein/aus
-
Nur-Kauf-Modus: EA eröffnet nur Kaufgeschäfte
-
Nur-Verkaufs-Modus: EA öffnet nur Verkaufstransaktionen
EINSTELLUNGEN DER POSITIONSGRÖSSE
-
Use Fixed Lot: Feste Lotgröße für alle Trades verwenden
-
Anfängliches Lot: Losgröße bei Verwendung eines festen Lots (z. B. 0,01)
-
Geldmanagement verwenden: Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Kontostand
-
Lot pro 1000: Wie viel Lot pro $1000 Kontostand gehandelt werden soll (z.B. 0,01 Lot pro $1000)
HANDELSMANAGEMENT
-
Gewinnmitnahme: Gewinnziel in Pips (z. B. 10 Pips)
-
Martingale-Abstand: Wie weit muss sich der Kurs gegen Sie bewegen, bevor Sie den nächsten Handel eröffnen (50 Pips)
-
Lot-Multiplikator: Multipliziert die Losgröße für jeden Martingale-Schritt (1,3x bedeutet 30% Erhöhung)
-
Max Martingale: Maximale Anzahl von Martingale-Trades (max. 20)
NACHRICHTEN-FILTER
-
Nachrichtenfilter verwenden: Handelsunterbrechung bei wichtigen Wirtschaftsnachrichten
-
Minuten vor/nach den Nachrichten: Wie lange soll der Handel vor/nach den Nachrichten unterbrochen werden (jeweils 30 Minuten)
RISIKOMANAGEMENT
-
Trailing Stop: Sichern Sie Gewinne, wenn sich der Kurs bewegt (20 Pips)
-
Tägliches Drawdown-Limit: Stoppen Sie den Handel, wenn der tägliche Verlust 4% überschreitet.
-
Tägliches Gewinnziel: Beenden Sie den Handel, wenn Sie einen täglichen Gewinn von 1% erzielt haben.
-
Gewinnziel-Saldo: EA stoppen, wenn das Konto um 8% wächst
ZEITFILTER
-
Start/Endzeit: Nur zwischen diesen Zeiten handeln (00:00-23:59 bedeutet den ganzen Tag)
ANDERE
-
Min Martingale-Verzögerung: Warten Sie mindestens 1 Minute zwischen Martingale-Trades
-
Magische Nummer: Eindeutige ID für EAs Trades (769545)
WICHTIGE HINWEISE:
-
Aktivieren Sie nicht gleichzeitig die Modi Buy Only und Sell Only
-
Wenn sowohl Fixed Lot als auch Money Management aktiviert sind, hat Money Management Vorrang.
News Filter Setup (Erforderlich, wenn News Filter = true)
- Gehen Sie zu MT4: Tools → Optionen → Expert Advisors
- Markieren Sie "WebRequest für aufgelistete URL zulassen".
- URL hinzufügen: https: //nfs.faireconomy.media
- OK anklicken