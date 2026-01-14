Sky Dragon EA MT5
- Asesores Expertos
- Msyaikhul Umam
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
SKY DRAGON EA MT5 combina el seguimiento de tendencias, la gestión de riesgos y el filtrado avanzado en un completo sistema de trading adecuado para operadores experimentados que entienden los riesgos de las estrategias de martingala.
¿QUÉ CAMBIAR PRIMERO?
-
Tamaño del lote ( Empezar con 0.01)
-
Take Profit ( 10-60 pips)
-
Stop Loss ( 500-1000 pips)
-
Límite de Pérdida Diario ( Fijar en 5-10%)
-
Distancia Martingale ( 10-120 pips)
-
Objetivo de Beneficio Diario (1-10%)
-
Multiplicador de Lote (1 - 1.5)
Recuerde: Si se utiliza para la moneda se puede establecer más cerca Distancia Martingala. Pero si lo usa para XAUUSD, use una Distancia Martingale más amplia .
Este EA puede operar en ambas direcciones y usa promedios. Asegúrese deentender cómo funciona la martingala antes de usarla con dinero real. Asegúrese de tener suficiente capital para las secuencias de martingala.
RECOMENDACIONES:
ACTIVOS : XAU/USD, Cualquier Par de Divisas
Marco temporal : Cualquiera
Saldo : $1000 o más
CONFIGURACIÓN BÁSICA DE TRADING
|Entrada
|Qué hace
|Ejemplo/Configuración
|TradeEnabled
|Activa/desactiva el EA
|Verdadero = EA opera
|BuyOnlyMode
|Sólo abre operaciones de COMPRA
|❌ False = Ambas direcciones
|SellOnlyMode
|Sólo se abren operaciones de VENTA
|❌ False = Ambas direcciones
|TakeProfit
|Objetivo de beneficio en pips
|10 = 10 pips de beneficio
|StopLoss
|Stop loss en pips
|1000 = 1000 pips SL
CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO DEL LOTE
Modo de cálculo del lote
-
Lote fijo: Utiliza siempre el mismo tamaño de lote
-
InitialLot = 0.01 → Operar siempre con lotes de 0.01
-
-
Basado en dinero: Cálculo basado en el tamaño de la cuenta
-
MoneyPerLot = 10000 → Cada 10.000 $ = 0,01 lote
-
Cuenta de 20.000 $ → 0,02 lotes
-
AJUSTES DE MARTINGALE ( Promedio)
|Entrada
|Significado
|Ejemplo
|Distancia Martingala
|Cuanto debe moverse el precio para añadir otra operación
|30 = Añadir operación cada 30 pips
|MultiplicadorLote
|Cuánto aumentar el tamaño del lote cada vez
|1.3 = 30% más grande en cada operación
|MaxMartingale
|Número máximo de operaciones en secuencia
|20 = Parada después de 20 operaciones
|MinMartingaleDelay
|Tiempo de espera entre operaciones
|1 = Espera 1 minuto
TIEMPO & FILTROS
|Entrada
|Propósito
|Hora de inicio / Hora de fin
|Sólo comercio entre estas horas
|de "09:00" a "17:00".
|MaxSpreadPoints
|No operar si el spread es demasiado alto
|30 = Max 3 pips spread
📊FILTRO DE TENDENCIA ( Cruz EMA)
|Entrada
|Función
|UseEMATrendFilter
|Interruptor ON/OFF para el filtro de tendencia
|EMATrendTimeframe
|En qué gráfico comprobar la tendencia
|H1, H4, Diario
Cómo funciona:
-
Comprueba si 5 EMAs están alineadas (10 > 20 > 50 > 100 > 200)
-
Sólo permite operaciones en la dirección de la tendencia
-
Impide comprar en tendencia bajista o vender en tendencia alcista
DETECCIÓN DE HUECOS
-
UseGapDetection: Activa/desactiva la detección de huecos
-
MinGapSizePips: Cuán grande es el gap a tener en cuenta
-
10 = Sólo pausa para gaps mayores de 10 pips
-
FILTRO DE NOTICIAS ( 4 Modos)
|Modo
|Acción
|DESACTIVADO
|Ignorar noticias
|ANTES_SÓLO
|Operar sólo ANTES de las noticias
|AFTER_ONLY
|Operar sólo DESPUÉS de las noticias
|EVITAR
|No operar cerca de las noticias
Ajustes:
-
NewsBufferMinutesBefore: 60 = Parada 1 hora antes de las noticias
-
NewsBufferMinutesAfter: 30 = Espere 30 minutos después de las noticias
-
NewsCurrencyFilter: "USD,EUR" = Sólo comprobar noticias USD/EUR
LÍMITES DE RIESGO ( ¡Importante!)
Límite de Pérdida Diaria ( Drawdown)
|Modo
|Ejemplo
|Significado
|Porcentaje
|15%
|Parada si pierde el 15% de la cuenta en un día
|Dinero
|$50
|Stop si pierde $50 en un día
Objetivo de beneficio diario
|Modo
|Ejemplo
|Significado
|Porcentaje
|1%
|Stop después de obtener un beneficio del 1% hoy
|Dinero
|$10
|Stop después de obtener 10 $ de beneficio hoy
Objetivo total de la cuenta
-
ProfitTargetBalancePercent: 8%.
-
Significa: Stop EA para siempre cuando la cuenta crezca un 8% total
AJUSTES TÉCNICOS
|Entrada
|Simple Significado
|Deslizamiento
|Tolerancia de precio
|3 = Permitir 3 puntos de deslizamiento
|NúmeroMágico
|Número de identificación del EA
|123456 = Sólo gestiona sus propias operaciones
|MinTimeConfirmation
|Tiempo de espera después de la señal
|15 = Espere 15 minutos
|UseTrailingStop
|Mover stop loss a medida que crece el beneficio
|True = Activar
|TrailingStop
|Distancia para el trailing
|10 = Mantener el stop a 10 pips del precio