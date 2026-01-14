SKY DRAGON EA MT5 combina el seguimiento de tendencias, la gestión de riesgos y el filtrado avanzado en un completo sistema de trading adecuado para operadores experimentados que entienden los riesgos de las estrategias de martingala.

¿QUÉ CAMBIAR PRIMERO?

Tamaño del lote ( Empezar con 0.01) Take Profit ( 10-60 pips) Stop Loss ( 500-1000 pips) Límite de Pérdida Diario ( Fijar en 5-10%) Distancia Martingale ( 10-120 pips) Objetivo de Beneficio Diario (1-10%) Multiplicador de Lote (1 - 1.5)

Recuerde: Si se utiliza para la moneda se puede establecer más cerca Distancia Martingala. Pero si lo usa para XAUUSD, use una Distancia Martingale más amplia .

Este EA puede operar en ambas direcciones y usa promedios. Asegúrese deentender cómo funciona la martingala antes de usarla con dinero real. Asegúrese de tener suficiente capital para las secuencias de martingala.

RECOMENDACIONES:

ACTIVOS : XAU/USD, Cualquier Par de Divisas

Marco temporal : Cualquiera

Saldo : $1000 o más





CONFIGURACIÓN BÁSICA DE TRADING

Entrada Qué hace Ejemplo/Configuración TradeEnabled Activa/desactiva el EA Verdadero = EA opera BuyOnlyMode Sólo abre operaciones de COMPRA ❌ False = Ambas direcciones SellOnlyMode Sólo se abren operaciones de VENTA ❌ False = Ambas direcciones TakeProfit Objetivo de beneficio en pips 10 = 10 pips de beneficio StopLoss Stop loss en pips 1000 = 1000 pips SL



CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO DEL LOTE

Modo de cálculo del lote

Lote fijo : Utiliza siempre el mismo tamaño de lote InitialLot = 0.01 → Operar siempre con lotes de 0.01

Basado en dinero : Cálculo basado en el tamaño de la cuenta MoneyPerLot = 10000 → Cada 10.000 $ = 0,01 lote Cuenta de 20.000 $ → 0,02 lotes



AJUSTES DE MARTINGALE ( Promedio)

Entrada Significado Ejemplo Distancia Martingala Cuanto debe moverse el precio para añadir otra operación 30 = Añadir operación cada 30 pips MultiplicadorLote Cuánto aumentar el tamaño del lote cada vez 1.3 = 30% más grande en cada operación MaxMartingale Número máximo de operaciones en secuencia 20 = Parada después de 20 operaciones MinMartingaleDelay Tiempo de espera entre operaciones 1 = Espera 1 minuto

TIEMPO & FILTROS

Entrada Propósito Hora de inicio / Hora de fin Sólo comercio entre estas horas de "09:00" a "17:00". MaxSpreadPoints No operar si el spread es demasiado alto 30 = Max 3 pips spread

📊 FILTRO DE TENDENCIA ( Cruz EMA)

Entrada Función UseEMATrendFilter Interruptor ON/OFF para el filtro de tendencia EMATrendTimeframe En qué gráfico comprobar la tendencia H1, H4, Diario

Cómo funciona:

Comprueba si 5 EMAs están alineadas (10 > 20 > 50 > 100 > 200)

Sólo permite operaciones en la dirección de la tendencia

Impide comprar en tendencia bajista o vender en tendencia alcista

DETECCIÓN DE HUECOS

UseGapDetection : Activa/desactiva la detección de huecos

MinGapSizePips : Cuán grande es el gap a tener en cuenta 10 = Sólo pausa para gaps mayores de 10 pips



FILTRO DE NOTICIAS ( 4 Modos)

Modo Acción DESACTIVADO Ignorar noticias ANTES_SÓLO Operar sólo ANTES de las noticias AFTER_ONLY Operar sólo DESPUÉS de las noticias EVITAR No operar cerca de las noticias

Ajustes:

NewsBufferMinutesBefore : 60 = Parada 1 hora antes de las noticias

NewsBufferMinutesAfter : 30 = Espere 30 minutos después de las noticias

NewsCurrencyFilter: "USD,EUR" = Sólo comprobar noticias USD/EUR

LÍMITES DE RIESGO ( ¡Importante!)

Límite de Pérdida Diaria ( Drawdown)

Modo Ejemplo Significado Porcentaje 15% Parada si pierde el 15% de la cuenta en un día Dinero $50 Stop si pierde $50 en un día



Objetivo de beneficio diario

Modo Ejemplo Significado Porcentaje 1% Stop después de obtener un beneficio del 1% hoy Dinero $10 Stop después de obtener 10 $ de beneficio hoy

Objetivo total de la cuenta

ProfitTargetBalancePercent : 8%.

Significa: Stop EA para siempre cuando la cuenta crezca un 8% total

AJUSTES TÉCNICOS