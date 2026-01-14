Sky Dragon EA MT5

SKY DRAGON EA MT5 combina el seguimiento de tendencias, la gestión de riesgos y el filtrado avanzado en un completo sistema de trading adecuado para operadores experimentados que entienden los riesgos de las estrategias de martingala.

    ¿QUÉ CAMBIAR PRIMERO?

    1. Tamaño del lote ( Empezar con 0.01)

    2. Take Profit ( 10-60 pips)

    3. Stop Loss ( 500-1000 pips)

    4. Límite de Pérdida Diario ( Fijar en 5-10%)

    5. Distancia Martingale ( 10-120 pips)

    6. Objetivo de Beneficio Diario (1-10%)

    7. Multiplicador de Lote (1 - 1.5)

    Recuerde: Si se utiliza para la moneda se puede establecer más cerca Distancia Martingala. Pero si lo usa para XAUUSD, use una Distancia Martingale más amplia .
     Este EA puede operar en ambas direcciones y usa promedios.     Asegúrese deentender cómo funciona la martingala antes de usarla con dinero real. Asegúrese de tener suficiente capital para las secuencias de martingala.

    RECOMENDACIONES:
    ACTIVOS : XAU/USD, Cualquier Par de Divisas

    Marco temporal : Cualquiera

    Saldo : $1000 o más


    CONFIGURACIÓN BÁSICA DE TRADING

    Entrada Qué hace Ejemplo/Configuración
    TradeEnabled Activa/desactiva el EA Verdadero = EA opera
    BuyOnlyMode Sólo abre operaciones de COMPRA ❌ False = Ambas direcciones
    SellOnlyMode Sólo se abren operaciones de VENTA ❌ False = Ambas direcciones
    TakeProfit Objetivo de beneficio en pips 10 = 10 pips de beneficio
    StopLoss Stop loss en pips 1000 = 1000 pips SL


    CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO DEL LOTE

    Modo de cálculo del lote

    • Lote fijo: Utiliza siempre el mismo tamaño de lote

      • InitialLot = 0.01 Operar siempre con lotes de 0.01

    • Basado en dinero: Cálculo basado en el tamaño de la cuenta

      • MoneyPerLot = 10000 Cada 10.000 $ = 0,01 lote

      • Cuenta de 20.000 $ → 0,02 lotes

    AJUSTES DE MARTINGALE ( Promedio)

    Entrada Significado Ejemplo
    Distancia Martingala Cuanto debe moverse el precio para añadir otra operación 30 = Añadir operación cada 30 pips
    MultiplicadorLote Cuánto aumentar el tamaño del lote cada vez 1.3 = 30% más grande en cada operación
    MaxMartingale Número máximo de operaciones en secuencia 20 = Parada después de 20 operaciones
    MinMartingaleDelay Tiempo de espera entre operaciones 1 = Espera 1 minuto

    TIEMPO & FILTROS

    Entrada Propósito
    Hora de inicio / Hora de fin Sólo comercio entre estas horas de "09:00" a "17:00".
    MaxSpreadPoints No operar si el spread es demasiado alto 30 = Max 3 pips spread

    📊FILTRO DE TENDENCIA ( Cruz EMA)

    Entrada Función
    UseEMATrendFilter Interruptor ON/OFF para el filtro de tendencia
    EMATrendTimeframe En qué gráfico comprobar la tendencia H1, H4, Diario

    Cómo funciona:

    • Comprueba si 5 EMAs están alineadas (10 > 20 > 50 > 100 > 200)

    • Sólo permite operaciones en la dirección de la tendencia

    • Impide comprar en tendencia bajista o vender en tendencia alcista

    DETECCIÓN DE HUECOS

    • UseGapDetection: Activa/desactiva la detección de huecos

    • MinGapSizePips: Cuán grande es el gap a tener en cuenta

      • 10 = Sólo pausa para gaps mayores de 10 pips

    FILTRO DE NOTICIAS ( 4 Modos)

    Modo Acción
    DESACTIVADO Ignorar noticias
    ANTES_SÓLO Operar sólo ANTES de las noticias
    AFTER_ONLY Operar sólo DESPUÉS de las noticias
    EVITAR No operar cerca de las noticias

    Ajustes:

    • NewsBufferMinutesBefore: 60 = Parada 1 hora antes de las noticias

    • NewsBufferMinutesAfter: 30 = Espere 30 minutos después de las noticias

    • NewsCurrencyFilter: "USD,EUR" = Sólo comprobar noticias USD/EUR

    LÍMITES DE RIESGO ( ¡Importante!)

    Límite de Pérdida Diaria ( Drawdown)

    Modo Ejemplo Significado
    Porcentaje 15% Parada si pierde el 15% de la cuenta en un día
    Dinero $50 Stop si pierde $50 en un día

    Objetivo de beneficio diario

    Modo Ejemplo Significado
    Porcentaje 1% Stop después de obtener un beneficio del 1% hoy
    Dinero $10 Stop después de obtener 10 $ de beneficio hoy

    Objetivo total de la cuenta

    • ProfitTargetBalancePercent: 8%.

    • Significa: Stop EA para siempre cuando la cuenta crezca un 8% total

    AJUSTES TÉCNICOS

    Entrada Simple Significado
    Deslizamiento Tolerancia de precio 3 = Permitir 3 puntos de deslizamiento
    NúmeroMágico Número de identificación del EA 123456 = Sólo gestiona sus propias operaciones
    MinTimeConfirmation Tiempo de espera después de la señal 15 = Espere 15 minutos
    UseTrailingStop Mover stop loss a medida que crece el beneficio True = Activar
    TrailingStop Distancia para el trailing 10 = Mantener el stop a 10 pips del precio

