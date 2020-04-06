Titan Breakout
Cómo funciona nuestro robot
En los mercados de divisas,CFD y Forex, la mayoría de los robots fracasan por la misma razón:
Ejecutan señales sin tener en cuenta la volatilidad, elstop-loss, ellote, lacuenta de trading o el contexto real en el que operan los traders.
Titan Breakout es todo lo contrario a esta lógica.
Es un sistema algorítmico completo, diseñado para replicar las decisiones de untrader de forex disciplinado que trabaja bajo las estrictas condiciones de unafirma de props como FTMO.
Actúa como un piloto automático profesional, capaz de optimizar cada posición tomada en función delos pares de divisas, laliquidez, las tendencias y elmercado de divisas.
Arquitectura diseñada como un sistema profesional
El código de TitanBreakout no es sólo un conjunto de indicadores.
Es una arquitectura estratégica organizada para medir, filtrar, ejecutar, proteger y limpiar cadatransacción.
Los ladrillos del sistema incluyen :
- Filtrado EMA H1 + D1 → Seguimiento fiable de la tendencia, evita interpretaciones erróneas.
- Breakout Donchian → Reacciona sólo a las rupturas reales
- ADX + RSI → Filtrado de calidad, supresión de señales falsas
- ATR global → Gestión dinámica de SL, TP, BE, TS en función dela volatilidad
- Anticorrelación y Mutex global → Sin doble exposición enpares de divisas
- Gestión de dinero real → Cálculo basado enlote real, SL real y valordel dólar o USD
Titan Breakout no "intenta" una operación:
Sólotoma una posición si se cumplen todas las condiciones.
Sólo H1 : La consistencia por encima de todo
El robot está diseñado para trabajar en H1, con confirmación global en D1.
Este enfoque multi-marco de tiempo elimina la mayoría de los errores comunes de los robots de consumo.
El corto plazo entra en acción
El largo plazo valida la dirección
No se requiere ejecución en otros marcos temporales:
Esta es una elección deliberada para asegurar una consistencia absoluta.
Gestión monetaria matemática
Titan Breakout aplica una gestión monetaria idéntica a la de un trader profesional:
- Riesgo fijo
- Gestión puramente matemática
- Valor del SL medido en plata, no en pips
- Control por lotes en función de la volatilidad
Este enfoque protege el capital tanto encuentasdemo como reales, evitando la deriva emocional y la exposición excesiva.
Ejecución filtrada , nunca forzada
Antes de cada apertura de posición, Titan Breakout comprueba :
- Tendencia (EMA H1 + D1)
- ADX > Umbral
- RSI en zona saludable
- Ruptura Donchian válida
- Spread aceptable
- Ventana temporal activa
- Anticorrelación
- Mutex global libre
Si sólo falla uno de estos filtros →No hay posición abierta.
EA incluso explica su negativa gracias al Modo Depuración
Salvaguardas técnicas de la vida real
Titan Breakout reproduce las exigencias de un trader profesional:
- Control de los niveles de stop & congelación
- Control de márgenes (no "no hay suficiente dinero")
- Anticorrelación multisímbolo
- Protección de la cuenta
- Gestión del riesgo adaptada a losmercadosfinancieros y de divisas
- Limpieza automática de variables globales
Break-Even y Trailing inteligente
El módulo CheckBreakEven():
- Utiliza el ATR para validar el progreso
- Respeta el stop mínimo delbroker
- Activa el trailing progresivo
- Transforma el stop-loss en una gestión dinámica de los beneficios
El resultado: una gestión fluida y realista, muy alejada de los robots básicos.
El poder de Mutex Global
Mutex Global impide que dos pares desencadenen una operación simultáneamente.
Combinado con la anticorrelación, evita la sobreexposición y la multiplicación de posiciones inútiles.
Se trata de un comportamiento poco frecuente, ausente en la mayoría de los robots del mercado, incluso entre los más caros.
Un diseño calibrado para Prop Firms
Titan Breakout respeta las principales restricciones de las operaciones de las empresas de props:
- Stop-loss obligatorio
- Porcentaje de riesgo fijo
- Sin martingala
- Sin rejilla
- Protección multisímbolo
- Lógica estricta de apertura y cierre
- Control de márgenes
- Consistencia de las posiciones abiertas
Filosofía:Pocas operaciones, pero operaciones limpias y coherentes.
Principales ventajas
Estructura modular clara
Filtrado multihorario
Gestión completa mediante ATR
Control global mediante Mutex + anticorrelación
Registros listos para auditoría
Protección de la cuenta a largo plazo
Optimización para operadoresprincipiantes y avanzados
En resumen: La estrategia del orden en el caos
Titan Breakout no es un robot impulsivo.
Es un sistema disciplinado, matemático y fiable, diseñado para ofrecer una consistencia total en elmercado de divisas.
No intenta adivinar el mercado.
Intentano provocar nunca condiciones perdedoras.