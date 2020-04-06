Titan Breakout

El Robot MT5 diseñado para empresas de Prop

En los mercados de divisas,CFD y Forex, la mayoría de los robots fracasan por la misma razón:
Ejecutan señales sin tener en cuenta la volatilidad, elstop-loss, ellote, lacuenta de trading o el contexto real en el que operan los traders.


Titan Breakout es todo lo contrario a esta lógica.

Es un sistema algorítmico completo, diseñado para replicar las decisiones de untrader de forex disciplinado que trabaja bajo las estrictas condiciones de unafirma de props como FTMO.
Actúa como un piloto automático profesional, capaz de optimizar cada posición tomada en función delos pares de divisas, laliquidez, las tendencias y elmercado de divisas.


Arquitectura diseñada como un sistema profesional

El código de TitanBreakout no es sólo un conjunto de indicadores.
Es una arquitectura estratégica organizada para medir, filtrar, ejecutar, proteger y limpiar cadatransacción.


Los ladrillos del sistema incluyen :

  • Filtrado EMA H1 + D1 Seguimiento fiable de la tendencia, evita interpretaciones erróneas.
  • Breakout Donchian Reacciona sólo a las rupturas reales
  • ADX + RSI Filtrado de calidad, supresión de señales falsas
  • ATR global Gestión dinámica de SL, TP, BE, TS en función dela volatilidad
  • Anticorrelación y Mutex global Sin doble exposición enpares de divisas
  • Gestión de dinero real Cálculo basado enlote real, SL real y valordel dólar o USD

Titan Breakout no "intenta" una operación:
Sólotoma una posición si se cumplen todas las condiciones.


Sólo H1 : La consistencia por encima de todo

El robot está diseñado para trabajar en H1, con confirmación global en D1.
Este enfoque multi-marco de tiempo elimina la mayoría de los errores comunes de los robots de consumo.

El corto plazo entra en acción
El largo plazo valida la dirección

No se requiere ejecución en otros marcos temporales:
Esta es una elección deliberada para asegurar una consistencia absoluta.


Gestión monetaria matemática

Titan Breakout aplica una gestión monetaria idéntica a la de un trader profesional:

  • Riesgo fijo
  • Gestión puramente matemática
  • Valor del SL medido en plata, no en pips
  • Control por lotes en función de la volatilidad

Este enfoque protege el capital tanto encuentasdemo como reales, evitando la deriva emocional y la exposición excesiva.


Ejecución filtrada , nunca forzada

Antes de cada apertura de posición, Titan Breakout comprueba :

  • Tendencia (EMA H1 + D1)
  • ADX > Umbral
  • RSI en zona saludable
  • Ruptura Donchian válida
  • Spread aceptable
  • Ventana temporal activa
  • Anticorrelación
  • Mutex global libre

Si sólo falla uno de estos filtros →No hay posición abierta.
EA incluso explica su negativa gracias al Modo Depuración


Salvaguardas técnicas de la vida real

Titan Breakout reproduce las exigencias de un trader profesional:

  • Control de los niveles de stop & congelación
  • Control de márgenes (no "no hay suficiente dinero")
  • Anticorrelación multisímbolo
  • Protección de la cuenta
  • Gestión del riesgo adaptada a losmercadosfinancieros y de divisas
  • Limpieza automática de variables globales

Break-Even y Trailing inteligente

El módulo CheckBreakEven():

  • Utiliza el ATR para validar el progreso
  • Respeta el stop mínimo delbroker
  • Activa el trailing progresivo
  • Transforma el stop-loss en una gestión dinámica de los beneficios

El resultado: una gestión fluida y realista, muy alejada de los robots básicos.


El poder de Mutex Global

Mutex Global impide que dos pares desencadenen una operación simultáneamente.
Combinado con la anticorrelación, evita la sobreexposición y la multiplicación de posiciones inútiles.

Se trata de un comportamiento poco frecuente, ausente en la mayoría de los robots del mercado, incluso entre los más caros.


Un diseño calibrado para Prop Firms

Titan Breakout respeta las principales restricciones de las operaciones de las empresas de props:

  • Stop-loss obligatorio
  • Porcentaje de riesgo fijo
  • Sin martingala
  • Sin rejilla
  • Protección multisímbolo
  • Lógica estricta de apertura y cierre
  • Control de márgenes
  • Consistencia de las posiciones abiertas

Filosofía:Pocas operaciones, pero operaciones limpias y coherentes.


Principales ventajas

Estructura modular clara

Filtrado multihorario

Gestión completa mediante ATR

Control global mediante Mutex + anticorrelación

Registros listos para auditoría

Protección de la cuenta a largo plazo

Optimización para operadoresprincipiantes y avanzados


En resumen: La estrategia del orden en el caos

Titan Breakout no es un robot impulsivo.
Es un sistema disciplinado, matemático y fiable, diseñado para ofrecer una consistencia total en elmercado de divisas.

No intenta adivinar el mercado.
Intentano provocar nunca condiciones perdedoras.

