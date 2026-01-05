Swift Pips Hunter está diseñado para los operadores que valoran la velocidad, precisión y ejecución rápida. Este Asesor Experto (EA) actúa como un scalper especializado, apuntando a la volatilidad a corto plazo para capturar ganancias rápidas (pips) mientras gestiona estrictamente el riesgo.

A diferencia de la rejilla de riesgo o sistemas de martingala, Swift Pips Hunter se centra en las entradas de calidad sobre la cantidad. Utiliza un algoritmo avanzado para identificar rupturas de micro-tendencias y cambios de impulso, entrando en el mercado con precisión de francotirador.