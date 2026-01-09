Neural FX es una solución de negociación automatizada de alto rendimiento diseñada específicamente para la plataforma MetaTrader 5. Este sistema utiliza una sofisticada estrategia de seguimiento de tendencias para identificar las entradas de alta probabilidad durante los momentos fuertes del mercado, lo que garantiza que permanezca en el lado correcto del mercado.

Tanto si es un operador profesional como un principiante, este EA le ofrece una experiencia de "configurar y olvidar" con protocolos avanzados de gestión de riesgos.