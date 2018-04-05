RF Price Action Breakout EA

RF Acción del Precio Breakout EA

RF Price Action Breakout EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar basado en la acción del precio y la ruptura de los niveles clave del mercado, con un fuerte enfoque en el control del riesgo y la consistencia.

Este Asesor Experto no utiliza técnicas de martingala, cuadrícula o promediación. Las operaciones se ejecutan sólo cuando se cumplen las condiciones de mercado predefinidas, con el objetivo de evitar el exceso de operaciones y la exposición innecesaria.

Concepto de negociación

  • Identificación de niveles clave de soporte y resistencia
  • Análisis de la estructura y el impulso del mercado
  • Ejecución basada en condiciones de ruptura válidas
  • Inactivo durante condiciones de mercado poco claras o desfavorables

Gestión del riesgo

  • Cada operación utiliza Stop Loss y Take Profit
  • Enfoque de reducción controlada
  • Sin posiciones simultáneas excesivas

Esta estructura de gestión del riesgo está diseñada para mantener la estabilidad de la cuenta a medio y largo plazo.

Características principales

  • Estrategia basada en la acción del precio
  • Sin martingala, sin rejilla, sin promedios
  • Centrada en la protección del capital y el control del riesgo
  • Adecuada para operadores que valoran la ejecución disciplinada
  • Diseñada para condiciones de mercado normales y volátiles

Rendimiento y transparencia

El rendimiento del EA se controla a través de un servicio de seguimiento de terceros disponible al público (Myfxbook).

Las capturas de pantalla proporcionadas con este producto incluyen:

  • Gráfico de rendimiento en vivo actualizado el 16 de enero de 2026
  • Estado de la cuenta con historial verificado y privilegios de negociación (16 de enero de 2026)
  • Gráfico de resultados de backtest a partir del 1 de enero de 2025

Enlace de seguimiento en directo (Myfxbook):

Notas importantes

  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
  • Las condiciones del mercado pueden cambiar en cualquier momento
  • Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real
  • Aplique siempre una gestión monetaria adecuada en función de su tolerancia al riesgo.
