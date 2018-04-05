RF Acción del Precio Breakout EA

RF Price Action Breakout EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar basado en la acción del precio y la ruptura de los niveles clave del mercado, con un fuerte enfoque en el control del riesgo y la consistencia.

Este Asesor Experto no utiliza técnicas de martingala, cuadrícula o promediación. Las operaciones se ejecutan sólo cuando se cumplen las condiciones de mercado predefinidas, con el objetivo de evitar el exceso de operaciones y la exposición innecesaria.

Concepto de negociación

Identificación de niveles clave de soporte y resistencia

Análisis de la estructura y el impulso del mercado

Ejecución basada en condiciones de ruptura válidas

Inactivo durante condiciones de mercado poco claras o desfavorables

Gestión del riesgo

Cada operación utiliza Stop Loss y Take Profit

y Enfoque de reducción controlada

Sin posiciones simultáneas excesivas

Esta estructura de gestión del riesgo está diseñada para mantener la estabilidad de la cuenta a medio y largo plazo.

Características principales

Estrategia basada en la acción del precio

Sin martingala, sin rejilla, sin promedios

Centrada en la protección del capital y el control del riesgo

Adecuada para operadores que valoran la ejecución disciplinada

Diseñada para condiciones de mercado normales y volátiles

Rendimiento y transparencia

El rendimiento del EA se controla a través de un servicio de seguimiento de terceros disponible al público (Myfxbook).

Las capturas de pantalla proporcionadas con este producto incluyen:

Gráfico de rendimiento en vivo actualizado el 16 de enero de 2026

Estado de la cuenta con historial verificado y privilegios de negociación (16 de enero de 2026)

(16 de enero de 2026) Gráfico de resultados de backtest a partir del 1 de enero de 2025

Enlace de seguimiento en directo (Myfxbook):



Notas importantes