RF Price Action Breakout EA
- Asesores Expertos
- Rama Febrianto
- Versión: 2.13
- Activaciones: 5
RF Acción del Precio Breakout EA
RF Price Action Breakout EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar basado en la acción del precio y la ruptura de los niveles clave del mercado, con un fuerte enfoque en el control del riesgo y la consistencia.
Este Asesor Experto no utiliza técnicas de martingala, cuadrícula o promediación. Las operaciones se ejecutan sólo cuando se cumplen las condiciones de mercado predefinidas, con el objetivo de evitar el exceso de operaciones y la exposición innecesaria.
Concepto de negociación
- Identificación de niveles clave de soporte y resistencia
- Análisis de la estructura y el impulso del mercado
- Ejecución basada en condiciones de ruptura válidas
- Inactivo durante condiciones de mercado poco claras o desfavorables
Gestión del riesgo
- Cada operación utiliza Stop Loss y Take Profit
- Enfoque de reducción controlada
- Sin posiciones simultáneas excesivas
Esta estructura de gestión del riesgo está diseñada para mantener la estabilidad de la cuenta a medio y largo plazo.
Características principales
- Estrategia basada en la acción del precio
- Sin martingala, sin rejilla, sin promedios
- Centrada en la protección del capital y el control del riesgo
- Adecuada para operadores que valoran la ejecución disciplinada
- Diseñada para condiciones de mercado normales y volátiles
Rendimiento y transparencia
El rendimiento del EA se controla a través de un servicio de seguimiento de terceros disponible al público (Myfxbook).
Las capturas de pantalla proporcionadas con este producto incluyen:
- Gráfico de rendimiento en vivo actualizado el 16 de enero de 2026
- Estado de la cuenta con historial verificado y privilegios de negociación (16 de enero de 2026)
- Gráfico de resultados de backtest a partir del 1 de enero de 2025
Enlace de seguimiento en directo (Myfxbook):
Notas importantes
- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
- Las condiciones del mercado pueden cambiar en cualquier momento
- Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real
- Aplique siempre una gestión monetaria adecuada en función de su tolerancia al riesgo.