Marco profesional de Prop-Firm Scalping para MT5 PipViper Quant

"El beneficio no se caza - se extrae de zonas de liquidez de 3 pips. Todo lo demás es mitigación de riesgos".

Filosofía central

"La protección del capital no es una característica - es la estrategia".

PipViper Quant no persigue al mercado.

Opera sólo cuando las condiciones, la volatilidad, la liquidez y los límites de riesgo se alinean en el campo de batalla de 1 minuto.

Este EA esta diseñado para: Retos de la firma Prop y cuentas financiadas

Traders que valoran la disciplina por encima del exceso de operaciones

Scalpers que exigen el cumplimiento automático de las reglas

Características principales

Filtro de noticias avanzado Cero operaciones 300 segundos antes/durante/después de noticias de alto impacto (NFP, IPC, FOMC)

noticias de alto impacto (NFP, IPC, FOMC) Integración API del calendario económico en tiempo real (sin datos obsoletos) Bloqueo del riesgo de la empresa Control de la pérdida máxima diaria (límite máximo del 4,0%)

Aplicación de microlotes (sólo 0,01-0,10 lotes )

) Suspensión automática de la negociación si la pérdida diaria es del 3,9

Cierre de posiciones el viernes a las 17:00 (eliminación del riesgo de brecha) Motor de scalping de 1 minuto Fusión de estocástico + desviación estándar : Opera sólo cuando (agotamiento estocástico) + (compresión de volatilidad) se alinean Filtra el 68% de las falsas rupturas mediante bandas de 1,8 desviaciones estándar.

: Paradas adaptables al diferencial basadas en ATR (diferencial máximo de 0,8)

Objetivo de proximidad del fondo de liquidez (precisión de 3-5 pips) Cuadro de mandos de scalping en tiempo real P&L M1 en tiempo real, cuenta atrás de noticias, mapa de volatilidad

Seguimiento diario del porcentaje de pérdidas (control del cumplimiento de la firma de intermediación)

Resumen de riesgo de posiciones abiertas

Requisitos críticos (no negociables)

Marco temporal M1 SOLO (falla en H1+) Símbolos EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (liquidez ECN bruta) Broker Raw ECN + <1.5ms latencia (IC Markets/Pepperstone Razor) Diferencial Max 0.8 avg (M1) - desactivado si >1.2 Ajuste de riesgo 0.5% por operación MAX (0.01-0.05 lotes)

Backtested Scalping Metrics (MT5 Strategy Tester)

Parámetro Resultado Relevancia Prop-Firm Tasa de Ganancias 68.2% Supera los controles de coherencia Promedio Beneficio 2,8 puntos Supera el coste del spread Pérdida máxima diaria 3,7% (configurable al 4%) Cumple con FTMO/MFF Evitación de noticias 100% de eventos de alto impacto Riesgo de explosión cero Reducción 8,1% (6 meses) Por debajo de los umbrales de las empresas de capital riesgo

Público objetivo

A quién va dirigido este EA Desafiantes de Prop firm (FTMO, The5%ers, MFF)

(FTMO, The5%ers, MFF) Scalpers que obedecen las reglas de microlotes (0,01-0,10)

(0,01-0,10) Traders que evitan religiosamente las noticias

Profesionales que exigen paneles de riesgo en tiempo real No diseñado para Estrategias de martingala/rejilla

Jugadores de noticias o cazadores de volatilidad

Operadores con marcos temporales H1+

Corredores con diferencial >1,2 (STP/mesa de operaciones)

Buscadores de "rendimientos diarios del 5%".

Protocolo de implantación

Pasos de la implantación Primera prueba : demo de 30 días en tiempo real del servidor (el filtro de noticias requiere un calendario real) Broker : Cuenta cruda ECN (IC Markets Razor) Gráfico : EURUSD M1 (GMT+0) Ajustes críticos : por favor vea las capturas de pantalla con los ajustes recomendados NewsFilter = true

MaxDailyLoss = 4.0

MinStochOversold = 25

StdDevMultiplier = 1.8 ADVERTENCIA: Desviarse de los límites temporales o de spread de M1 anula el cumplimiento de la prop-firm.

Exención de Riesgo (Conforme MQL5)

Operar implica riesgo. PipViper Quant cumple con las reglas de riesgo de la prop-firm - no garantiza ganancias. El rendimiento pasado (68.2% de ganancias, 8.1% de reducción) no asegura resultados futuros. Usar solo con brokers que cumplan especificaciones no negociables.

Acerca de PipViper Quant

Desarrollamos marcos específicos de scalping centrados en:

Preservación de capital en micro-negociaciones (0.01-0.10 lotes)

(0.01-0.10 lotes) Ejecución a prueba de noticias (100% evasión de eventos)

(100% evasión de eventos) Restricciones de liquidez M1 en el mundo real

Sostenibilidad a largo plazo

Este EA refleja disciplina de scalping - no exageraciones.