PipViper Quant
- Asesores Expertos
- Ilias Saoudi
- Versión: 6.4
- Activaciones: 5
Filosofía central
"La protección del capital no es una característica - es la estrategia".
PipViper Quant no persigue al mercado.
Opera sólo cuando las condiciones, la volatilidad, la liquidez y los límites de riesgo se alinean en el campo de batalla de 1 minuto.
Este EA esta diseñado para:
- Retos de la firma Prop y cuentas financiadas
- Traders que valoran la disciplina por encima del exceso de operaciones
- Scalpers que exigen el cumplimiento automático de las reglas
Características principales
Filtro de noticias avanzado
- Cero operaciones 300 segundos antes/durante/después de noticias de alto impacto (NFP, IPC, FOMC)
- Integración API del calendario económico en tiempo real (sin datos obsoletos)
Bloqueo del riesgo de la empresa
- Control de la pérdida máxima diaria (límite máximo del 4,0%)
- Aplicación de microlotes(sólo 0,01-0,10 lotes)
- Suspensión automática de la negociación si la pérdida diaria es del 3,9
- Cierre de posiciones el viernes a las 17:00 (eliminación del riesgo de brecha)
Motor de scalping de 1 minuto
- Fusión de estocástico + desviación estándar:
- Opera sólo cuando (agotamiento estocástico) + (compresión de volatilidad) se alinean
- Filtra el 68% de las falsas rupturas mediante bandas de 1,8 desviaciones estándar.
- Paradas adaptables al diferencial basadas en ATR (diferencial máximo de 0,8)
- Objetivo de proximidad del fondo de liquidez (precisión de 3-5 pips)
Cuadro de mandos de scalping en tiempo real
- P&L M1 en tiempo real, cuenta atrás de noticias, mapa de volatilidad
- Seguimiento diario del porcentaje de pérdidas (control del cumplimiento de la firma de intermediación)
- Resumen de riesgo de posiciones abiertas
Requisitos críticos (no negociables)
Marco temporal
M1 SOLO (falla en H1+)
Símbolos
EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (liquidez ECN bruta)
Broker
Raw ECN + <1.5ms latencia (IC Markets/Pepperstone Razor)
Diferencial
Max 0.8 avg (M1) - desactivado si >1.2
Ajuste de riesgo
0.5% por operación MAX (0.01-0.05 lotes)
Backtested Scalping Metrics (MT5 Strategy Tester)
|Parámetro
|Resultado
|Relevancia Prop-Firm
|Tasa de Ganancias
|68.2%
|Supera los controles de coherencia
|Promedio Beneficio
|2,8 puntos
|Supera el coste del spread
|Pérdida máxima diaria
|3,7% (configurable al 4%)
|Cumple con FTMO/MFF
|Evitación de noticias
|100% de eventos de alto impacto
|Riesgo de explosión cero
|Reducción
|8,1% (6 meses)
|Por debajo de los umbrales de las empresas de capital riesgo
Público objetivo
A quién va dirigido este EA
- Desafiantes de Prop firm (FTMO, The5%ers, MFF)
- Scalpers que obedecen las reglas de microlotes (0,01-0,10)
- Traders que evitan religiosamente las noticias
- Profesionales que exigen paneles de riesgo en tiempo real
No diseñado para
- Estrategias de martingala/rejilla
- Jugadores de noticias o cazadores de volatilidad
- Operadores con marcos temporales H1+
- Corredores con diferencial >1,2 (STP/mesa de operaciones)
- Buscadores de "rendimientos diarios del 5%".
Protocolo de implantación
Pasos de la implantación
- Primera prueba: demo de 30 días en tiempo real del servidor (el filtro de noticias requiere un calendario real)
- Broker: Cuenta cruda ECN (IC Markets Razor)
- Gráfico: EURUSD M1 (GMT+0)
- Ajustes críticos:
- por favor vea las capturas de pantalla con los ajustes recomendados
MaxDailyLoss = 4.0
MinStochOversold = 25
StdDevMultiplier = 1.8
Exención de Riesgo (Conforme MQL5)
Operar implica riesgo. PipViper Quant cumple con las reglas de riesgo de la prop-firm - no garantiza ganancias. El rendimiento pasado (68.2% de ganancias, 8.1% de reducción) no asegura resultados futuros. Usar solo con brokers que cumplan especificaciones no negociables.
Acerca de PipViper Quant
Desarrollamos marcos específicos de scalping centrados en:
- Preservación de capital en micro-negociaciones (0.01-0.10 lotes)
- Ejecución a prueba de noticias (100% evasión de eventos)
- Restricciones de liquidez M1 en el mundo real
- Sostenibilidad a largo plazo
Este EA refleja disciplina de scalping - no exageraciones.
PipViper Quant v2.1 | Solo MT5 | Cumple con FTMO/5%ers y las siguientes reglas financiadas | Backtested 2023-2026
Tolerancia cero con noticias. Estrictamente M1. Riesgo máximo: 0,5% por operación.