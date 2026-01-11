PipViper Quant

PipViper Quant - Marco Profesional de Prop-Firm Scalping
PipViper Quant
Marco profesional de Prop-Firm Scalping para MT5
"El beneficio no se caza - se extrae de zonas de liquidez de 3 pips. Todo lo demás es mitigación de riesgos".

Filosofía central

"La protección del capital no es una característica - es la estrategia".

PipViper Quant no persigue al mercado.

Opera sólo cuando las condiciones, la volatilidad, la liquidez y los límites de riesgo se alinean en el campo de batalla de 1 minuto.

Este EA esta diseñado para:

  • Retos de la firma Prop y cuentas financiadas
  • Traders que valoran la disciplina por encima del exceso de operaciones
  • Scalpers que exigen el cumplimiento automático de las reglas

Características principales

Filtro de noticias avanzado

  • Cero operaciones 300 segundos antes/durante/después de noticias de alto impacto (NFP, IPC, FOMC)
  • Integración API del calendario económico en tiempo real (sin datos obsoletos)

Bloqueo del riesgo de la empresa

  • Control de la pérdida máxima diaria (límite máximo del 4,0%)
  • Aplicación de microlotes(sólo 0,01-0,10 lotes)
  • Suspensión automática de la negociación si la pérdida diaria es del 3,9
  • Cierre de posiciones el viernes a las 17:00 (eliminación del riesgo de brecha)

Motor de scalping de 1 minuto

  • Fusión de estocástico + desviación estándar:
    • Opera sólo cuando (agotamiento estocástico) + (compresión de volatilidad) se alinean
    • Filtra el 68% de las falsas rupturas mediante bandas de 1,8 desviaciones estándar.
  • Paradas adaptables al diferencial basadas en ATR (diferencial máximo de 0,8)
  • Objetivo de proximidad del fondo de liquidez (precisión de 3-5 pips)

Cuadro de mandos de scalping en tiempo real

  • P&L M1 en tiempo real, cuenta atrás de noticias, mapa de volatilidad
  • Seguimiento diario del porcentaje de pérdidas (control del cumplimiento de la firma de intermediación)
  • Resumen de riesgo de posiciones abiertas

Requisitos críticos (no negociables)

Marco temporal

M1 SOLO (falla en H1+)

Símbolos

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (liquidez ECN bruta)

Broker

Raw ECN + <1.5ms latencia (IC Markets/Pepperstone Razor)

Diferencial

Max 0.8 avg (M1) - desactivado si >1.2

Ajuste de riesgo

0.5% por operación MAX (0.01-0.05 lotes)

Backtested Scalping Metrics (MT5 Strategy Tester)

Parámetro Resultado Relevancia Prop-Firm
Tasa de Ganancias 68.2% Supera los controles de coherencia
Promedio Beneficio 2,8 puntos Supera el coste del spread
Pérdida máxima diaria 3,7% (configurable al 4%) Cumple con FTMO/MFF
Evitación de noticias 100% de eventos de alto impacto Riesgo de explosión cero
Reducción 8,1% (6 meses) Por debajo de los umbrales de las empresas de capital riesgo

Público objetivo

A quién va dirigido este EA

  • Desafiantes de Prop firm (FTMO, The5%ers, MFF)
  • Scalpers que obedecen las reglas de microlotes (0,01-0,10)
  • Traders que evitan religiosamente las noticias
  • Profesionales que exigen paneles de riesgo en tiempo real

No diseñado para

  • Estrategias de martingala/rejilla
  • Jugadores de noticias o cazadores de volatilidad
  • Operadores con marcos temporales H1+
  • Corredores con diferencial >1,2 (STP/mesa de operaciones)
  • Buscadores de "rendimientos diarios del 5%".

Protocolo de implantación

Pasos de la implantación

  1. Primera prueba: demo de 30 días en tiempo real del servidor (el filtro de noticias requiere un calendario real)
  2. Broker: Cuenta cruda ECN (IC Markets Razor)
  3. Gráfico: EURUSD M1 (GMT+0)
  4. Ajustes críticos:
  5. por favor vea las capturas de pantalla con los ajustes recomendados
NewsFilter = true
MaxDailyLoss = 4.0
MinStochOversold = 25
StdDevMultiplier = 1.8
ADVERTENCIA: Desviarse de los límites temporales o de spread de M1 anula el cumplimiento de la prop-firm.

Exención de Riesgo (Conforme MQL5)

Operar implica riesgo. PipViper Quant cumple con las reglas de riesgo de la prop-firm - no garantiza ganancias. El rendimiento pasado (68.2% de ganancias, 8.1% de reducción) no asegura resultados futuros. Usar solo con brokers que cumplan especificaciones no negociables.

Acerca de PipViper Quant

Desarrollamos marcos específicos de scalping centrados en:

  • Preservación de capital en micro-negociaciones (0.01-0.10 lotes)
  • Ejecución a prueba de noticias (100% evasión de eventos)
  • Restricciones de liquidez M1 en el mundo real
  • Sostenibilidad a largo plazo

Este EA refleja disciplina de scalping - no exageraciones.

PipViper Quant v2.1 | Solo MT5 | Cumple con FTMO/5%ers y las siguientes reglas financiadas | Backtested 2023-2026

Tolerancia cero con noticias. Estrictamente M1. Riesgo máximo: 0,5% por operación.

Marco de negociación profesional de Prop-Firm
