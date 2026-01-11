M5 Scalp Wick Entry Arrows

M5 Scalp Flechas de Entrada de Mecha

Este indicador muestra dos tipos independientes de flechas directamente en el gráfico. Ambos tipos de flechas se calculan estrictamente a partir de los datos de M5, mientras que el indicador puede adjuntarse a cualquier marco temporal para una cómoda visualización y análisis. Las flechas ayudan a marcar visualmente los posibles momentos de interés sin sobrecargar el gráfico. Puede ajustar el tamaño de la flecha y los colores en la configuración para que coincida con su plantilla. Probado en XAUUSD (Oro) y EURUSD.