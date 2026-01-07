Sweet Spot MT4

Sweet Spot destaca automáticamente una zona óptima de retroceso en el gráfico para ayudar a planificarlas entradas de continuación de la tendencia.

La zona se calcula en untramo de tendencia seleccionado por el usuario arrastrando una línea de referencia vertical y se dibujasólo cuando es necesario, manteniendo los gráficos limpios y despejados por defecto.

Sweet Spot está diseñado para ayudar aplanificar operaciones de forma estructurada y basada en reglas, manteniendo una visión clara de la acción del precio en todo momento.



Características principales: