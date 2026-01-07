Sweet Spot MT4

Sweet Spot destaca automáticamente una zona óptima de retroceso en el gráfico para ayudar a planificarlas entradas de continuación de la tendencia.

La zona se calcula en untramo de tendencia seleccionado por el usuario arrastrando una línea de referencia vertical y se dibujasólo cuando es necesario, manteniendo los gráficos limpios y despejados por defecto.

Sweet Spot está diseñado para ayudar aplanificar operaciones de forma estructurada y basada en reglas, manteniendo una visión clara de la acción del precio en todo momento.


Características principales:

  • Detección de puntos dulces en un tramo de tendencia seleccionado por el usuario.

  • Zona Sweet Spot basada en el rango de retroceso 38,2%-61,8% (totalmente personalizable)

  • Colores personalizables
  • La zona se dibuja sólo cuando es necesario - gráficos limpios por defecto

Contexto de mercado:

El concepto de Sweet Spot se alinea con los principios descritos porW.D. Gann, quien observó que los mercados a menudo retroceden alrededordel 50% de un movimiento anterior antes de continuar en la dirección de la tendencia. Este punto medio se trata como unazona de decisión, no como un nivel de entrada ciego, y se utiliza aquí como referencia dentro de una zona de retroceso más amplia.


Aviso del Probador de Estrategias:

En el Probador de Estrategias, la herramienta "Sweet Spot" funciona parcialmente, ya que la selección manual de la tendencia no está soportada. Se utiliza una pierna de tendencia aleatoria sólo con fines de demostración y no refleja el comportamiento de las operaciones en vivo.


