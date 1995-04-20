Instant Pitchfork for MT4
- Indicadores
- Part-time Day Trader
- Versión: 2.1
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 15
Un clic. Estructura de horquilla perfecta.
El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos.
Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio.
Rápido, preciso y consistente - diseñado para los operadores que confían en la estructura instantánea de paradas, entradas y objetivos.
Compatible con las horquillas de Andrews, Schiff y Schiff modificado. Funciona con cualquier símbolo y marco temporal.
Manual del Pitchfork Instantáneo
- Fije el indicador a un gráfico limpio.
- Los puntos de anclaje válidos se marcan automáticamente.
- Arrastre la línea V hacia la izquierda (en modo Arrastrar) o haga clic en cualquier ancla (en modo Clic) para dibujar una horquilla.
Aviso del Probador de Estrategias: Sólo se soporta en modo clic. La selección del ancla de la línea de arrastre no está disponible.
Comentarios y reportes de errores pueden ser enviados en la sección de comentarios.