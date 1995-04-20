Instant Pitchfork for MT4

Un clic. Estructura de horquilla perfecta.

El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos.

Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio.

Rápido, preciso y consistente - diseñado para los operadores que confían en la estructura instantánea de paradas, entradas y objetivos.
Compatible con las horquillas de Andrews, Schiff y Schiff modificado. Funciona con cualquier símbolo y marco temporal.


Manual del Pitchfork Instantáneo

  1. Fije el indicador a un gráfico limpio.
  2. Los puntos de anclaje válidos se marcan automáticamente.
  3. Arrastre la línea V hacia la izquierda (en modo Arrastrar) o haga clic en cualquier ancla (en modo Clic) para dibujar una horquilla.


Aviso del Probador de Estrategias: Sólo se soporta en modo clic. La selección del ancla de la línea de arrastre no está disponible.

Comentarios y reportes de errores pueden ser enviados en la sección de comentarios.


