Bank Levels Tracker for MT4

Si no puedes vencerlos, únete a ellos.
Opere donde las instituciones buscan liquidez.

El rastreador de niveles de bancos identifica las zonas de precios institucionales donde suelen producirse los stop-hunts, justo más allá de los máximos y mínimos obvios donde se agrupan los stops minoristas.
Estos "niveles de bancos" se trazan en tiempo real, nunca se repintan y activan alertas instantáneas cuando el precio los alcanza.

Diseñado para operadores que operan con niveles de bancos directamente, o los utilizan como confluencia de alta probabilidad para entradas más oportunas.


Cómo funciona Bank Levels Tracker:

Los stop-loss minoristas suelen acumularse justo después de máximos y mínimos claros. Las instituciones suelen empujar el precio hacia estas zonas para acceder a la liquidez.

El Rastreador de niveles bancarios marca estas zonas con antelación y supervisa la interacción de los precios automáticamente. Cuando se alcanza un nivel, la herramienta proporciona una señal visual clara y una alerta opcional.

Los niveles activados permanecen visibles en el gráfico para su revisión, análisis y aprendizaje.


Características principales

Múltiples modos de niveles
Elija entre los modos scalping, intradía o swing, cada uno disponible en variantes agresivas o conservadoras.

Nivelesno repintados
Los niveles están ligados al precio y permanecen constantes en todos los marcos temporales.

Control de sesgo direccional
Filtre instantáneamente los niveles para mostrar sólo las zonas superiores (sesgo corto) o inferiores (sesgo largo).

Indicador ADR en el gráfico
Identifique los niveles que se extienden más allá del rango diario, donde el agotamiento y los retrocesos son más probables.

Transparencia total
Los niveles activados permanecen en el gráfico para su revisión y análisis posterior a la operación.


Modos de alerta

El modo de alerta preferido puede seleccionarse en los ajustes de entrada.

Modo de alertas automáticas
Supervisa automáticamente todos los niveles y emite una alerta cada vez que el precio alcanza uno de ellos. Ideal cuando no es posible observar la pantalla.

Modo de AlertasManual
Coloca alertas haciendo clic directamente en un nivel.

Las alertas se pueden establecer sobre:

  • Niveles nuevos, no tocados.
  • Niveles previamente cazados con stop. Esto es especialmente útil para los operadores que vuelven a probar niveles después de un stop inicial.

Las alertas en este modo se cancelan automáticamente cuando cambia el marco temporal del gráfico, eliminando la molestia de la gestión manual de alertas.


Uso del Rastreador de Niveles de Banco para Entrar en el Mercado

Cuando se operan niveles de banco como un enfoque independiente, se recomienda la confirmación, por ejemplo, un cierre de vela más allá del nivel después de un stop-run.

Cuando se utilizan como confluencia dentro de otra estrategia, las operaciones se pueden tomar cuando se activan las alertas, lo que permite precios de entrada más favorables.


Mejorar la consistencia de las operaciones

No todos los stop-run conducen a una inversión.

Los resultados más comunes son:

  • Reversión del stop-run: el precio se recupera tras obtener liquidez.
  • Continuación del stop-run: el precio continúa una vez que se liquidan las posiciones débiles.

Para mejorar la coherencia:

Esperar la confirmación después de un stop-run

  • Alinee los niveles con los principales soportes/resistencias o con las EMA de plazos superiores.
  • Céntrese en los niveles más allá de la ADR, donde el agotamiento es más probable.
  • Los niveles nunca se repintan al cambiar de marco temporal, lo que hace que esta confluencia sea fiable.


Aviso para probadores de estrategias:

En el Probador de Estrategias, la funcionalidad es limitada. Para las pruebas, utilice el marco temporal M15 y seleccione Niveles Intradía - Modo Conservador.


    Productos recomendados
    Market Perspective Structure Indicator MT4
    Mykola Khandus
    Indicadores
    Visión general El Indicador de Estructura de Perspectiva de Mercado es un indicador completo de MetaTrader diseñado para proporcionar a los operadores un análisis detallado de la estructura del mercado a través de múltiples marcos temporales. Identifica y visualiza los elementos clave de la acción del precio, incluidos los máximos y mínimos oscilantes, la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHOCH), las estructuras internas, los máximos/mínimos iguales, los niveles de prima/de
    Alpha Trend Mt4 Signs
    Guang Jun Huang
    Indicadores
    Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
    KT Renko Patterns MT4
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    2.33 (3)
    Indicadores
    KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
    Koala Supply Demand
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (2)
    Indicadores
    Presentamos el indicador de oferta y demanda Koala para MetaTrader 4 (lo invitamos a compartir su opinión o comentarios, ya sean positivos o negativos, para que otros operadores puedan beneficiarse de su experiencia). Bienvenido al Indicador de Oferta y Demanda Koala. Este indicador está diseñado para identificar zonas de oferta y demanda ininterrumpidas. Puede ayudar al trader a ver el mercado como áreas de zona; puede observar cómo el precio respeta algunas zonas poderosas. Este indicador tam
    FREE
    Voenix
    Lorentzos Roussos
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Patrones armónicos , escáner y comerciante  Patrones incluidos: patrón ABCD patrón garley patrón de murciélago patrón de cifrado 3Patrón de unidades patrón de cisne negro Patrón de cisne blanco Patrón Quasimodo o patrón Over Under Patrón de murciélago alternativo patrón de mariposa Patrón de cangrejo profundo patrón de cangrejo patrón de tiburón Patrón FiveO patrón de cabeza y hombros patrón de triángulo ascendente Patrón uno dos tres Y 8 patrones personalizados Voenix es un escáner de patrones
    PZ Harmonacci Patterns
    PZ TRADING SLU
    3.17 (6)
    Indicadores
    Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
    Antabod Gamechanger
    Rev Anthony Olusegun Aboderin
    Indicadores
    *Antabod GameChanger Indicator - Transforme sus operaciones ¿Está cansado de perseguir tendencias demasiado tarde o de dudar de sus operaciones? ¡El *Antabod GameChanger Indicator* está aquí para *revolucionar su estrategia de trading* y darle la ventaja que necesita en los mercados! ¿Por qué elegir GameChanger? *Detección Precisa de Tendencias* - GameChanger identifica los cambios de tendencia con *precisión milimétrica*, asegurando que usted entre y salga de las operaciones en el momento
    FreqoMaster
    Stanislav Korotky
    Indicadores
    La idea principal de este indicador es el análisis y la predicción de los tipos mediante la transformada de Fourier. El indicador descompone los tipos de cambio en armónicos principales y calcula su producto en el futuro. El indicador muestra 2 marcas de precios en el historial, que representan el rango de precios en el pasado, y 2 marcas de precios en el futuro con la previsión del movimiento de los precios. La decisión de compra o venta y el tamaño de la ganancia se muestran en una etiqueta de
    Fractal Zig Zag
    Mikhail Nazarenko
    Indicadores
    Una versión profesional del indicador ZigZag para visualizar la estructura de los movimientos de precios por fractales. Fractal ZigZag corrige los defectos de la versión estándar del indicador ZigZag MT4. Utiliza la acción del precio y un algoritmo de filtrado único para determinar los fractales. Adecuado para todo tipo de trading. ¡¡¡Ideal para el comercio de acuerdo con el patrón de WM "Sniper" estrategia !!! Características Marca el lugar de reversión del precio durante la formación de un n
    Harmonic 3Drives
    Sergey Deev
    Indicadores
    El indicador detecta y muestra 3 Drives patrón armónico (ver la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez com
    Day Pattern
    Oleksandr Martsynyshen
    Indicadores
    Descripción: - Day Pattern - un indicador que ayuda a identificar patrones de cambios de precios para el desarrollo de algoritmos y estrategias de negociación. ¿Para quién es esta herramienta? - Para desarrolladores de estrategias y algoritmos de negociación. - Operadores a medio y largo plazo. Marcos temporales H1-W1. Características del indicador: - Hay una función de exportación de los valores del indicador a un archivo de formato csv. - Utilizando el panel de información, puede reali
    Trend Ray
    Andriy Sydoruk
    Indicadores
    El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
    Harmonic Patterns by ZZ MT4
    Mykola Khandus
    Indicadores
    Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
    LordTrendSignal
    Igor Pereira Calil
    Indicadores
    LordTrendSignal es un indicador del mercado financiero para Meta Trader que comprueba las señales a través de tendencias y velas, funciona en todos los TimeFrames (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). LordTrendSignal comprueba la señal a través de tendencias y velas y le informa a través de notificaciones, alertas por correo electrónico y push en la pantalla automática. La flexibilidad de tendencia de LordTrendSignal es alta, sin embargo, junto con otros de nuestros indicadores LordAutoFibonacci y
    Fibo World
    Pavel Verveyko
    Indicadores
    El indicador construye un análisis gráfico basado en la teoría de Fibonacci. Fibo Fan se utiliza para el análisis de los impulsos y correcciones del movimiento. Las líneas de reversión (2 líneas en la base del abanico de Fibonacci) se utilizan para analizar la dirección de los movimientos. El indicador muestra la de 4 la línea objetivo en cada dirección. El indicador tiene en cuenta la volatilidad del mercado. Si el precio está por encima de las líneas de inversión, tiene sentido considerar la
    ATeam Divergence
    Hoang Ngoc Thach
    Indicadores
    El CCI Divergence es un indicador razonablemente útil en sí mismo, pero es aún más eficaz cuando se utiliza con el comercio de patrones de divergencia. La señal del indicador CCI Divergence es una de las señales más potentes entre los indicadores que existen en el mercado. Aquí está la nueva versión del Indicador de Divergencia usando el método CCI, con más mejoras. Las divergencias indican un potencial punto de inversión porque el momento direccional no confirma el precio. Una divergencia alci
    PZ Support Resistance
    PZ TRADING SLU
    3.33 (3)
    Indicadores
    ¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
    Harmonic ABCD
    Sergey Deev
    Indicadores
    El indicador detecta y muestra el patrón armónico AB=CD en el gráfico según el esquema proporcionado en la captura de pantalla. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no requiere instalación adicional). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca no sólo la figura completa, sino también el momento de su formación. Durante la formaci
    Fourteen plus nine TD Sequential
    MOHAMMED IMAD HUSSEIN BASSEE
    Indicadores
    Catorce más nueve ¿Para qué sirve? Aplicar el TD Secuencial de Tom DeMark sirve para identificar un punto de precio en el que una tendencia alcista o bajista se agota y se invierte. . ¿Cuáles son los principales componentes del TD Sequential? TD Sequential tiene dos partes - TD Setup y TD Countdown. La primera fase de TD Sequential comienza con un TD Setup y se completa con un 9 count. Cuando la cuenta de 9 se completa, es en ese punto, una pausa de precios, retroceso de precios, o inversión es
    Auto Fibo Pro m
    DMITRII GRIDASOV
    Indicadores
    El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
    RenkoButterfly
    Sergey Deev
    Indicadores
    El indicador muestra barras Renko en el gráfico, las utiliza para trazar el ZigZag - líneas de tendencia que conectan los mínimos y máximos locales del movimiento del precio, y los destaca basándose en los patrones de Gartley, mostrando los posibles puntos de reversión del precio. Renko - visualización especializada de la acción del precio, en la que el gráfico no se muestra en cada barra del marco de tiempo, sino sólo bajo la condición de que el precio haya pasado más del número especificado de
    FreqoMeterForecast
    Stanislav Korotky
    Indicadores
    La idea principal de este indicador es el análisis y la predicción de los tipos mediante la transformada de Fourier. El indicador descompone los tipos de cambio en armónicos principales y calcula su producto en el futuro. Usted puede utilizar el indicador como un producto independiente, pero para una mejor precisión de predicción hay otro indicador relacionado - FreqoMaster - que utiliza FreqoMeterForecast como motor backend y combina varias instancias de FreqoMeterForecast para diferentes banda
    Owl smart levels
    Sergey Ermolov
    4.24 (37)
    Indicadores
    Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
    Equidistant channel Window
    Valeriy Medvedev
    Indicadores
    Este indicador es la continuación lógica del conocido indicador de canal equidistante: https://www.mql5.com/en/market/product/8723. El objetivo principal del indicador es la visualización de los niveles de precios relativos al canal paralelo utilizando los niveles de Fibo Bobokus en una ventana separada y el historial de precios. Esto a menudo permite pronosticar el movimiento futuro del precio con un grado suficientemente alto de probabilidad. La ecuación de cálculo de los niveles Fibo es la si
    Fibonacci Confluence Higher TF
    Minh Truong Pham
    Indicadores
    Fibonacci Confluence Toolkit es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios mediante la combinación de señales y patrones clave del mercado. Destaca áreas de interés en las que se prevén acciones o reacciones significativas de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Su singularidad radica en que se bas
    ForexdivergencePS
    Mikhail Bilan
    Indicadores
    ¡Buenos días! A su atención el indicador ForexdivergencePS puede no ser el más nuevo en la estrategia de negociación El indicador Forex detecta y muestra divergencias descendentes y ascendentes en el gráfico. Cuando se forma un nuevo patrón, se activa una ventana emergente. Se forma una flecha en el gráfico que muestra el tipo de fenómeno y ayuda a abrir una orden en la dirección óptima. Los amigos de los operadores califican la eficacia de la herramienta como superior a la media. Se pueden
    SimSim Waves Indicator
    Aleksandr Tyunev
    Indicadores
    Indicador. "Indicador de onda o Indicador Ma". Utilizando 23 indicadores estándar y el algoritmo del autor, se calculan los niveles de compras (de 0 a +100) y ventas (de 0 a -100). Luego, utilizando los niveles calculados, el "Indicador de onda" dibuja una onda con 21 promedios móviles. El número de onda es igual al período promedio de los niveles calculados. Ondas n. 1 - 7 promedios móviles rápidos Ondas de los promedios móviles promedio No. 8-14 Olas de los promedios móviles lentos No. 15-2
    Key level wedge pro
    Presley Annais Tatenda Meck
    5 (1)
    Indicadores
    Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques de Órdenes y las zonas de Oferta y Demanda, lo que facilita la visualización de las zonas de mayor marco temporal en el marco tempo
    RSI Divergence with FVG Signal MT4
    Cao Minh Quang
    Indicadores
    El indicador RSI Divergence + FVG Signal combina el Relative Strength Index (RSI) Divergence con la detección del Fair Value Gap (FVG) para generar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas tanto en los cambios de momentum como en las zonas de desequilibrio institucional. Características principales: Detección de divergencias del RSI: Identifica divergencias alcistas/bajistas tanto regulares como ocultas entre el precio y el RSI. Las divergencias indican posibles cambios o continuac
    Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
    Sergey Efimenko
    4.67 (3)
    Indicadores
    El indicador muestra patrones armónicos en el gráfico   sin repintar   con el mínimo retraso posible. La búsqueda de la parte superior de los indicadores se basa en el principio de onda del análisis de precios. La configuración avanzada le permite elegir parámetros para su estilo de negociación. En la apertura de una vela (barra), cuando se forma un nuevo patrón, se fija una flecha de la dirección probable del movimiento del precio, que permanece sin cambios. El indicador reconoce los siguientes
    Los compradores de este producto también adquieren
    Gann Made Easy
    Oleg Rodin
    4.83 (150)
    Indicadores
    Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (101)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Indicadores
    Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
    Game Changer Indicator
    Vasiliy Strukov
    4.67 (9)
    Indicadores
    Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
    M1 Sniper
    Oleg Rodin
    4.89 (18)
    Indicadores
    M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
    Apollo SR Master
    Oleg Rodin
    5 (1)
    Indicadores
    Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
    Smc Blast Signal
    Mohit Dhariwal
    5 (2)
    Indicadores
    OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (20)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Currency Strength Exotics
    Bernhard Schweigert
    4.88 (33)
    Indicadores
    ¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
    Currency Strength Wizard
    Oleg Rodin
    4.84 (55)
    Indicadores
    Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
    Trend indicator AI
    Ramil Minniakhmetov
    4.95 (76)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    SMC Easy Signal
    Mohamed Hassan
    4.73 (15)
    Indicadores
    Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Indicadores
    Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
    Market Structure Patterns MT4
    Samuel Manoel De Souza
    5 (17)
    Indicadores
    Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
    Advanced Supply Demand
    Bernhard Schweigert
    4.91 (296)
    Indicadores
    ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
    M1 Arrow
    Oleg Rodin
    5 (19)
    Indicadores
    Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Indicadores
    Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Indicadores
    Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
    FX Volume
    Daniel Stein
    4.62 (37)
    Indicadores
    FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
    Day Trader Master
    Oleg Rodin
    5 (15)
    Indicadores
    Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
    Scalper Vault
    Oleg Rodin
    5 (34)
    Indicadores
    Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
    PZ Lopez Trend MT4
    PZ TRADING SLU
    Indicadores
    Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
    Index Statistics and Session Level Analysis
    LEE SAMSON
    Indicadores
    Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
    PRO Renko System
    Oleg Rodin
    5 (29)
    Indicadores
    El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
    Trend Screener
    STE S.S.COMPANY
    4.79 (95)
    Indicadores
    Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
    Market Structure Break Out
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (8)
    Indicadores
    Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
    WaveTheoryFully automatic calculation
    Kaijun Wang
    5 (3)
    Indicadores
    ¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
    Otros productos de este autor
    Draggable Candle Timer MT5
    Part-time Day Trader
    5 (4)
    Utilidades
    El temporizador de velas arrastrable es una cuenta atrás limpia y mínima hasta el cierre de la siguiente vela. Totalmente personalizable y libremente arrastrable, se puede colocar en cualquier lugar en el gráfico sin interferir con el comercio o el análisis. El temporizador se ejecuta en el reloj del sistema, evitando los fallos y retrasos comunes en los temporizadores de velas que se basan en el reloj de Market Watch. Se puede habilitar una alerta opcional de cierre de vela para los operadores
    FREE
    Instant Pitchfork for MT4
    Part-time Day Trader
    Indicadores
    Un clic. Estructura de horquilla perfecta. El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos. Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio. Rápido, preciso y consistente - diseñado para los operadores que confían en la estructura instantánea de paradas, entradas y
    SR Heatmap NZD
    Part-time Day Trader
    Indicadores
    El mapa térmico SR muestra un mapa térmico de soportes y resistencias fácil de leer, basado en el volumen negociado , que destaca las zonas de precios importantes dentro de un rango de mercado reciente en las que es más probable que el precio reaccione. Siempre visible en el gráfico, el mapa térmico sirve como guía visual para ayudar a planificar la entrada de operaciones en los niveles de precios más favorables. Como herramienta de soporte y resistencia, también puede ayudar a identificar área
    FREE
    Body Break Confirmer MT5
    Part-time Day Trader
    5 (1)
    Indicadores
    Confirmación de rotura de cuerpo - Entry Alerter. Alertas de rotura de cuerpo de vela basadas en reglas para una confirmación objetiva del impulso. Coloque las alertas manualmente con un solo clic. Las alertas se activan cuando el precio rompe más allá del cuerpo de la vela anterior - sin lógica de caja negra, sin reglas ocultas. Diseñado para operadores basados en niveles que desean una confirmación de entrada clara sin tener que mirar constantemente los gráficos. Cómo funciona: Compruebe el
    FREE
    MT4 Sessions Indicator
    Part-time Day Trader
    5 (3)
    Indicadores
    El indicador MT4 Sessions destaca las sesiones de negociación directamente en el gráfico mostrándolas con velas de colores. Ayuda a los operadores a ver rápidamente cuándo se produjo la acción del precio durante determinadas sesiones de mercado o momentos del día. Es especialmente útil para los operadores que trabajan con perfiles de volumen, zonas de oferta y demanda, o estrategias basadas en niveles, donde el momento de un movimiento es tan importante como el nivel de precios. Al separar vis
    FREE
    MiniWatch FX28
    Part-time Day Trader
    4 (1)
    Indicadores
    Vea la acción del precio de hasta 28 símbolos de Market Watch a la vez , ideal para detectar patrones gráficos negociables como banderas, triángulos y canales sin distracciones. Nuevo: Ahora puede añadir indicadores a todos los minigráficos para mejorar el análisis. Características principales: 28 Símbolos en una Vista - Escanee instantáneamente múltiples mercados para detectar configuraciones comerciales más rápido. Soporte de Indicadores - Añada su indicador favorito de manera uniforme a todos
    FREE
    Draggable Candle Timer
    Part-time Day Trader
    5 (2)
    Utilidades
    El temporizador de velas arrastrable es una cuenta atrás limpia y mínima hasta el cierre de la siguiente vela. Totalmente personalizable y libremente arrastrable, se puede colocar en cualquier lugar en el gráfico sin interferir con el comercio o el análisis. El temporizador se ejecuta en el reloj del sistema, evitando los fallos y retrasos comunes en los temporizadores de velas que se basan en el reloj de Market Watch. Se puede habilitar una alerta opcional de cierre de vela para los operadores
    FREE
    Auto Fib SR MT4
    Part-time Day Trader
    Indicadores
    Superposición automática de niveles Fibonacci con control manual de sobrescritura. Dibuja y actualiza automáticamente niveles precisos de soporte y resistencia basados en Fibonacci - anclados mecha a mecha, sin reajuste manual. Sobrescritura manual incluida: ajuste los anclajes de Fibonacci en cualquier momento para un control total. Obtenga la flexibilidad de las herramientas manuales de Fibonacci con la consistencia de la automatización. Cómo usar Auto Fib: Auto Fib SR detecta automáticament
    Bank Levels Tracker for MT5
    Part-time Day Trader
    Indicadores
    Si no puede vencerlos, únase a ellos. Opere donde las instituciones buscan liquidez. El rastreador de niveles de bancos identifica las zonas de precios institucionales donde suelen producirse los stop-hunts, justo más allá de los máximos y mínimos obvios donde se agrupan los stops minoristas. Estos "niveles de bancos" se trazan en tiempo real, nunca se repintan y activan alertas instantáneas cuando el precio los alcanza. Diseñado para operadores que operan con niveles de bancos directamente, o
    Instant Pitchfork for MT5
    Part-time Day Trader
    Indicadores
    Un clic. Estructura de horquilla perfecta. El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos. Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio. Rápido, preciso y consistente - diseñado para operadores que confían en una estructura instantánea para sus stops, entradas y
    Auto Fib SR
    Part-time Day Trader
    Indicadores
    Superposición automática de niveles Fibonacci con control manual de sobrescritura. Dibuja y actualiza automáticamente niveles precisos de soporte y resistencia basados en Fibonacci, anclados de mecha a mecha, sin reajustes manuales. Sobreescritura manual incluida: ajuste los anclajes Fibonacci en cualquier momento para un control total. Obtenga la flexibilidad de las herramientas Fibonacci manuales con la consistencia de la automatización. Cómo usar Auto Fib: Auto Fib SR detecta automáticament
    Entry Confirm
    Part-time Day Trader
    Indicadores
    Deje de adivinar entradas. Confírmelas. Entry Confirm proporciona alertas de confirmación basadas en reglas con un solo clic para entradas de operaciones objetivas. Las alertas se colocan manualmente y se activan sólo cuando se cumplen sus condiciones. Sin señales automáticas. Sin repintado. Sin lógica de caja negra. Construido para las entradas - e igualmente eficaz para la escala en el tiempo, y los ajustes de stop-loss utilizando un método coherente, basado en reglas. Métodos de confirmaci
