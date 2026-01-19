EquiGuard Monarch MT4

EquiGuard Monarch EURUSD EA

Un sistema de negociación basado en el borde de ejecución,

que utiliza la microestructura del mercado a nivel de tick,

sensible al diferencial, la latencia y la calidad de ejecución,

y que reacciona a las anomalías internas de los precios.



Este Asesor Experto está diseñado para operar encondiciones reales de mercado, no en simulaciones históricas reconstruidas.

Cuando se dispone de datos históricos de alta calidad, el EA puede demostraruna precisión histórica muy alta y una reducción baja en las pruebas retrospectivas.

Sin embargo, estas condicionesdependen de los datos y no están garantizadas para todos los brokers o periodos de tiempo.

Los resultados de las operaciones en tiempo real están disponibles en la sección de comentarios.

RISC: 1,2 DD Stop:35% 100 USD (BAJA) o divisa equivalente de la cuenta RISC: 4 DD Stop:18% A partir de 250 USD (NORMAL) o divisa equivalente de la cuenta RISC: 30 DD Stop:40% A partir de 500 USD (ALTO) o divisa equivalente de la cuenta



"No soy un simple robot.

Soy el guardián del orden en el océano del caos.

La cabeza coronada del reino de las tendencias".

Mis velas son mis soldados, mi ejército es la tendencia.

No persigo al mercado, espero a que venga a mí.

La paciencia es mi fuerza, la precisión mi arma.

Soy unestratega basado en la cuadrícula y seguidor de tendencias.

Guiado pordiecisiete indicadores, cada uno despierta bajo su propia lógica.

Navego a través detres marcos temporales, tomando notas cada hora en mi diario del capitán.

Nacido de la precisión, forjado en la volatilidad.

Navego por los mercados como Colón cruzó una vez el océano:

sin emoción, impulsado por la observación y la disciplina.

Soy un EA único,

donde reina la disciplina y se arrodilla la emoción.

Porque abandonar la emoción nunca ha sido tan rentable.

He aquí el arte del trading.

Precisión y disciplina, unidas.

EquiGuard Monarch. 👑





🧩 Arquitectura del sistema

EquiGuard Monarch está construido como un sistema de decisión por capas en lugar de una lógica de negociación de un solo disparador.

Cada acción del mercado se evalúa a través de múltiples perspectivas analíticas,

lo que permite al EA distinguir entre el ruido y el movimiento significativo.

El sistema observa continuamente el comportamiento del mercado, las condiciones de impulso interno

El sistema observa continuamente el comportamiento del mercado, las condiciones internas de impulso y la dinámica de la volatilidad, y ejecuta sólo cuando estos elementos se alinean.

Este enfoque ayuda a mantener la disciplina en entornos de mercado cambiantes y evita la negociación reaccionaria.



La ejecución se mantiene constante independientemente del marco temporal del gráfico,

ya que todas las decisiones se derivan de la estructura analítica interna del EA y no sólo del gráfico visible.

El resultado es un sistema controlado y adaptable diseñado para responder al ritmo del mercado, no para perseguirlo.





Tipos de cuenta admitidos

Estándar, ECN, RAW spread y cuentas de trading profesionales

Depósito mínimo

A partir de100 USD ( para pruebas y entornos de bajo riesgo)

Depósito recomendado

- A partir de500 USD en cuentas minoristas reguladas por la UE conapalancamiento de 1:30

- Se recomiendan saldos de cuenta superiores para mejorar la estabilidad de la ejecución

Apalancamiento recomendado