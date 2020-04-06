PapiSnr
- Asesores Expertos
- Gun Gun Gunawan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
SNR Break es un Asesor Experto profesional diseñado para capturar el fuerte impulso cuando el precio rompe los niveles clave de Soporte y Resistencia. Equipado con un algoritmo automático de mapeo de zonas, este EA lee la estructura del mercado en tiempo real, filtra las falsas rupturas y ejecuta entradas muy precisas alineadas con el impulso del mercado.
Este robot es ideal para los operadores que desean beneficiarse de las oportunidades de ruptura sin necesidad de supervisar los gráficos constantemente.
Mapeo automático de soportes y resistencias
El EA automáticamente:
Detecta las zonas de SNR más fuertes
Actualiza los niveles a medida que evoluciona la estructura del mercado
Identifica zonas de ruptura de alta probabilidad
No requiere dibujo manual - todo está automatizado.
Motor de ruptura de alta precisión
Cuando el precio rompe un nivel SNR:
El EA espera a que se confirme el cierre de la vela
Evita el ruido y las falsas rupturas
Entra sólo cuando se valida el impulso
Esto garantiza entradas de mayor calidad y un riesgo más controlado.
Compatibilidad Multi-Pair & Multi-Timeframe
Funciona de forma óptima en:
Los principales pares de divisas
Oro (XAUUSD)
Índices
Cripto (enfoque técnico puro)
Marco temporal recomendado: M5 - H1
ORO M5 SOPORTE RESISTENCIA
Forex H1 SOPORTE RESISTENCIA
Sin métodos de trading peligrosos
EA NO utiliza:
Martingala ❌
Cuadrícula ❌
Promedio ❌
Abre posiciones sólo en base a señales de trading limpias y confirmadas.
Cómo funciona la estrategia de ruptura de SNR
EA detecta y actualiza las zonas clave de Soporte-Resistencia
Espera una ruptura válida con cierre de vela
Entra en el impulso de continuación confirmado
Coloca el stop loss de forma segura detrás de la zona SNR
Utiliza un take profit basado en la estructura o de arrastre
Cierra automáticamente las operaciones cuando se alcanzan los objetivos o el impulso se debilita
El EA ha sido probado en:
Tendencia y condiciones de mercado laterales
Datos reales
Periodos a largo plazo
Los resultados muestran una gran consistencia y un bajo drawdown (dependiendo de la configuración de riesgo elegida).
Ideal para:
Operadores de ruptura
Operadores basados en SNR
Seguidores de tendencias
Inversores con bajas pérdidas
Operadores que buscan un sistema totalmente automatizado y disciplinado
SNR Break es un robot de negociación centrado en las rupturas, diseñado para capturar rupturas de soporte-resistencia utilizando un enfoque técnico limpio, preciso y seguro. Con detección automática de zonas y estricta validación de rupturas, este EA ofrece un rendimiento consistente y estable para el trading a largo plazo.