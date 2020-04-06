PapiSnr

SNR Break es un Asesor Experto profesional diseñado para capturar el fuerte impulso cuando el precio rompe los niveles clave de Soporte y Resistencia. Equipado con un algoritmo automático de mapeo de zonas, este EA lee la estructura del mercado en tiempo real, filtra las falsas rupturas y ejecuta entradas muy precisas alineadas con el impulso del mercado.

Este robot es ideal para los operadores que desean beneficiarse de las oportunidades de ruptura sin necesidad de supervisar los gráficos constantemente.

Mapeo automático de soportes y resistencias

El EA automáticamente:

  • Detecta las zonas de SNR más fuertes

  • Actualiza los niveles a medida que evoluciona la estructura del mercado

  • Identifica zonas de ruptura de alta probabilidad

No requiere dibujo manual - todo está automatizado.


Motor de ruptura de alta precisión

Cuando el precio rompe un nivel SNR:

  • El EA espera a que se confirme el cierre de la vela

  • Evita el ruido y las falsas rupturas

  • Entra sólo cuando se valida el impulso

Esto garantiza entradas de mayor calidad y un riesgo más controlado.

Compatibilidad Multi-Pair & Multi-Timeframe

Funciona de forma óptima en:

  • Los principales pares de divisas

  • Oro (XAUUSD)

  • Índices

  • Cripto (enfoque técnico puro)

Marco temporal recomendado: M5 - H1

ORO M5 SOPORTE RESISTENCIA

Forex H1 SOPORTE RESISTENCIA


Sin métodos de trading peligrosos

EA NO utiliza:

  • Martingala ❌

  • Cuadrícula ❌

  • Promedio ❌

Abre posiciones sólo en base a señales de trading limpias y confirmadas.


Cómo funciona la estrategia de ruptura de SNR

  1. EA detecta y actualiza las zonas clave de Soporte-Resistencia

  2. Espera una ruptura válida con cierre de vela

  3. Entra en el impulso de continuación confirmado

  4. Coloca el stop loss de forma segura detrás de la zona SNR

  5. Utiliza un take profit basado en la estructura o de arrastre

  6. Cierra automáticamente las operaciones cuando se alcanzan los objetivos o el impulso se debilita


El EA ha sido probado en:

  • Tendencia y condiciones de mercado laterales

  • Datos reales

  • Periodos a largo plazo

Los resultados muestran una gran consistencia y un bajo drawdown (dependiendo de la configuración de riesgo elegida).

Ideal para:

  • Operadores de ruptura

  • Operadores basados en SNR

  • Seguidores de tendencias

  • Inversores con bajas pérdidas

  • Operadores que buscan un sistema totalmente automatizado y disciplinado

SNR Break es un robot de negociación centrado en las rupturas, diseñado para capturar rupturas de soporte-resistencia utilizando un enfoque técnico limpio, preciso y seguro. Con detección automática de zonas y estricta validación de rupturas, este EA ofrece un rendimiento consistente y estable para el trading a largo plazo.

