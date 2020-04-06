SNR Break es un Asesor Experto profesional diseñado para capturar el fuerte impulso cuando el precio rompe los niveles clave de Soporte y Resistencia. Equipado con un algoritmo automático de mapeo de zonas, este EA lee la estructura del mercado en tiempo real, filtra las falsas rupturas y ejecuta entradas muy precisas alineadas con el impulso del mercado.

Este robot es ideal para los operadores que desean beneficiarse de las oportunidades de ruptura sin necesidad de supervisar los gráficos constantemente.

Mapeo automático de soportes y resistencias

El EA automáticamente:

Detecta las zonas de SNR más fuertes

Actualiza los niveles a medida que evoluciona la estructura del mercado

Identifica zonas de ruptura de alta probabilidad

No requiere dibujo manual - todo está automatizado.





Motor de ruptura de alta precisión

Cuando el precio rompe un nivel SNR:

El EA espera a que se confirme el cierre de la vela

Evita el ruido y las falsas rupturas

Entra sólo cuando se valida el impulso

Esto garantiza entradas de mayor calidad y un riesgo más controlado.

Compatibilidad Multi-Pair & Multi-Timeframe

Funciona de forma óptima en:

Los principales pares de divisas

Oro (XAUUSD)

Índices

Cripto (enfoque técnico puro)

Marco temporal recomendado: M5 - H1

ORO M5 SOPORTE RESISTENCIA

Forex H1 SOPORTE RESISTENCIA





Sin métodos de trading peligrosos

EA NO utiliza:

Martingala ❌

Cuadrícula ❌

Promedio ❌

Abre posiciones sólo en base a señales de trading limpias y confirmadas.





Cómo funciona la estrategia de ruptura de SNR

EA detecta y actualiza las zonas clave de Soporte-Resistencia Espera una ruptura válida con cierre de vela Entra en el impulso de continuación confirmado Coloca el stop loss de forma segura detrás de la zona SNR Utiliza un take profit basado en la estructura o de arrastre Cierra automáticamente las operaciones cuando se alcanzan los objetivos o el impulso se debilita