OrderFlowPro

OrderFlow Pro - Detector de Flujo de Órdenes Institucional

Análisis profesional del flujo de órdenes para MT5

OrderFlow Pro es un indicador técnico avanzado diseñado para detectar y analizar el flujo de órdenes institucionales en tiempo real. El indicador proporciona a los operadores una visión completa de la dinámica del mercado mediante la identificación de la presión de compra y venta, los desequilibrios de volumen, las zonas de absorción, los operadores atrapados y las divergencias delta.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Detección del flujo de órdenes:

Cálculo de la presión de compra y venta en tiempo real con distribución porcentual.

Detección de desequilibrios de volumen con umbrales de ratio configurables (1,5:1 a 3:1)

Análisis de volumen delta con seguimiento delta acumulativo

Identificación agresiva de picos de volumen

Análisis avanzado del mercado:

Detección de zonas de absorción en niveles clave de soporte y resistencia

Identificación de operadores atrapados en caso de ruptura fallida de la tendencia.

Análisis de divergencia delta para señales tempranas de cambio de tendencia

Validación de confluencias en múltiples marcos temporales

Señales de entrada inteligentes: El indicador genera señales de entrada de alta probabilidad basadas en seis factores de confluencia:

Alta presión de compra/venta (umbral configurable) Detección de desequilibrio de volumen Confirmación de Divergencia Delta Identificación de Zona de Absorción Detección de operador atrapado Confirmación de volumen

A cada señal se le asigna una puntuación de confluencia de 1 a 6, lo que permite a los operadores filtrar las señales en función de su perfil de riesgo preferido a través de tres estilos de entrada: Conservador (3+ factores), Moderado (2+ factores) o Agresivo (1+ factores).

Representación visual:

Visualización de ventanas separadas:

Histograma de volumen Delta con barras codificadas por colores (verde para positivo, rojo para negativo).

Línea Delta acumulativa para análisis de tendencias

Líneas indicadoras de Presión de Compra y Presión de Venta

Marcadores de absorción con flechas distintivas

Visualización en el gráfico:

Marcadores de entrada con flechas direccionales grandes en los puntos de señalización

Etiquetas de puntuación de confluencia junto a cada marcador de entrada

Líneas horizontales para Entrada, Stop Loss, Toma de beneficios 1 y Toma de beneficios 2

Todas las líneas son totalmente ajustables y están claramente etiquetadas

Completo panel de control: Panel de información en tiempo real que muestra

Valor actual del Volumen Delta

Porcentaje de presión de compra

Porcentaje de presión de venta

Último tipo de señal (COMPRA/VENTA)

Puntuación de confluencia

Nivel de precio de entrada

Nivel de Stop Loss

Niveles Take Profit 1 y 2

Relación riesgo-recompensa

Gestión del riesgo:

Cálculo de Stop Loss basado en ATR (multiplicador configurable)

Dos niveles de Take Profit con multiplicadores ATR independientes

Cálculo automático de la relación entre riesgo y recompensa

Líneas TP/SL visuales en el gráfico para facilitar la gestión de las operaciones

Opciones de personalización:

Parámetros de detección:

Umbral de alta presión configurable (50-80%)

Umbral de detección de absorción configurable

Sensibilidad de detección de operador atrapado

Ajustes del multiplicador de picos de volumen

Periodo de retrospectiva para el análisis

Ajustes visuales:

Colores del panel totalmente personalizables (fondo, borde, título, texto, resaltado)

Transparencia del panel ajustable (0-255)

Activación/desactivación de los marcadores de entrada

Activar/desactivar líneas TP/SL

Colores de presión de compra y venta configurables

Sistema de alertas:

Alertas emergentes con información completa sobre la configuración de la operación

Notificaciones sonoras

Alertas por correo electrónico (opcional)

Notificaciones push al móvil (opcional)

Mensajes de alerta detallados que incluyen precio de entrada, SL, TP1, TP2 y ratio R:R

Modos de estilo de entrada:

Conservador: Requiere 3 o más factores de confluencia para configuraciones de alta probabilidad

Moderado: Requiere 2 o más factores de confluencia para un enfoque equilibrado

Agresivo: Requiere 1 o más factores de confluencia para una frecuencia de señal máxima

Especificaciones técnicas:

Funciona en todos los plazos e instrumentos

Indicador de ventana independiente con múltiples búferes de trazado

Señales no repintadas en modo de tiempo real estricto

Cálculo eficiente con barras máximas configurables para procesar

Compatible con Strategy Tester para backtesting

Análisis de volumen:

Soporta tanto Tick Volume como Real Volume

Algoritmo inteligente de distribución de volumen de compra/venta

Asignación ponderada del volumen en función de las características de las velas

Cálculo del volumen medio para la detección de picos

Casos prácticos:

Scalping y day trading con tiempos de entrada precisos

Swing trading con puntos de inversión de alta confianza

Identificación de acumulación y distribución institucional

Evitar falsas rupturas y posiciones atrapadas

Confirmación de la fortaleza de la tendencia mediante el análisis delta

Análisis de marcos temporales múltiples y operaciones de confluencia

Características de rendimiento:

Bucles de cálculo optimizados para una ejecución rápida

Máximo de barras a procesar configurable para la gestión de recursos

Gestión de objetos limpia con limpieza automática al desiniciar

Gestión eficiente del búfer y operaciones de matriz

Lo que hace que este indicador sea único: OrderFlow Pro combina múltiples técnicas de análisis del flujo de órdenes en un único sistema cohesionado. A diferencia de los simples indicadores de volumen, analiza la distribución de la actividad de compra y venta, detecta patrones de comportamiento institucional y proporciona configuraciones completas de operaciones con niveles de gestión del riesgo calculados automáticamente. El sistema de confluencia multifactorial garantiza que sólo se generen señales cuando se alinean múltiples condiciones, lo que mejora significativamente la precisión y reduce las señales falsas.

El indicador está diseñado para operadores serios que desean comprender lo que hacen los agentes institucionales en el mercado y operar junto al dinero inteligente en lugar de contra él. Al identificar las zonas de absorción, los operadores atrapados y los desequilibrios de volumen, los operadores pueden posicionarse antes de los movimientos importantes de los precios y evitar los errores comunes de los operadores minoristas.

Instalación y uso: Simplemente conecte el indicador a cualquier gráfico. Configure los umbrales de detección y las preferencias visuales según su estilo de negociación. El indicador analizará automáticamente el flujo de órdenes y generará señales cuando se cumplan las condiciones de confluencia. Todos los niveles TP/SL se calculan automáticamente en función del ATR, proporcionando una gestión dinámica del riesgo que se adapta a la volatilidad del mercado.

Copyright 2025, AMUYUNZU. Todos los derechos reservados.