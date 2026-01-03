Clonify PRO

Clonify PRO - Copiador local de operaciones para MT5 y MT4

Herramienta profesional para copiar operaciones entre cuentas de MT5 y MT4 (a través de la carpeta compartida "Common").

FUNCIONES:

1. EMISOR (Sender):

  • Exporta operaciones en tiempo real
  • Envía todo (sin filtros)
  • No requiere configuraciones adicionales

2. RECEPTOR (Receiver): Copia operaciones.

  • Magic Number: Utiliza el ID de la cuenta del emisor (por defecto) o un número propio.
  • Modos de lote:
    • Analogous: Exactamente el mismo volumen que el emisor. El Lot Multiplier permite reducir o aumentar el lote transmitido.
    • Proportional: Proporcional al porcentaje de riesgo del Equity.
    • Fixed: Lote fijo.
  • Max Deviation (Points): Desviación máxima del precio para abrir una operación.
  • Sistema de reintentos: Repite el intento de apertura de orden en caso de error hasta 'Max Retries' y bloquea tickets problemáticos.
  • Mapeo de símbolos: Búsqueda automática de sufijos (EURUSD -> EURUSD.m). Mapeo manual (S1=R1, S2=R2).
  • Notificaciones: Para que funcionen las notificaciones, es necesario configurar dos cosas en el terminal MetaTrader 5:
    • Para notificaciones Push: vaya a Herramientas -> Opciones -> Notificaciones. Active "Notificaciones Push" e introduzca su ID de MetaQuotes (se puede encontrar en la aplicación móvil MT5 en Ajustes -> Chat y mensajes).
    • Para Telegram: vaya a Herramientas -> Opciones -> Asesores Expertos. Active "Permitir WebRequest para la siguiente URL" y agregue https://api.telegram.org.
    • MT5 Push: utiliza la función integrada SendNotification. Tenga en cuenta el límite de 10 mensajes por minuto.
    • Telegram: requiere un bot (creado a través de @BotFather). Envía datos a través de WebRequest como solicitud POST a los endpoints de la API de Telegram.
  • Botón SYNC: Envía una solicitud única para copiar todas las órdenes, incluso las bloqueadas.

