Clonify PRO
- Utilidades
- Andrej Hermann
- Versión: 2.63
- Activaciones: 20
Clonify PRO - Copiador local de operaciones para MT5 y MT4
Herramienta profesional para copiar operaciones entre cuentas de MT5 y MT4 (a través de la carpeta compartida "Common").
FUNCIONES:
1. EMISOR (Sender):
- Exporta operaciones en tiempo real
- Envía todo (sin filtros)
- No requiere configuraciones adicionales
2. RECEPTOR (Receiver): Copia operaciones.
- Magic Number: Utiliza el ID de la cuenta del emisor (por defecto) o un número propio.
- Modos de lote:
- Analogous: Exactamente el mismo volumen que el emisor. El Lot Multiplier permite reducir o aumentar el lote transmitido.
- Proportional: Proporcional al porcentaje de riesgo del Equity.
- Fixed: Lote fijo.
- Max Deviation (Points): Desviación máxima del precio para abrir una operación.
- Sistema de reintentos: Repite el intento de apertura de orden en caso de error hasta 'Max Retries' y bloquea tickets problemáticos.
- Mapeo de símbolos: Búsqueda automática de sufijos (EURUSD -> EURUSD.m). Mapeo manual (S1=R1, S2=R2).
- Notificaciones: Para que funcionen las notificaciones, es necesario configurar dos cosas en el terminal MetaTrader 5:
- Para notificaciones Push: vaya a Herramientas -> Opciones -> Notificaciones. Active "Notificaciones Push" e introduzca su ID de MetaQuotes (se puede encontrar en la aplicación móvil MT5 en Ajustes -> Chat y mensajes).
- Para Telegram: vaya a Herramientas -> Opciones -> Asesores Expertos. Active "Permitir WebRequest para la siguiente URL" y agregue https://api.telegram.org.
- MT5 Push: utiliza la función integrada SendNotification. Tenga en cuenta el límite de 10 mensajes por minuto.
- Telegram: requiere un bot (creado a través de @BotFather). Envía datos a través de WebRequest como solicitud POST a los endpoints de la API de Telegram.
- Botón SYNC: Envía una solicitud única para copiar todas las órdenes, incluso las bloqueadas.