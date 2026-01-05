Golden Gap Hunter

Nombre del producto: Golden Gap Hunter

Golden GapHunter es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para el mercado del Oro (XAUUSD). Combina la Teoría clásica del Gap con una potente lógica de seguimiento de tendencia basada en Medias Móviles, asegurando que las operaciones sólo se toman en la dirección de la tendencia principal.

Lo que diferencia a este EA es su Sistema Avanzado de Parada Inteligente y Recuperación. No se basa en un simple stop loss que erosiona el capital; en su lugar, utiliza un método de promediación calculado para convertir las potenciales caídas en beneficios.

Cómo funciona:

  1. Lógica de Entrada: El EA monitoriza los gaps de precios (diferencias entre el cierre de la vela anterior y la apertura de la actual) en el Timeframe M5. Confirma la entrada utilizando un filtro de medias móviles de varios marcos temporales (M1, M15, M30) para garantizar que la operación de brecha se alinea con la tendencia general.

  2. Recuperación inteligente (lógica de martingala/rejilla):

    • Si el mercado se mueve en contra de la posición inicial, el EA abre órdenes adicionales en pasos fijos (Grid).

    • Mecanismode Cierre en Grupo : A diferencia de los sistemas tradicionales de martingala que esperan a que todas las operaciones se vuelvan azules, Golden Gap Hunter utiliza un sofisticado algoritmo de "Cierre en Grupo".

    • Agrupa las operaciones (por ejemplo, las operaciones 4-7, 8-12, etc.) y calcula el beneficio combinado de las últimas órdenes fuertes frente a las primeras órdenes perdedoras.

    • Una vez que un grupo específico alcanza elBeneficio Requerido, el EA cierra esas operaciones específicas. Esto reduce significativamente el drawdown y libera margen, por lo que es mucho más seguro que los sistemas de rejilla estándar.

Características principales:

  • Estrategia:Gap Trading de seguimiento de tendencia .

  • Recuperación: Smart Tiered Grid/Martingale (cierra las operaciones en grupos para reducir el riesgo).

  • Filtros: Incluye un Filtro de Noticias de Alto Impacto para pausar las operaciones durante eventos volátiles.

  • Gestión:Trailing Stop incorporado para bloquear los beneficios durante las tendencias fuertes.

  • Visuales: Muestra flechas de entrada y un cuadro de mandos completo en el gráfico.

Recomendaciones y requisitos:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro).

  • Marco temporal : M5 (5 minutos) - Estrictamente recomendado.

  • Balance Mínimo : $1,000 es requerido para sostener con seguridad la estrategia Grid/Martingale.

  • Tipo de Cuenta: ECN o cuentas de bajo spread son altamente recomendadas para obtener mejores resultados.

  • Apalancamiento: 1 :500 o superior es preferible para manejar el margen de la cuadrícula.

  • VPS:Se recomienda un VPS de baja latencia para operar 24/7.

Resumen de Parámetros de Entrada:

  • Manejo de Dinero:Opciones de lotes automáticos basados en el riesgo o Lotes Fijos.

  • Ajustes de Grilla: Distancia de Paso Ajustable y Max Spread.

  • Filtrode Noticias: Tiempo personalizable para parar antes/después de las noticias.

  • Estrategia: Ajustable Min Gap Size y Magic Number.

Advertencia:

Este EA utiliza una estrategia Grid/Martingale. Aunque incluye una lógica avanzada para mitigar el riesgo cerrando las operaciones en grupos, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, utilice una gestión adecuada del dinero.


