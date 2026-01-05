Produktname: Golden Gap Hunter

Golden Gap Hunter ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert die klassische Gap-Theorie mit einer leistungsstarken Trendfolgelogik, die auf gleitenden Durchschnitten basiert und sicherstellt, dass nur in Richtung des Haupttrends gehandelt wird.

Was diesen EA auszeichnet, ist sein fortschrittliches Smart Grid & Recovery System. Er verlässt sich nicht auf einen einfachen Stop-Loss, der das Kapital aufzehrt, sondern verwendet eine berechnete Durchschnittsmethode, um potenzielle Drawdowns in Gewinne zu verwandeln.

Wie es funktioniert:

Einstiegslogik: Der EA überwacht Kurslücken (Differenzen zwischen dem Schluss der vorherigen Kerze und der Eröffnung der aktuellen Kerze) auf dem M5-Zeitrahmen. Er bestätigt den Einstieg mit einem gleitenden Durchschnittsfilter für mehrere Zeitrahmen (M1, M15, M30), um sicherzustellen, dass der Gap-Handel mit dem Gesamttrend übereinstimmt. Intelligente Erholung (Martingal/Grid Logic): Wenn sich der Markt gegen die ursprüngliche Position bewegt, eröffnet der EA zusätzliche Orders in festen Schritten (Grid).

Gruppenschluss-Mechanismus: Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Systemen, die darauf warten, dass alle Trades blau werden, verwendet Golden Gap Hunter einen ausgeklügelten "Gruppenschluss"-Algorithmus.

Er gruppiert Trades (z.B. Trades 4-7, 8-12, etc.) und berechnet den kombinierten Gewinn der letzten starken Orders gegen die ersten Verlust-Orders.

Sobald eine bestimmte Gruppe denerforderlichen Gewinn erreicht hat, schließt der EA diese bestimmten Geschäfte. Dadurch wird der Drawdown erheblich reduziert und die Marge freigesetzt, was ihn viel sicherer macht als Standard-Grid-Systeme.

Hauptmerkmale:

Strategie: Trendfolgendes Gap Trading.

Erholung: Smart Tiered Grid/Martingale (schließt Trades in Gruppen, um das Risiko zu reduzieren).

Filter: Enthält einen High-Impact News Filter, um den Handel während volatiler Ereignisse zu unterbrechen.

Management: Eingebauter Trailing Stop, um Gewinne während starker Trends zu sichern.

Visuals: Zeigt Einstiegspfeile und ein umfassendes Dashboard auf dem Chart an.

Empfehlungen und Anforderungen:

Symbol: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen : M5 (5 Minuten) - Streng empfohlen.

Mindestguthaben : 1.000 $ sind erforderlich, um die Grid/Martingale-Strategie sicher zu unterstützen.

Kontotyp: ECN- oder Low Spread-Konten werden für beste Ergebnisse dringend empfohlen.

Leverage: 1 :500 oder höher wird bevorzugt, um die Grid-Marge zu handhaben.

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenzzeit wird für den 24/7-Betrieb empfohlen.

Übersicht der Eingabeparameter:

Geldmanagement: Auto-Lot-Optionen basierend auf dem Risiko oder feste Lots.

Rastereinstellungen: Einstellbarer Schrittabstand und Max Spread.

Nachrichtenfilter: Anpassbare Zeit zum Stoppen vor/nach Nachrichten.

Strategie: Einstellbare Min-Gap-Größe und Magic Number.

Warnung:

Dieser EA verwendet eine Grid/Martingale-Strategie. Er enthält zwar eine fortschrittliche Logik zur Risikominderung durch gruppenweises Schließen von Trades, aber die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte verwenden Sie eine angemessene Geldverwaltung.