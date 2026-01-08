Auto Optimization on MT4

Auto Optimization es un sistema automatizado de análisis de mercado y optimización de operaciones. La optimización automática se basa en modelos jerárquicos de tendencias de mercado para periodos especificados, patrones de velas e indicadores de análisis técnico.



Los modelos de optimización automática pueden crearse para un período completo, como en el probador de estrategias para todo el período seleccionado, o cíclicamente, en un intervalo especificado, directamente durante la negociación en el gráfico. Los modelos de optimización cíclica se almacenan en la memoria, mientras que los modelos completos se escriben en archivos ubicados en directorios de terminales de acceso público, tales como:/Common/Files/AutoOpti/EURUSDH1.2025.01.01-2026.01.01 - este es un modelo de auto-optimización para el símbolo EURUSD, marco de tiempo H1, para el año 2025.

Los modelos de auto-optimización están unificados y pueden ser utilizados por múltiples terminales funcionando en paralelo en diferentes cuentas de las plataformas MT4 o MT5. Los ficheros de estos modelos pueden copiarse manualmente, archivarse, borrarse o transferirse a otros ordenadores.

Parámetros de autooptimización:



Lots Size - Tamaño del lote

Tamaño del lote Take Profit - Tamaño del Take Profit

Tamaño del Take Profit Stop Loss - Tamaño del Stop Loss

Tamaño del Stop Loss Modo de optimización - Seleccione de una lista de modos de auto-optimización completa o cíclica

Seleccione de una lista de modos de auto-optimización completa o cíclica Filtro de optimización : seleccione filtros, patrones de velas e indicadores de análisis técnico.

seleccione filtros, patrones de velas e indicadores de análisis técnico. Fórmula de optimización - Seleccione de una lista de fórmulas estándar utilizadas para el procesamiento de datos

Secuencia de acciones al lanzar el EA AutoOpti en el probador de estrategias: