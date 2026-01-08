Auto Optimization on MT4
- Asesores Expertos
- Svetlana Smolina
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Auto Optimization es un sistema automatizado de análisis de mercado y optimización de operaciones. La optimización automática se basa en modelos jerárquicos de tendencias de mercado para periodos especificados, patrones de velas e indicadores de análisis técnico.
Los modelos de optimización automática pueden crearse para un período completo, como en el probador de estrategias para todo el período seleccionado, o cíclicamente, en un intervalo especificado, directamente durante la negociación en el gráfico. Los modelos de optimización cíclica se almacenan en la memoria, mientras que los modelos completos se escriben en archivos ubicados en directorios de terminales de acceso público, tales como:/Common/Files/AutoOpti/EURUSDH1.2025.01.01-2026.01.01 - este es un modelo de auto-optimización para el símbolo EURUSD, marco de tiempo H1, para el año 2025.
Los modelos de auto-optimización están unificados y pueden ser utilizados por múltiples terminales funcionando en paralelo en diferentes cuentas de las plataformas MT4 o MT5. Los ficheros de estos modelos pueden copiarse manualmente, archivarse, borrarse o transferirse a otros ordenadores.
Parámetros de autooptimización:
- Lots Size - Tamaño del lote
- TakeProfit - Tamaño del Take Profit
- StopLoss - Tamaño del Stop Loss
- Modo de optimización - Seleccione de una lista de modos de auto-optimización completa o cíclica
- Filtro de optimización: seleccione filtros, patrones de velas e indicadores de análisis técnico.
- Fórmula de optimización - Seleccione de una lista de fórmulas estándar utilizadas para el procesamiento de datos
Secuencia de acciones al lanzar el EA AutoOpti en el probador de estrategias:
- Seleccione el AutoOpti EA en modo de prueba única, los parámetros por defecto son aceptables
- Seleccione los ajustes del probador - símbolo, marco de tiempo, intervalo, otros ajustes, los ajustes por defecto son aceptables
- Ejecute y espere al final de la prueba de formación del modelo hasta que el botón Stop cambie de nuevo a Start
- Reinicie el comprobador y compruebe los resultados de la optimización basándose en los resultados de la prueba y el informe.
La optimización final puede requerir varias ejecuciones. Por ejemplo, si el comprobador carece de suficientes datos históricos y los va descargando gradualmente del servidor durante las repetidas ejecuciones, o si no está satisfecho con los resultados de la optimización y necesita volver a ejecutarla con diferentes combinaciones de parámetros.
También puede ejecutar la optimización cruzada, en la que los archivos de optimización automática se crean en el probador en una plataforma, pero se utilizan para operar en otra. Esto puede ayudar a compensar la falta de datos históricos o, con diversas combinaciones en la selección de parámetros, evitar el conocido problema de la sobreoptimización (ajuste al historial).