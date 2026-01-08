Auto Optimization on MT4
- Эксперты
- Svetlana Smolina
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Auto Optimization - это автоматическая система анализа рынка и оптимизации торговли. В основе автооптимизации лежат иерархические модели рыночных тенденций по заданным периодам, свечным паттернам и индикаторам технического анализа.
Модели автооптимизации могут создаваться за полный период, например период прогона в тестере или циклически, через заданный интервал, непосредственно в процессе торговли на чарте. Циклические модели оптимизации хранятся в памяти, а полные записываются в файлы, которые лежат в публично доступных каталогах терминала, например как: /Common/Files/AutoOpti/EURUSDH1.2025.01.01-2026.01.01 - это модель автоооптимизации по символу EURUSD, таймфрейму H1, за период 2025 г.
Модели автооптимизации унифицированы и их могут использовать несколько, параллельно запущенных терминалов на различных счетах, торговых площадках и платформах МТ4 и МТ5, а файлы этих моделей могут быть вручную скопированы, заархивированы, удалены или пересылаться на другие компьютеры.
Параметры автооптимизации:
- Lots Size - Размер лота
- Take Profit - Размер Тейкпрофита
- Stop Loss - Размер Стоплосса
- Optimization Mode - Выбор из списка режимов полной или циклической автооптимизации
- Optimization Filter - Выбор фильтров, свечных паттернов и индикаторов технического анализа
- Optimization Formula- Выбор из списка типовых формул, используемых для обработки данных
Последовательность действий в процессе запуска AutoOpti EA в тестере стратегий:
- Выбор в режиме одиночного теста экспертный советник AutoOpti, можно с параметрами по умолчанию
- Выбор настройки тестера - символ, таймфрейм, интервал, остальные настройки, можно по умолчанию
- Запуск и ждем в конце теста формирования модели -- когда надпись на кнопке Стоп снова будет Старт
- Повторный запуск тестера и проверка, по показаниям тестирования и отчету, результата оптимизации.
Для окончательной оптимизации может потребоваться несколько прогонов, например в случае отсутствия в тестере достаточного количества исторических данных и постепенной подкачки их с сервера при повторных прогонах или вас не удовлетворили полученные результаты оптимизации и вы повторно прогоните ее с другими сочетаниями параметров.
Вы можете так же запускать и перекрёстную оптимизацию, когда файлы автооптимизации, создаются в тестере одних платформ, а используются для торговли на других, что может помочь компенсировать недостаток исторических данных и вместе с варьированием параметрами, не допустить проявлений известной болезни - переоптимизации (кривой подгонки под историю).