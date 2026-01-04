Golden Matriks Scalper es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1. Tiende un puente entre el análisis técnico clásico y la ejecución algorítmica moderna.

A diferencia de los indicadores estándar, este EA utiliza una lógica única derivada de las famosas fórmulas de la plataforma "Matriks", convertidas en un potente motor MQL5. Combina estructuras de pivote diario con una línea de tendencia adaptativa basada en la volatilidad para filtrar el ruido del mercado y capturar movimientos intradía significativos.

Características principales

Seguimiento de Tendencia Adaptativa: Utiliza una lógica "PREV" personalizada (LineBuffer) que se ajusta a la volatilidad del mercado, actuando como un trailing stop dinámico.

Filtros de entrada inteligentes: Analiza el impulso utilizando dos periodos Williams %R para validar las rupturas y evitar señales falsas.

Contexto diario: Calcula automáticamente los puntos de giro a partir de datos D1 para respetar los principales niveles de soporte/resistencia mientras opera en H1.

Gestión automática del dinero: La calculadora de riesgo integrada ajusta el tamaño del lote en función del capital de su cuenta y del porcentaje de riesgo definido.

Preparado para Prop Firm: Incluye comprobaciones estrictas de Spread, Stop Levels y Slippage para asegurar el cumplimiento de las reglas del broker.

Cómo funciona

El EA monitoriza el mercado en el marco temporal H1. Espera a que la acción del precio se alinee con los niveles del Pivote Diario. Una vez que la Línea de Volatilidad propia confirma una tendencia y el Momentum es fuerte (verificación de sobreventa/sobrecompra), ejecuta la operación. Está diseñado para seguir la tendencia en lugar de adivinar los máximos y mínimos.

Recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: H1 (1 Hora)

Saldo mínimo: $100 (o equivalente)

VPS: Recomendado para una ejecución estable.

Parámetros

InpAmplitude (3.5): La sensibilidad de la línea de tendencia de volatilidad. Valores bajos la hacen más rápida (scalping), valores altos la hacen seguidora de tendencia.

InpUseAutoLot: Establece 'true' para que el EA calcule el tamaño del lote automáticamente.

InpRiskPercent: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (por ejemplo, 1.0 o 2.0).

InpFixedLot: Tamaño de lote manual si AutoLot es falso.

InpStopLoss / InpTakeProfit: Distancia en puntos. Si se establece en 0, el EA utiliza su lógica de tendencia interna para salir de las operaciones.

Nota: Este EA no utiliza estrategias peligrosas como Martingale o Grid. Es un sistema seguro, basado en reglas.