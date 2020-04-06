Markov Chain Gold Pro

🧪 CÓMO HACER BACKTEST (LIBERAR TODO EL POTENCIAL) La configuración por defecto está optimizada para una rápida velocidad de validación. Para replicar los resultados de alta precisión que se muestran en las capturas de pantalla, por favor configure el Probador de Estrategias de la siguiente manera:

**Símbolo:** XAUUSD (Oro) **Tiempo:** Diario (D1) ⚠️ Crítico: La matriz de probabilidad requiere velas diarias. **Modelación:** Cada tick basado en ticks reales (Recomendado para mayor precisión). * **Depósito:** $200 mínimo (Para permitir una adecuada gestión del riesgo). * Rango de fechas:** La estrategia funciona mejor en estructuras de mercado consistentes (por ejemplo, 2022 - Presente). * **Inputs:** Ir a la pestaña "Inputs" en el probador y establecer `MarkovLookback = 50` y `SMAPeriod = 50`.

📊 INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN (¡IMPORTANTE!) 1. Abra un gráfico XAUUSD. 2. Establezca el marco de tiempo en D1. 3. Adjunte el EA al gráfico. 4. Permitir "Algo Trading" en la barra de herramientas de MT5. 5. ⚠️ CONFIGURACIÓN CRÍTICA: La configuración por defecto se baja para una validación rápida. Para el rendimiento LIVE TRADING, por favor cambie: - "MarkovLookback": Establecer a 500 - "SMAPeriod": Set to 50

🚀 OFERTA EXCLUSIVA DE LANZAMIENTO: PRECIOS DINÁMICOS Y ACCESO LIMITADO



Para proteger la ventaja matemática (Alfa) de esta estrategia, el número de usuarios está estrictamente limitado.





Precio actual: $249 (Sólo las primeras 5 copias)

Próximo precio: 449

... aumentando +$200 cada 5 copias.





⛔ ADVERTENCIA IMPORTANTE: CIERRE DE VENTAS

Una vez que alcancemos el tope de usuarios objetivo en el nivel de precio final, las ventas se SUSPENDERÁN PERMANENTEMENTE para evitar la dilución de la estrategia. Asegure su licencia ahora antes de que el precio aumente o las ventas se cierren para siempre.





-------------------------------------------------------------





🔥 DEJA DE APOSTAR, EMPIEZA A CALCULAR.





Bienvenido a la era del Trading Cuantitativo. "Markov Chain Gold Pro" NO se basa en indicadores rezagados como el RSI o el MACD. Es impulsado por las matemáticas puras: Cadenas de Markov y Matrices de Probabilidad.





Este EA analiza los últimos 500 días de la estructura del mercado cada día para calcular la probabilidad del siguiente movimiento direccional. Construye una matriz de transición dinámica para predecir el comportamiento del mercado con alta confianza estadística.





🛡️ LA REGLA #1: PROTECCIÓN DEL CAPITAL

La mayoría de los EAs en el mercado son peligrosos sistemas Grid o Martingale que eventualmente arruinan su cuenta en una sola mala tendencia. Este EA es diferente.

✅ NO GRID

✅ NO MARTINGALA

✅ SIN PROMEDIOS PELIGROSOS

✅ HARD STOP LOSS EN CADA OPERACIÓN





🧠 CÓMO FUNCIONA (LA ESTRATEGIA)

1. Análisis de Markov: El EA escanea los patrones históricos de precios (transiciones de estado) para determinar el sesgo de probabilidad del día actual (Alcista/Bearish).

2. 2. Filtro de Tendencia: Valida la probabilidad contra la tendencia a medio plazo (SMA 50) para operar sólo en la dirección del flujo dominante.

3. Entrada Breakout: Coloca órdenes pendientes precisas (Buy Stop/Sell Stop) en niveles críticos de ruptura basados en la volatilidad.

4. Modo Intradía: La seguridad es lo primero. Todas las operaciones se cierran al final del día. Sin comisiones de swap, sin riesgo de gap de fin de semana.





💰 GESTIÓN INTELIGENTE DEL DINERO (COMPOUNDING)

El EA incorpora un módulo dinámico de dimensionamiento de posiciones basado en el saldo de la cuenta.

- A medida que su cuenta crece, el tamaño del lote aumenta proporcionalmente pero de forma segura.

- El riesgo está estrictamente limitado por operación (Por defecto: 2%).

- Resultado: Crecimiento matemático compuesto mientras protege el lado negativo.





⚙️ PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS

* Símbolo: XAUUSD (Oro)

* Marco temporal: D1 (Diario) - ¡Crítico! Debe ejecutarse en gráfico diario.

* Motor de Ejecución Inteligente: Ajusta automáticamente los niveles de entrada basándose en los niveles de Stop del Broker para prevenir errores de "Precio Inválido".

* Smart Margin Guard: Comprueba automáticamente si hay fondos suficientes antes de colocar las órdenes para evitar errores de "Dinero insuficiente" y proteger la salud de la cuenta.

* Tipo de cuenta: ECN/Low Spread broker altamente recomendado.

* Depósito Mínimo: $200 (Recomendado para una adecuada gestión del riesgo).

* VPS: Esencial para una operación confiable 24/7.





---



El trading implica riesgo. Esta herramienta proporciona una ventaja estadística basada en datos históricos.



