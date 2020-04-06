Markov Chain Gold Pro

🧪 CÓMO HACER BACKTEST (LIBERAR TODO EL POTENCIAL)
La configuración por defecto está optimizada para una rápida velocidad de validación. Para replicar los resultados de alta precisión que se muestran en las capturas de pantalla, por favor configure el Probador de Estrategias de la siguiente manera:

**Símbolo:** XAUUSD (Oro)
**Tiempo:** Diario (D1) ⚠️ Crítico: La matriz de probabilidad requiere velas diarias.
**Modelación:** Cada tick basado en ticks reales (Recomendado para mayor precisión).
* **Depósito:** $200 mínimo (Para permitir una adecuada gestión del riesgo).
* Rango de fechas:** La estrategia funciona mejor en estructuras de mercado consistentes (por ejemplo, 2022 - Presente).
* **Inputs:** Ir a la pestaña "Inputs" en el probador y establecer `MarkovLookback = 50` y `SMAPeriod = 50`.

📊 INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN (¡IMPORTANTE!)
1. Abra un gráfico XAUUSD.
2. Establezca el marco de tiempo en D1.
3. Adjunte el EA al gráfico.
4. Permitir "Algo Trading" en la barra de herramientas de MT5.
5. ⚠️ CONFIGURACIÓN CRÍTICA:
La configuración por defecto se baja para una validación rápida. Para el rendimiento LIVE TRADING, por favor cambie:
- "MarkovLookback": Establecer a 500
- "SMAPeriod": Set to 50

🚀 OFERTA EXCLUSIVA DE LANZAMIENTO: PRECIOS DINÁMICOS Y ACCESO LIMITADO
Para proteger la ventaja matemática (Alfa) de esta estrategia, el número de usuarios está estrictamente limitado.

Precio actual: $249 (Sólo las primeras 5 copias)
Próximo precio: 449
... aumentando +$200 cada 5 copias.

⛔ ADVERTENCIA IMPORTANTE: CIERRE DE VENTAS
Una vez que alcancemos el tope de usuarios objetivo en el nivel de precio final, las ventas se SUSPENDERÁN PERMANENTEMENTE para evitar la dilución de la estrategia. Asegure su licencia ahora antes de que el precio aumente o las ventas se cierren para siempre.

-------------------------------------------------------------

🔥 DEJA DE APOSTAR, EMPIEZA A CALCULAR.

Bienvenido a la era del Trading Cuantitativo. "Markov Chain Gold Pro" NO se basa en indicadores rezagados como el RSI o el MACD. Es impulsado por las matemáticas puras: Cadenas de Markov y Matrices de Probabilidad.

Este EA analiza los últimos 500 días de la estructura del mercado cada día para calcular la probabilidad del siguiente movimiento direccional. Construye una matriz de transición dinámica para predecir el comportamiento del mercado con alta confianza estadística.

🛡️ LA REGLA #1: PROTECCIÓN DEL CAPITAL
La mayoría de los EAs en el mercado son peligrosos sistemas Grid o Martingale que eventualmente arruinan su cuenta en una sola mala tendencia. Este EA es diferente.
✅ NO GRID
✅ NO MARTINGALA
✅ SIN PROMEDIOS PELIGROSOS
✅ HARD STOP LOSS EN CADA OPERACIÓN

🧠 CÓMO FUNCIONA (LA ESTRATEGIA)
1. Análisis de Markov: El EA escanea los patrones históricos de precios (transiciones de estado) para determinar el sesgo de probabilidad del día actual (Alcista/Bearish).
2. 2. Filtro de Tendencia: Valida la probabilidad contra la tendencia a medio plazo (SMA 50) para operar sólo en la dirección del flujo dominante.
3. Entrada Breakout: Coloca órdenes pendientes precisas (Buy Stop/Sell Stop) en niveles críticos de ruptura basados en la volatilidad.
4. Modo Intradía: La seguridad es lo primero. Todas las operaciones se cierran al final del día. Sin comisiones de swap, sin riesgo de gap de fin de semana.

💰 GESTIÓN INTELIGENTE DEL DINERO (COMPOUNDING)
El EA incorpora un módulo dinámico de dimensionamiento de posiciones basado en el saldo de la cuenta.
- A medida que su cuenta crece, el tamaño del lote aumenta proporcionalmente pero de forma segura.
- El riesgo está estrictamente limitado por operación (Por defecto: 2%).
- Resultado: Crecimiento matemático compuesto mientras protege el lado negativo.

⚙️ PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS
* Símbolo: XAUUSD (Oro)
* Marco temporal: D1 (Diario) - ¡Crítico! Debe ejecutarse en gráfico diario.
* Motor de Ejecución Inteligente: Ajusta automáticamente los niveles de entrada basándose en los niveles de Stop del Broker para prevenir errores de "Precio Inválido".
* Smart Margin Guard: Comprueba automáticamente si hay fondos suficientes antes de colocar las órdenes para evitar errores de "Dinero insuficiente" y proteger la salud de la cuenta.
* Tipo de cuenta: ECN/Low Spread broker altamente recomendado.
* Depósito Mínimo: $200 (Recomendado para una adecuada gestión del riesgo).
* VPS: Esencial para una operación confiable 24/7.

---
El trading implica riesgo. Esta herramienta proporciona una ventaja estadística basada en datos históricos.

Productos recomendados
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Asesores Expertos
Robot de trading X Forts El scalper Forts EA está diseñado para el comercio de futuros en el mercado ruso de futuros (RTS, Sberbank, Gazprom, Rublo, etc.). Los principales instrumentos son los futuros sobre el índice RTS, SBRF. Plazos recomendados M1-M6. El EA no utiliza promedios. Cada operación tiene su propio stop loss. El tamaño del GO necesario para pruebas y operaciones en el instrumento seleccionado se toma del código del instrumento. Ajustes del robot de trading SL - stop loss Lots
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Asesores Expertos
Un experto basado en tendencias Este experto predice el futuro utilizando patrones de tendencias e indicadores de tendencias y cálculos a corto y largo plazo. Las tendencias cambian rápidamente en los marcos temporales más bajos, por lo que este experto es adecuado para M30 y superiores. En este experto, hemos intentado utilizar pares de divisas que estén alineados con nuestra estrategia. El mejor par de divisas: Euro Dólar En este experto, se utilizan docenas de indicadores diferentes y docenas
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Aurics Gold
Muhamad Rizal Fahlepi
Asesores Expertos
Auric Gold EA- Un Sistema de Cuadrícula Inteligente con un Núcleo Lógico Propio Auric Gold EA es un avanzado sistema de trading algorítmico desarrollado exclusivamente para el mercado XAUUSD (Oro). Está diseñado no sólo para operar, sino para navegar inteligentemente la volatilidad única del oro. Nuestra filosofía central es construir un crecimiento sostenible a largo plazo aplicando un enfoque disciplinado y sistemático al mercado, convirtiendo sus fluctuaciones inherentes en oportunidades co
Quick Fortune
Md Rezaul Huda Reza
Asesores Expertos
Quick Fortune – Totalmente automatizado y enfocado en la gestión de alto riesgo Quick Fortune es un Asesor Experto totalmente automatizado que sigue estrictamente el ritmo del mercado de alto nivel. Se centra en movimientos estables. Puede obtener el mejor rendimiento manteniendo el EA funcionando libremente a largo plazo. La estrategia se basa en configuraciones claras y lógicamente estructuradas, y funciona correctamente en el período de noticias. Solo tiene que iniciarlo una vez y listo. Rel
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Asesores Expertos
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisión en US30 Potenciado por VENOM LABS EL EA QUE NUNCA QUEMARÁ TU CUENTA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Para brokers con una zona horaria diferente (como Exness), por favor configure la última entrada en TRUE si su broker no está en GMT+3. Utilice solamente el marco de tiempo de  H1 minutos. ️ Advertencia : Configuraciones incorrectas de zona horaria o marco de tiempo pueden afectar el funcionamiento del EA. PRECIO INICIAL SOLO POR 24
EURUSD 5min scalper
Catalin Adelin Iovan
Asesores Expertos
Características Un increíble scalper creado para EURUSD 5 min time frame, con muy bajo riesgo y alta recompensa al mismo tiempo. Después de más de 500h de optimización me complace presentarles este EA. Fue hecho pensando en la plataforma MQL5 de IC markets, adaptado a sus datos, pero supongo que debe funcionar en otros brookers tambien. En breve publicaré también la versión para MT4. Enlace a 1 min scalper https://www.mql5.com/en/market/product/54413 Descripción La estrategia se basa en el ADX
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula; Funciona con todos los símbolos; Uso en EURUSD; Uso en M5. Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de dos indicadores: Ichimoku y Alligator (puede establecer un Timeframe separado para cada indicador). Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fijo Importante: EA puede trab
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del potente indicador PipFinite Trend PRO EA Trend PRO negocia la señal de PipFinite Trend PRO y gestiona la operación dependiendo de las preferencias del usuario. El EA incluye muchas características personalizables que pueden mejorar aún más la estrategia de trading de Trend PRO. Características como Filtros de Entrada y Salida, Filtro de Marco de Tiempo Superior, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, Filtro de Noticias y ¡MÁS! La Solución Innovador
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Asesores Expertos
AutoFib EA es un asesor experto de vanguardia diseñado para aprovechar el poder de los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci para el trading automatizado. Ya sea que sea un novato o un trader experimentado, AutoFib EA potencia su estrategia comercial con precisión y eficiencia. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajuste la configuración según   los resultados de la prueba. ¿Tienes preguntas? No dudes en   preguntar. Características principales: Trading automatizado:   abra órdenes
FREE
Ignition
Dansie Software Limited
Asesores Expertos
Visión general de la estrategia El EA de Ignición intenta aprovechar el impulso repentino cuando se detecta el patrón de Ignición. La barra final en el patrón de ignición tiene una mecha de apertura pequeña, una mecha de cierre muy pequeña o nula, es grande en comparación con las barras recientes y debe comenzar desde el extremo inferior del rango actual (para una ignición alcista) Pruebas rápidas Utilice el Símbolo EURUSD, Timeframe M2, y elimine el símbolo GBPUSD de la entrada "Símbolos" (
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Asesores Expertos
VectorPrime — Sistema Algorítmico con Lógica Vectorial Multicapa VectorPrime es un sistema de trading autónomo diseñado para una ejecución estructurada en condiciones de mercado de múltiples marcos temporales. Su núcleo se basa en el concepto de análisis vectorial , donde la dinámica del precio se descompone en impulsos direccionales y estructuras matriciales. El sistema interpreta el flujo del mercado no como señales aisladas, sino como vectores interconectados que forman un mapa coherente. Mód
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor de redes profesional trabaja con indicadores RSI (índice de fuerza relativa). tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 OPCIONES: RSI_PERIOD - período para calcular el índice de fuerza relativa; UP_LEVEL - límite superior; DN_LEVEL - límite inferior; RSI_TIMEFRAME - período de tiempo para el cálculo; START_LOT - lote inicial;
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
Asesores Expertos
ONR CORRELATION MASTER PRO | MOTOR DE ARBITRAJE ESTADÍSTICO DEJE DE APOSTAR. OPERE COMO UN FONDO DE COBERTURA. ONR Correlation Master Pro es un sistema profesional de Trading de Pares (Pairs Trading) diseñado para explotar ineficiencias del mercado. No predecimos la dirección, operamos la correlación . ESTRATEGIA: MERCADO NEUTRAL Análisis: Monitorea dos activos correlacionados (ej. EURUSD y GBPUSD). Divergencia (Gap): Cuando los precios se separan ("Efecto Goma"), el robot actúa. Cobert
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Asesores Expertos
Bitcoin Comercio Mi Expert Advisor comercio Bitcoin en H1 marco de tiempo, Basado en el indicador ADX, indicador de Bandas de Bollinger, y seguir la tendencia. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lote) Depósito mínimo: a partir de 300 usd Beneficio: 100%/año. Draw Down: < 35%. Configuración de entrada para probar mi EA: - Lotes 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin o 3100 usd/bitcoin depende de su broker y su cuenta (ajustar a la proporción correcta y no cambiar) -
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
Convierta automáticamente las tendencias del mercado en beneficios - ¡Comercie con oro y divisas como un profesional! Deje de adivinar y empiece a operar con precisión. El EA XAUUSD & Forex Smart Trend detecta las tendencias fuertes, espera los retrocesos óptimos y ejecuta las operaciones con una gestión avanzada del riesgo, para que pueda maximizar los beneficios mientras protege su capital. Por qué los operadores eligen este EA: Entrada tras tendencia confirmada con detección inteligente de re
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
Bienvenido a TITAN BREAKER EA AVISO IMPORTANTE Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual El precio aumentará pronto a $1599.99 Señal en vivo – US30, NAS100 Acerca de TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA es un sistema de trading avanzado desarrollado combinando las estrategias principales de tres EAs diferentes diseñados para US30 y NASDAQ. Ha sido refinado y mejorado para convertirse en una nueva estrategia a largo plazo. El sistema está diseñado para lograr una tasa de g
ICT London Killzone SMC Sniper
Do Duc Hoa
Asesores Expertos
Precio promocional: 368 $. El precio aumentará $100 con cada 10 compras. Precio final $1888 Características: Esta estrategia única se basa en las TIC Londres Killzone. Muy fácil de instalar y usar No Martingale, no Grid. Entrada única La orden siempre tiene Stoploss y Takeprofit Tasa de ganancias baja, RR muy alta Recomendado: riesgo por operación=0,5-1% Balance Pares: GBPUSD (muy recomendable), EURUSD Plazos: Cualquier plazo (ajuste en parámetros) Depósito mínimo: $500 Tipo de cuenta (IMPORTA
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Aurum Quant Logic
Fatih Yayli
Asesores Expertos
Aurum Quant Logic – Algoritmo Profesional XAUUSD Aurum Quant Logic es un sistema de trading especializado desarrollado exclusivamente para el mercado XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. A diferencia de los bots Grid o Martingala de alto riesgo, este EA se basa en análisis cuantitativo puro, lógica de ruptura por volatilidad y una estricta gestión del riesgo. Diseñado para la longevidad, utiliza una estrategia de ruptura de canales dinámicos filtrada por ADX para capturar movimientos de alta pr
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario