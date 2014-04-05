TriParity PRO LiveGAP Arbitrage Dashboard

TriParity PRO LiveGAP es un estilo institucional, en tiempo real de paridad triangular / arbitraje-gap tablero de MetaTrader 5.

Muestra en vivo Bid / Ask para tríadas (AB × BC = AC), la cruz sintética (SYN Bid / Ask), la brecha en pips, BAND IN / OUT , y un grado de calidad de datos incorporado (OK / WRN / Bad ) - para que pueda distinguir la verdadera dislocación del mercado de los problemas de alimentación / símbolo / tick .

Está diseñado para hacer visibles y verificables en pantalla los raros momentos de "arbitraje triangular ", típicamente observables pero no ejecutables en la práctica en condiciones minoristas.

Descripción completa

En qué consiste

TriParity PRO LiveGAP es una herramienta profesional de monitorización y validación-no un generador de señales, no un EA.

Su propósito es simple y estricto: medir y visualizar la realidad de la paridad frente a la teoría de la paridad en tiempo real utilizando Bid/Ask en vivo.

Paridad triangular: AB × BC = AC

Ejemplo: EURUSD × USDJPY = EURJPY

Este software es de primera calidad porque está diseñado para operadores que se preocupan por la precisión, la verificación y la auditabilidad:

Banda "sin arbitraje" que tiene en cuenta el diferencial (banda sintética de compra/venta, no una comparación ingenua de precios medios).

Visibilidad en segundos para detectar instantáneamente las cotizaciones obsoletas.

Clasificación de la calidad para reducir las conclusiones erróneas en los mercados rápidos.

Gestión de símbolos preparada para corredores (auto-resolución + auto-inversión + alias manuales)

Si se toma en serio el comportamiento de las tríadas, la integridad de la información y la microestructura del mercado, LiveGAP es un instrumento diseñado específicamente, no un indicador genérico.

Qué puede hacer con él (y qué no)

Cuando el cruce en directo (AC) pasa a BAND OUT mientras que la calidad se mantiene OK, la pantalla está mostrando una dislocación consistente con una ventana triangular de tipo arbitraje (precio temporalmente fuera de una banda incluida en el spread). La ejecución minorista no suele ser lo suficientemente rápida como para capturar dichas ventanas de forma fiable, pero LiveGAP le permite observar, validar y documentar estos eventos sin retrospectiva.

Lo que se ve en el panel

Cada fila es una tríada y muestra

TRÍADA : AB / BC / AC instrumentos

AB / BC / AC Bid/Ask (spr) age : Bid/Ask en vivo, spread en pips, tick age (segundos)

SYN Bid/Ask : cruce teórico derivado de AB y BC (banda con spread incluido)

GAP(p) : diferencia entre la media en vivo AC y la media sintética (pips) con intensidad térmica

BANDA : IN (dentro de la banda) / OUT (fuera de la banda; resaltada)

Calidad : OK / WRN / BAD basada en la frescura del tick y la alineación barra-tiempo a través de los 3 símbolos WRN le ayuda a evitar "falsos arbitrajes" causados por ticks antiguos o datos desalineados.



Se muestra una leyenda compacta en el panel para que el significado de los campos sea siempre visible.

Listo para el corredor por diseño (Auto Symbol Resolve + AutoInvert)

Los brokers reales utilizan prefijos/sufijos y nombres alternativos (por ejemplo, EURUSDm , mEURUSD , GOLD ). LiveGAP soporta esta realidad:

Auto Symbol Resolve : encuentra los símbolos reales de su broker para plantillas como EURUSD

AutoInvert: si sólo existe el símbolo inverso, Bid/Ask se invierte correctamente

Alias manuales (Entrada)

Si es necesario, asigna plantillas a los símbolos del broker:

Ejemplo:

XAUUSD=ORO; XAGUSD=Plata

(Utilice punto y coma ; para separar varios alias.)

Tríadas incluidas (21 conjuntos)

LiveGAP monitoriza 21 tríadas predefinidas (FX + tríadas relacionadas con XAU) e intenta la resolución del símbolo del broker automáticamente.

EURUSD / GBPUSD / EURGBP EURUSD / USDCHF / EURCHF AUDUSD / NZDUSD / AUDNZD EURUSD / USDJPY / EURJPY AUDCAD / USDCAD / AUDUSD USDJPY / CHFJPY / USDCHF GBPUSD / USDJPY / GBPJPY EURUSD / USDCAD / EURCAD AUDUSD / USDJPY / AUDJPY NZDUSD / USDJPY / NZDJPY EURCHF / CHFJPY / EURJPY GBPUSD / USDCHF / GBPCHF AUDCAD / CADJPY / AUDJPY GBPUSD / AUDUSD / GBPAUD EURGBP / EURJPY / GBPJPY GBPAUD / AUDJPY / GBPJPY XAUUSD / USDJPY / XAUJPY XAUUSD / AUDUSD / XAUAUD XAUUSD / EURUSD / XAUEUR XAUUSD / GBPUSD / XAUGBP XAUUSD / USDCHF / XAUCHF

Importante: Si su broker no ofrece un símbolo (por ejemplo, XAUJPY ), esa fila puede mostrar BAD. Esto es normal.

Reloj mundial (opcional)

Reloj mundial compacto opcional:

Tokio (GMT+9) / Londres (GMT) / Nueva York (GMT-5)

(DST no se aplica intencionadamente; desfases fijos)

Inicio rápido

Abra cualquier gráfico en MT5 (cualquier marco temporal). Conecte TriParity PRO LiveGAP. Asegúrese de que los símbolos están disponibles en Market Watch. Si es necesario, establezca alias manuales (por ejemplo, XAUUSD = ORO).

Notas importantes (leer antes de comprar)

Sólo monitorización / diagnóstico. No hay señales. No se negocia.

No hay reclamaciones de beneficios: las desviaciones de paridad pueden reflejar diferencias de spreads, liquidez, tiempo y alimentación.

No hay reclamaciones de ejecución: los eventos BAND OUT pueden ser extremadamente efímeros y puede que no sean negociables en condiciones minoristas (latencia, ampliación de diferenciales, deslizamiento).

La ejecución depende de la calidad del tick del corredor, de la disponibilidad del símbolo y de las condiciones de negociación.

Serie TriParity PRO

TriParity PRO LiveGAP forma parte de la línea TriParity PRO (Scanner / Catcher disponibles por separado bajo el mismo esquema de nomenclatura).

